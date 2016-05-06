Призрак дедушки Андрея

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Каждая история про призрака начинается с дома и трагедии. Так начнётся и моя история. Дедушка (прадедушка) Андрей жил трудной жизнью. На его долю выпала революция, Гражданская война, Финская зимняя война, ВОВ и Японская. Все войны прошёл, не получив ни одного ранения. Вернулся в родную деревню, к жене и детям.Но поссорился он с председателем Серёгой. И захотел Серёга его под суд отдать. Придрался, что тот поля не так распахивает, а Андрей был опытным трактористом, знал как пахать, знал, что если распахать склоны холмов, как велит Серёга, вода размоет их, создав овраги.Но Серега сказал:— Я власть и меня будут слушаться, а ты никто.Андрея охватил гнев:— Я пять лет за Родину воевал, а ты, ублюдок, всех баб в деревне посетил, от тебя вся деревня беременна.После этого завербовался Андрей на стройку в бывший Кёнигсберг, продал дом и уехал.Десять лет он отстраивал Кёнигсберг, к тому времени уже переименованный в Калининград. Много воды утекло за это время. Выросли Зина (бабушка) и Тоня, родилась Нина (мама), но не по климату им было, вся семья болела, а у Андрея стало пошаливать сердце, и врачи сказали: «Вам нужно вернуться в тот климат, в каком вы жили до этого».Так они все очутились в Воронеже. За этот город шли в войну жестокие бои, вражеские самолеты сравняли город с землёй. Воронеж активно отстраивали. И дед, который был не только трактористом, но и каменщиком, нашел там себе применение. Тоня пошла учиться на медсестру, Зина работала бухгалтером, Нинка под стол пешком ходила, а Анастасия (жена Андрея) работала по хозяйству в доме. Андрей, помимо квартиры на первом этаже двухэтажного дома, получил землю, на которой разбил сад.Но на смену белой полосе приходит чёрная. Андрей приболел: кашель, невысокая температура, слабость и разбитость. Деда лечили от горла, и лишь когда через четыре месяца такого лечения его состояние резко ухудшилось, послали на рентген, а у него уже левое лёгкое перестало функционировать. Точный диагноз мне неизвестен, нужно было делать операцию, но у пожилого мужчины, как я писал выше, были проблемы с сердцем. Операцию делать не стали, сказали, что он её не перенесет. Через год дедушка умер.Но это был ещё не конец. Через пару месяцев после его смерти начались чудеса. Анастасия утверждала, что к ней приходит Андрей. Она его не видит, но слышит.Так было и в тот день. Зина и Тоня были на работе, Нина дома не жила, воспитывалась в интернате, а Анастасия была на кухне, готовила обед. Хлопнула входная дверь, раздались тяжёлые шаги по коридору, скрипнула дверь на кухню, за спиной женщины раздался кашель.— Ты пришёл на обед? — Спросила Настя.— Да, — раздалось в ответ, — ставь на стол.Настя обернулась — залитая солнцем кухня была пуста.«Господи, ведь ты же умер», вспомнила Настя, «как же я могла забыть?!» Женщина перекрестилась на большую икону Богородицы, висящую у окна. Так было несколько раз, по одному и тому же сценарию: Настя забывала, что Андрей умер, и он приходил на обед.Так продолжалось, пока Зина не поменяла квартиру. Там призрак прадеда не являлся своей жене, но если бы они знали, что сбежали от огня да в полымя! В новой квартире обитало нечто похуже призрака.Автор - Сергей.

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