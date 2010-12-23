Поздравление умершего дедушки

Сделано_в_СССР Просмотров: 420 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 07:09 by

Когда умер мой отец, мне было всего 11 лет, но похороны я помню очень хорошо. Папу я очень любила, всегда с нетерпением ждала и встречала его с работы, а он непременно приносил хоть маленький, но всегда какой-нибудь подарок. Это были или конфеты, или дешевая безделушка, а однажды он принес вырезанную из дерева игрушку, то ли медвежонка, то ли какого-то другого зверя, трудно было разобрать, потому как он не умел делать всякие поделки или игрушки. Это было незадолго до его смерти, папа работал водителем и попал в страшную аварию.Вечером отец опаздывал с работы, мама начала волноваться, волнение передалось и мне (мобильных телефонов тогда еще не было, чтобы позвонить и узнать, что случилось), как вдруг стоявшая на полке деревянная игрушка треснула. Мама вся побледнела, она в тот момент поняла, что что-то случилось, и когда мы взяли этого зверя, чтобы посмотреть, на нем была глубокая трещина. Мама сказала мне, что это он, наверное, просто пересох и поэтому треснул, но я видела, что она и сама этому не очень-то верила. Потом нам позвонили с папиной работы, сказали, что после аварии его забрала скорая помощь, и что за нами уже выслали машину, отвезут к нему.Приехав в больницу, узнали, что папа умер, так и не приходя в сознание, потом на соответствующем документе была дата смерти, как раз совпадавшая с поломавшейся деревянной поделкой. Это меня так поразило, что я до сих пор не могу забыть и все время думаю, что таким образом отец дал знак, чтобы мы его уже не ждали, что он уходит от нас навсегда, и прощался с нами. Можно было бы все списать на совпадение, но недавно моей дочери исполнилось четыре года. Так получилось, что в это время мы были у моей мамы в гостях, решили позвать родственников и отпраздновать здесь, а потом уже, когда приедем, и дома.Все сидели за столом, когда неожиданно лопнула бутылка шампанского, приготовленная для этого случая. Я очень испугалась, кто-то из гостей сказал, что для ребенка это плохая примета, а моя мама расплакалась. Но как мы все удивились, когда моя дочь сказала: «Не бойтесь, это меня дедушка поздравил». Мы сказали, что дедушка умер, а другой дедушка (мой свекор) далеко отсюда и не мог этого сделать. Но дочь стояла на своем, сказав, что даже видела, как он был одет, добавив, что у него на пиджаке была красивая блестящая игрушка. Мы были в шоке, ведь папу похоронили в костюме и на нем была прицеплена медаль, которой его наградили за хорошую работу. Еще положили и часы, тоже премия с работы. Решили, что эти вещи были ему дороги. Фотографий с похорон тоже нет.. Откуда же маленький ребенок мог узнать об этом?Автор - Анна.

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