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Истории из жизни

Случайность или божья кара?

Когда я была шестилетним ребенком, произошла такая история. Мои родители работали в государственных учреждениях, зарплаты были маленькие, но жить все-таки было можно. Папа иногда после работы встречался с друзьями, естественно - выпивали, беседовали, но домой он очень поздно не возвращался никогда.

Помню, как сейчас, были страшные крещенские морозы, такие, что дом прямо потрескивал, время было уже позднее, а папа все еще не вернулся после работы. Мама сильно волновалась, он давно уже должен был быть дома, даже если бы и встретился где-нибудь с друзьями на пару часов и пропустил стаканчик.

Наконец она не выдержала и начала собираться на улицу. Оделась, сказала, что пойдет поищет его и быстро вернется назад. Ее не было где-то минут 40, может, больше, я не помню, а когда она пришла, закрыла меня в комнате и сказала, что мне нельзя выходить. Папу она нашла где-то в овраге, без денег (в этот день была з/п), еле живого, избитого, с пробитой головой и в луже крови. Никто не смог ей помочь, народа на улице не было, мобильных тоже. Она кое-как дотащила его до дома. Я не помню, вызывали скорую или нет, наверное, я уснула. Наутро я увидела его и заплакала, не лицо, а месиво какое-то, весь синий, лежал как в коме, ни двигаться, ни говорить не мог, глаза открыть тоже, их не было видно совсем.

Мне было очень страшно и так его жалко, а потом в меня такая ярость вселилась, такая злость. Я помню, как лежала вечером в кровати, плакала и так долго просила Бога, чтобы он наказал этих людей по-страшному как-нибудь. Не знаю каким образом, но людей этих вычислили, домой приходила полиция, говорили, чтобы мы написали заявление. Отец отказался (не знаю почему), а через неделю умер первый из них (тех, кто избил папу). Он сгорел заживо, ночью проводка замкнула, а он был пьян и спал. Я это услышала, как говорила мама. Еще через неделю и второй попал в страшную автокатастрофу, умер мгновенно, а через месяц третий из них повесился, говорят, перепил.

У одного из этих троих людей осталась дочка, моя ровесница. Я думала о том, что убила ее папу, и это не давало мне покоя. Наверное, не дает и до сих пор, раз я никак не могу забыть эту историю. Что это было, простое совпадение или нет, я не знаю. Конечно, вы будете осуждать меня, но ребенок ведь не ведает, что творит, хотя своему ребенку я буду с ранних лет стараться заложить в понимание то, что лучше вместо того, чтобы желать кому либо зла, просто забыть о нем и надеяться на лучшее.

Автор - agnia.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:42
Вчера, 16:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 717Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: Родители отец работа овраг злость огонь надежда

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:53
+2
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Комментариев: 3 805
Ну такую ярость понять можно. Не могу судить ГГ в силу её возраста. Ну а кто из взрослых безгрешен? Как говорится, метните камень первыми.
Иногда даже охота таким даром обладать, что лукавить? Я уж лучше чем есть не пытаюсь казаться. Но следует помнить, что может отрекошетить нехило.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:57
+1
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Комментариев: 8 549
Цитата: зелёное яблочко
Ну такую ярость понять можно.

Согласен с тобой, такое не оставит никого равнодушным. И гнев со злостью, посылаемый в догонку обидчикам, оправдан я считаю. А уж как всё это сбылось, не наше дело, лишь бы были наказаны те сволочи, кто преступив черту, спокойно продолжают свой век бытия на земле.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Шахерезада
Вчера, 18:32
+4
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Комментариев: 669
ГГ нужно понять, что ее вины в смерти этих подонков нет, ведь она же не киллеров наняла, а попросила Бога их наказать, вот Бог их и наказал так как посчитал нужным. По сути она обращаясь со своей просьбой к Богу спасла многим людям жизни, которые бы эти отморозки могли забрать, если бы их не остановила смерть. +++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:41
+2
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Я тоже считаю, что ГГ ничего плохого даже и в мыслях не сделала, лишь попросила Бога. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Avnikif
Вчера, 22:54
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Комментариев: 167
История понравилась. Так от души прям. И гг не осуждаю. Почему-то вспомнилось, что устами младенца глаголит истина, а тут мыслями младенца. В детях часто большая сила таится.
Зарегистрирован: 30.08.2017
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