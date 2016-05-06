Призрак дедушки Андрея

Призрак дедушки АндреяКаждая история про призрака начинается с дома и трагедии. Так начнётся и моя история. Дедушка (прадедушка) Андрей жил трудной жизнью. На его долю выпала революция, Гражданская война, Финская зимняя война, ВОВ и Японская. Все войны прошёл, не получив ни одного ранения. Вернулся в родную деревню, к жене и детям.
Но поссорился он с председателем Серёгой. И захотел Серёга его под суд отдать. Придрался, что тот поля не так распахивает, а Андрей был опытным трактористом, знал как пахать, знал, что если распахать склоны холмов, как велит Серёга, вода размоет их, создав овраги.
Но Серега сказал:
— Я власть и меня будут слушаться, а ты никто.
Андрея охватил гнев:
— Я пять лет за Родину воевал, а ты, ублюдок, всех баб в деревне посетил, от тебя вся деревня беременна.
После этого завербовался Андрей на стройку в бывший Кёнигсберг, продал дом и уехал.
Десять лет он отстраивал Кёнигсберг, к тому времени уже переименованный в Калининград. Много воды утекло за это время. Выросли Зина (бабушка) и Тоня, родилась Нина (мама), но не по климату им было, вся семья болела, а у Андрея стало пошаливать сердце, и врачи сказали: «Вам нужно вернуться в тот климат, в каком вы жили до этого».
Так они все очутились в Воронеже. За этот город шли в войну жестокие бои, вражеские самолеты сравняли город с землёй. Воронеж активно отстраивали. И дед, который был не только трактористом, но и каменщиком, нашел там себе применение. Тоня пошла учиться на медсестру, Зина работала бухгалтером, Нинка под стол пешком ходила, а Анастасия (жена Андрея) работала по хозяйству в доме. Андрей, помимо квартиры на первом этаже двухэтажного дома, получил землю, на которой разбил сад.
Но на смену белой полосе приходит чёрная. Андрей приболел: кашель, невысокая температура, слабость и разбитость. Деда лечили от горла, и лишь когда через четыре месяца такого лечения его состояние резко ухудшилось, послали на рентген, а у него уже левое лёгкое перестало функционировать. Точный диагноз мне неизвестен, нужно было делать операцию, но у пожилого мужчины, как я писал выше, были проблемы с сердцем. Операцию делать не стали, сказали, что он её не перенесет. Через год дедушка умер.
Но это был ещё не конец. Через пару месяцев после его смерти начались чудеса. Анастасия утверждала, что к ней приходит Андрей. Она его не видит, но слышит.
Так было и в тот день. Зина и Тоня были на работе, Нина дома не жила, воспитывалась в интернате, а Анастасия была на кухне, готовила обед. Хлопнула входная дверь, раздались тяжёлые шаги по коридору, скрипнула дверь на кухню, за спиной женщины раздался кашель.
— Ты пришёл на обед? — Спросила Настя.
— Да, — раздалось в ответ, — ставь на стол.
Настя обернулась — залитая солнцем кухня была пуста.
«Господи, ведь ты же умер», вспомнила Настя, «как же я могла забыть?!» Женщина перекрестилась на большую икону Богородицы, висящую у окна. Так было несколько раз, по одному и тому же сценарию: Настя забывала, что Андрей умер, и он приходил на обед.
Так продолжалось, пока Зина не поменяла квартиру. Там призрак прадеда не являлся своей жене, но если бы они знали, что сбежали от огня да в полымя! В новой квартире обитало нечто похуже призрака.
Автор - Сергей.
Источник.
Сегодня, 02:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 293Комментарии: 1
Ключевые слова: Деревня дедушка Андрей председатель ссора диагноз смерть шаги кашель призрак