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Истории из жизни

Поздравление умершего дедушки

Когда умер мой отец, мне было всего 11 лет, но похороны я помню очень хорошо. Папу я очень любила, всегда с нетерпением ждала и встречала его с работы, а он непременно приносил хоть маленький, но всегда какой-нибудь подарок. Это были или конфеты, или дешевая безделушка, а однажды он принес вырезанную из дерева игрушку, то ли медвежонка, то ли какого-то другого зверя, трудно было разобрать, потому как он не умел делать всякие поделки или игрушки. Это было незадолго до его смерти, папа работал водителем и попал в страшную аварию.

Вечером отец опаздывал с работы, мама начала волноваться, волнение передалось и мне (мобильных телефонов тогда еще не было, чтобы позвонить и узнать, что случилось), как вдруг стоявшая на полке деревянная игрушка треснула. Мама вся побледнела, она в тот момент поняла, что что-то случилось, и когда мы взяли этого зверя, чтобы посмотреть, на нем была глубокая трещина. Мама сказала мне, что это он, наверное, просто пересох и поэтому треснул, но я видела, что она и сама этому не очень-то верила. Потом нам позвонили с папиной работы, сказали, что после аварии его забрала скорая помощь, и что за нами уже выслали машину, отвезут к нему.

Приехав в больницу, узнали, что папа умер, так и не приходя в сознание, потом на соответствующем документе была дата смерти, как раз совпадавшая с поломавшейся деревянной поделкой. Это меня так поразило, что я до сих пор не могу забыть и все время думаю, что таким образом отец дал знак, чтобы мы его уже не ждали, что он уходит от нас навсегда, и прощался с нами. Можно было бы все списать на совпадение, но недавно моей дочери исполнилось четыре года. Так получилось, что в это время мы были у моей мамы в гостях, решили позвать родственников и отпраздновать здесь, а потом уже, когда приедем, и дома.

Все сидели за столом, когда неожиданно лопнула бутылка шампанского, приготовленная для этого случая. Я очень испугалась, кто-то из гостей сказал, что для ребенка это плохая примета, а моя мама расплакалась. Но как мы все удивились, когда моя дочь сказала: «Не бойтесь, это меня дедушка поздравил». Мы сказали, что дедушка умер, а другой дедушка (мой свекор) далеко отсюда и не мог этого сделать. Но дочь стояла на своем, сказав, что даже видела, как он был одет, добавив, что у него на пиджаке была красивая блестящая игрушка. Мы были в шоке, ведь папу похоронили в костюме и на нем была прицеплена медаль, которой его наградили за хорошую работу. Еще положили и часы, тоже премия с работы. Решили, что эти вещи были ему дороги. Фотографий с похорон тоже нет.. Откуда же маленький ребенок мог узнать об этом?


Автор - Анна.
Источник.

Сегодня, 07:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 420Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Отец смерть похороны авария игрушка больница день рождения видение ребенок дедушка поздравление

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 07:37
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2935|-4)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 757
Последний абзац порадовал. Дети,блин, у всех вундеркинды теперь. В 4 года все по полочкам, четко. Я бы во взрослом возрасте так объяснить не смогла. В этом возрасте все люди дяди и тети. И во что они одеты пофиг. Дедушка ее поздравил... Ну ну.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 09:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (92|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 971
Товарищ Сделано_в_СССР.... Подборка последних историй весьма специфическая, с вечной парочкой Танатос/Эрос.... Может у вас кризис экзистенции? Извините, я начинаю беспокоиться за вас..
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 11:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 496
Цитата: Баба Клава
Последний абзац порадовал. Дети,блин, у всех вундеркинды теперь. В 4 года все по полочкам, четко. Я бы во взрослом возрасте так объяснить не смогла. В этом возрасте все люди дяди и тети. И во что они одеты пофиг. Дедушка ее поздравил... Ну ну.

smile

Я даже не знаю, как историю комментировать, если честно.
После всех подобных историй, прочитанных здесь за последние три дня, могу сказать только, что процент умерших мужчин в историях больше, чем процент умерших женщин. Просто бедные мужчины. Умирают рано, а потом ещё приходят к родне постоянно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:31
+2
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Репутация: (278|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 502
Цитата: Jako tako
могу сказать только, что процент умерших мужчин в историях больше, чем процент умерших женщин.

Как-то проезжая мимо парка, находящегося на территории остатков лесного массива в черте города, увидели картину - по дорожке из леса идет дедуля, опираясь на тросточку, а за ним около 10 бабушек! Причем видно, что гуляли. В руках еловые веточки, лесные цветочки))) И они все без тросточек! Последнего деда выгуливали?)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 11:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 496
Цитата: Light_a_dark

Как-то проезжая мимо парка, находящегося на территории остатков лесного массива в черте города, увидели картину - по дорожке из леса идет дедуля, опираясь на тросточку, а за ним около 10 бабушек! Причем видно, что гуляли. В руках еловые веточки, лесные цветочки))) И они все без тросточек! Последнего деда выгуливали?)

Больше ничего им не остаётся, к сожалению. Зато дедуля в малиннике.
Я уже с ужасом смотрю на то, как умирают люди возраста моего отца.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (278|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 502
Цитата: Jako tako
Я уже с ужасом смотрю на то, как умирают люди возраста моего отца.

Когда моей свекрови сообщили, что умерла её одноклассница, она с грустью произнесла:"Ну вот, уже пошел мой год..."
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:08
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2935|-4)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 757
Цитата: Light_a_dark
Когда моей свекрови сообщили, что умерла её одноклассница, она с грустью произнесла:"Ну вот, уже пошел мой год..."

У меня одноклассников еще в 90-е половина зажмурилась. Если из-за каждого себя накручивать то с ума сойти можно. Каждому свое отмеряно. И нефиг об этом думать.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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