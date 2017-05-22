Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кукла-талисман

Кукла-талисман


Эта мистическая история началась полвека назад. Мне тогда было пять лет. Мама встретилась со своей школьной подругой, которая жила с мужем — офицером в ГДР, в Дрездене. Подруга рассказала, что у нее были неудачные роды, родилась мертвая девочка, и врачи дали неутешительный прогноз: больше детей она родить не сможет.

В качестве подарка мне была передана красивая кукла. Я назвала ее Маринкой. Я ее обожала: купала, укладывала спать, пела колыбельные песни и т.д. Еще тогда решила: если у меня будет дочка — назову ее Маринка.

Я выросла, вышла замуж за офицера. Местом службы был Дрезден. Там же я родила дочь, естественно, Маринку. И вот прошло более 20 лет. Я вдова, живу в небольшом поселке в частном доме. Как-то летом дочь ездила отдыхать и познакомилась с парнем. Они перезванивались, встречались и решили пожениться. Родители парня жили в Полтаве, отец — бывший военный. У них единственный поздний ребенок.

Мы с будущими родственниками решили познакомиться. И вот его родители приехали ко мне. Я, как гостеприимная хозяйка, показываю дом, комнату дочери, где бережно хранятся ее детские игрушки. Среди них – моя кукла Маринка. Она все в том же постаревшем, но красивом платье, волос на ее голове поубавилось. Дочь еще ребенком немного погрызла ее резиновые пальчики на руках, а в подростковом возрасте раскрасила фломастером мордашку куклы. В общем, эта игрушка лишь отдаленно напоминала мою детскую гордость. Но зато ее не выбросили, не потеряли, она здесь, в доме.

Моя потенциальная сватья заметила это чудо и сказала, что когда-то она купила такую же для своей не родившейся дочери, но случилось несчастье. Слезы выступили на глазах женщины. Чуть погодя, она продолжила: «Наша дочь Маринка умерла. Когда сын сказал, что его девушку зовут так же, я ее полюбила, даже не увидев. А куклу ту я подарила своей школьной приятельнице для ее дочери». «Свете?» - спросила я. Это была та кукла!

В скором времени мы сыграли детям свадьбу. Сваха говорит: «Мы нашли свою Маринку!». Или кукла нашла их? Она по-прежнему сидит на диване в комнате дочери. Теперь кукла — наш талисман.

Автор - Пифия.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 05:25
Вчера, 05:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 476Комментарии: 11
+30

Ключевые слова: История мама подруга кукла сватья талисман

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 07:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 335
Ух, лихо закручено. Мне очень понравилось. Переплетение судеб. Плюсище.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#2 написал: акжана
Вчера, 08:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 050
В жизни иногда случаются удивительные сюжеты.
Плюс за историю +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: awesome-man
Вчера, 10:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 176
Очень хороший сюжет
Зарегистрирован: 18.06.2012
#4 написал: Jako tako
Вчера, 11:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 374
Бывает же
Сюжет для фильма просто. Но плюс поставила
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#5 написал: Tanusha13666
Вчера, 12:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 336
Как говорит моя мама: "Жизнь так закрутит, что ни один сериал рядом не валялся". Значит всё же женщина смогла родить) blush +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#6 написал: Ksenya078
Вчера, 16:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 549
Ну надо же! Впечатлило, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#7 написал: Kreisleiter13
Вчера, 17:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 046
Надо же как всё повернулись.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#8 написал: АкиАн
Вчера, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 165
ЗдОрово! Плюс
Зарегистрирован: 9.09.2019
#9 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (256|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 621
Ну бывает же в жизни такое!
Хочется верить
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#10 написал: Talisha
Сегодня, 08:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (1683|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 440
Очень сильные энергии были задействованы, вот люди и пересеклись:) Классно!
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#11 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
Думала, история будет о том, что эта кукла для неродившейся дочери высосет из ГГ все соки. Неожиданным стал поворот, что талисман не был нагетивным, обычно тут другие рассказы.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.