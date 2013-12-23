Случайность или божья кара?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 717 Комментарии: 5 +15 Вчера, 16:42 by

Когда я была шестилетним ребенком, произошла такая история. Мои родители работали в государственных учреждениях, зарплаты были маленькие, но жить все-таки было можно. Папа иногда после работы встречался с друзьями, естественно - выпивали, беседовали, но домой он очень поздно не возвращался никогда.Помню, как сейчас, были страшные крещенские морозы, такие, что дом прямо потрескивал, время было уже позднее, а папа все еще не вернулся после работы. Мама сильно волновалась, он давно уже должен был быть дома, даже если бы и встретился где-нибудь с друзьями на пару часов и пропустил стаканчик.Наконец она не выдержала и начала собираться на улицу. Оделась, сказала, что пойдет поищет его и быстро вернется назад. Ее не было где-то минут 40, может, больше, я не помню, а когда она пришла, закрыла меня в комнате и сказала, что мне нельзя выходить. Папу она нашла где-то в овраге, без денег (в этот день была з/п), еле живого, избитого, с пробитой головой и в луже крови. Никто не смог ей помочь, народа на улице не было, мобильных тоже. Она кое-как дотащила его до дома. Я не помню, вызывали скорую или нет, наверное, я уснула. Наутро я увидела его и заплакала, не лицо, а месиво какое-то, весь синий, лежал как в коме, ни двигаться, ни говорить не мог, глаза открыть тоже, их не было видно совсем.Мне было очень страшно и так его жалко, а потом в меня такая ярость вселилась, такая злость. Я помню, как лежала вечером в кровати, плакала и так долго просила Бога, чтобы он наказал этих людей по-страшному как-нибудь. Не знаю каким образом, но людей этих вычислили, домой приходила полиция, говорили, чтобы мы написали заявление. Отец отказался (не знаю почему), а через неделю умер первый из них (тех, кто избил папу). Он сгорел заживо, ночью проводка замкнула, а он был пьян и спал. Я это услышала, как говорила мама. Еще через неделю и второй попал в страшную автокатастрофу, умер мгновенно, а через месяц третий из них повесился, говорят, перепил.У одного из этих троих людей осталась дочка, моя ровесница. Я думала о том, что убила ее папу, и это не давало мне покоя. Наверное, не дает и до сих пор, раз я никак не могу забыть эту историю. Что это было, простое совпадение или нет, я не знаю. Конечно, вы будете осуждать меня, но ребенок ведь не ведает, что творит, хотя своему ребенку я буду с ранних лет стараться заложить в понимание то, что лучше вместо того, чтобы желать кому либо зла, просто забыть о нем и надеяться на лучшее.Автор - agnia.

Ключевые слова: Родители отец работа овраг злость огонь надежда

Другие, подобные истории: