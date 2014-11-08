Мистическая смерть бабушки друга

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 664 Комментарии: 8 +17 Вчера, 16:08 by

Я живу в деревне Новокраюшкино, рядом с городом Барнаулом. В 2011 году случилось то, что навсегда изменило мое мнение, что мертвые не умирают до конца. Один мой приятель обратился ко мне с одной просьбой, чтобы я приглядел за его больной бабушкой, пока он будет на свадьбе его сестры. «Мол, просто покорми ее и уложи спать, а сам заваливай в мою комнату, падай за комп, сам разберешься». А бабулька была глухонемая.Дом у него был скромный - 3 комнатки и кухня. День прошел спокойно. Ближе к вечеру я покормил бабульку и уложил спать в ее комнату, а сам пошел в комнату моего приятеля. Когда я включил компьютер и залез к себе на страничку, у меня появилось какое-то странное ощущение. Не знаю зачем, но я обернулся назад и страшно перепугался от неожиданности.В комнате стояла бабулька и странно, неотрывно смотрела на меня.Я подумал: «Может, ей что-нибудь нужно?» Жестами я начал узнавать о причине ее беспокойства, но она стояла как вкопанная. Тогда я снова отвел бабульку в ее комнату и уложил спать, а сам пошел на кухню - сделать себе пару бутербродов. Когда я заканчивал резать колбасу, мне стало очень жутко. Возле дверного проема опять стояла она.У меня сразу полезли мысли: «Может, бабка свихнулась?» Ее взгляд смотрел на меня. Мне ничего не осталось делать, как снова уложить ее в кровать, только на этот раз я ее закрыл на ключ. Главное теперь дождаться утра и уйти, наконец, домой.Когда я вернулся в комнату Женьки (моего товарища), окно в комнате было открыто, хотя я вроде закрыл все окна, чтобы не дуло с улицы. Когда я закрыл окно в комнате, случайно глянул на улицу и остолбенел от страха и жути. Напротив окна, метрах в 20-ти, стояла она. Секунд через 10 я уже несся к дому, где была свадьба Женькиной сестры. Рассказав ему про бабку, мы вернулись к нему домой. Она лежала мертвая в своей кровати. Вызвали скорую, ее увезли. Но это еще не все…Когда сделали экспертизу, ее смерть наступила в 21:40, примерно в то время я ее уложил спать первый раз! Только в церкви я успокоился, поставив за нее свечку. Не дай Бог кому-нибудь это пережить. Даже врагу бы не пожелал этого.Автор - maverick2033.

Ключевые слова: Деревня приятель просьба бабушка взгляд смерть

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