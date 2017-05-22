Кукла-талисман

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 05:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 476 Комментарии: 11 +30 Вчера, 05:25 by

Эта мистическая история началась полвека назад. Мне тогда было пять лет. Мама встретилась со своей школьной подругой, которая жила с мужем — офицером в ГДР, в Дрездене. Подруга рассказала, что у нее были неудачные роды, родилась мертвая девочка, и врачи дали неутешительный прогноз: больше детей она родить не сможет.В качестве подарка мне была передана красивая кукла. Я назвала ее Маринкой. Я ее обожала: купала, укладывала спать, пела колыбельные песни и т.д. Еще тогда решила: если у меня будет дочка — назову ее Маринка.Я выросла, вышла замуж за офицера. Местом службы был Дрезден. Там же я родила дочь, естественно, Маринку. И вот прошло более 20 лет. Я вдова, живу в небольшом поселке в частном доме. Как-то летом дочь ездила отдыхать и познакомилась с парнем. Они перезванивались, встречались и решили пожениться. Родители парня жили в Полтаве, отец — бывший военный. У них единственный поздний ребенок.Мы с будущими родственниками решили познакомиться. И вот его родители приехали ко мне. Я, как гостеприимная хозяйка, показываю дом, комнату дочери, где бережно хранятся ее детские игрушки. Среди них – моя кукла Маринка. Она все в том же постаревшем, но красивом платье, волос на ее голове поубавилось. Дочь еще ребенком немного погрызла ее резиновые пальчики на руках, а в подростковом возрасте раскрасила фломастером мордашку куклы. В общем, эта игрушка лишь отдаленно напоминала мою детскую гордость. Но зато ее не выбросили, не потеряли, она здесь, в доме.Моя потенциальная сватья заметила это чудо и сказала, что когда-то она купила такую же для своей не родившейся дочери, но случилось несчастье. Слезы выступили на глазах женщины. Чуть погодя, она продолжила: «Наша дочь Маринка умерла. Когда сын сказал, что его девушку зовут так же, я ее полюбила, даже не увидев. А куклу ту я подарила своей школьной приятельнице для ее дочери». «Свете?» - спросила я. Это была та кукла!В скором времени мы сыграли детям свадьбу. Сваха говорит: «Мы нашли свою Маринку!». Или кукла нашла их? Она по-прежнему сидит на диване в комнате дочери. Теперь кукла — наш талисман.Автор - Пифия.

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