Собака-мама

Сделано_в_СССР Просмотров: 86 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:02 by

Моя бабушка жила в посёлке, и я каждое лето и выходные гостила у неё, помогала с огородом.В доме напротив жила молодая семья – беременная женщина с мужем. Во время родов женщина умерла, а ребёночка забрал и воспитывал её муж. Сначала всё было хорошо, он справлялся, потом начался огород, посадки. На помощь приехали его родственники, и вроде как они со всем справлялись.Однажды пришла к нам соседка и стала жаловаться моей бабушке, что повадилась к ним ходить чёрная большая собака. Мол, не может она никак выгнать эту псину, а сегодня и вовсе зашла соседка в дом и видит, что эта собака кормит малыша как щенка, а он и рад стараться — кушает-причмокивает.Вскоре сосед вновь женился на другой женщине, её ребёнку тогда было несколько месяцев. Кормящая мама, конечно же, и приемного ребёнка начала кормить грудью. Всё было отлично, как вдруг прибегает эта же соседка, вся в слезах и кричит: «Помогите!». Мы все выскочили на улицу (мне тогда было 11 лет), собралось половина посёлка. А из их дома вышла та самая собака, остальные дворовые собаки собрались позади неё и с воем пошли провожать её до кладбища. Больше её никто не видел.Когда зашли в дом, то увидели, что вся посуда перебита, вещи разорваны, кругом кровь, а малыши лежат в одной кроватке и играют с искусственным букетиком, который был на могиле той женщины, первой жены, которая умерла во время родов.Автор - Ведьма.

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