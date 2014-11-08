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Истории из жизни

Мистическая смерть бабушки друга

Я живу в деревне Новокраюшкино, рядом с городом Барнаулом. В 2011 году случилось то, что навсегда изменило мое мнение, что мертвые не умирают до конца. Один мой приятель обратился ко мне с одной просьбой, чтобы я приглядел за его больной бабушкой, пока он будет на свадьбе его сестры. «Мол, просто покорми ее и уложи спать, а сам заваливай в мою комнату, падай за комп, сам разберешься». А бабулька была глухонемая.

Дом у него был скромный - 3 комнатки и кухня. День прошел спокойно. Ближе к вечеру я покормил бабульку и уложил спать в ее комнату, а сам пошел в комнату моего приятеля. Когда я включил компьютер и залез к себе на страничку, у меня появилось какое-то странное ощущение. Не знаю зачем, но я обернулся назад и страшно перепугался от неожиданности.
В комнате стояла бабулька и странно, неотрывно смотрела на меня.

Я подумал: «Может, ей что-нибудь нужно?» Жестами я начал узнавать о причине ее беспокойства, но она стояла как вкопанная. Тогда я снова отвел бабульку в ее комнату и уложил спать, а сам пошел на кухню - сделать себе пару бутербродов. Когда я заканчивал резать колбасу, мне стало очень жутко. Возле дверного проема опять стояла она.

У меня сразу полезли мысли: «Может, бабка свихнулась?» Ее взгляд смотрел на меня. Мне ничего не осталось делать, как снова уложить ее в кровать, только на этот раз я ее закрыл на ключ. Главное теперь дождаться утра и уйти, наконец, домой.

Когда я вернулся в комнату Женьки (моего товарища), окно в комнате было открыто, хотя я вроде закрыл все окна, чтобы не дуло с улицы. Когда я закрыл окно в комнате, случайно глянул на улицу и остолбенел от страха и жути. Напротив окна, метрах в 20-ти, стояла она. Секунд через 10 я уже несся к дому, где была свадьба Женькиной сестры. Рассказав ему про бабку, мы вернулись к нему домой. Она лежала мертвая в своей кровати. Вызвали скорую, ее увезли. Но это еще не все…

Когда сделали экспертизу, ее смерть наступила в 21:40, примерно в то время я ее уложил спать первый раз! Только в церкви я успокоился, поставив за нее свечку. Не дай Бог кому-нибудь это пережить. Даже врагу бы не пожелал этого.

Автор - maverick2033.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:08
Вчера, 16:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 664Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Деревня приятель просьба бабушка взгляд смерть

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Вчера, 16:54
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 298
Видать, плохо закрыл. Только на ключ. А надо было еще и камень привалить. facepalm
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Славянин777
Вчера, 17:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (195|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 280
Цитата: az.ecmb
Видать, плохо закрыл. Только на ключ. А надо было еще и камень привалить. facepalm

Здравствуйте!
Тут помимо камня, ещё и кол осиновый на автомате начнёшь затачивать, сам того не осознавая!
А после силуэта увиденного в окне и вовсе круговую оборону держать будешь, сквозь всхлипы от нахлынувшего ужаса напевая:
Есть пули в нагане
И надо успеть
Сразиться с врагами
И песню допеть...
За Историю Плюс!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#3 написал: lenaevseeva
Вчера, 17:12
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 83
Страшно очень такое увидеть. +
Зарегистрирован: 14.09.2020
#4 написал: Эмма Шульц
Вчера, 17:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 187
Кошмарная история, даже и предположить нечего, насколько странно всё. Может, бабуля ведьма была, хотела автору "дар" свой передать, а он её спать уложил??
Зарегистрирован: 13.04.2018
#5 написал: ЛорБор
Вчера, 19:22
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Комментариев: 31
Блин...,, Её взгляд смотрел на меня,, тут кто угодно испугается!
Зарегистрирован: 5.05.2018
#6 написал: канцлер
Вчера, 20:12
+1
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Комментариев: 228
Поставлю плюс за историю. Как сцена из фильма ужасов) Ну реально жутко.
Зарегистрирован: 28.07.2014
#7 написал: Arhip
Вчера, 21:13
+1
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Публикаций: 67
Комментариев: 1 409
Я не понял. Это мертвая бабушка по квартире шарилась? Прямо зомби какая-то
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 22:09
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Репутация: (2929|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 653
Ну вот пожалуйста. Еще одни любящие родственнички. У них бабуся с минуты на минуту ласты склеит, а они свадебку затеяли, веселятся значит. И ладно бы хоть сиделку нормальную пригласили, чтоб по человечески, с уважением ухаживала. Так нет, какого то школяра-недоумка наняли. И мне немножко непонятно. Если бабуля ползала и была не лежачая, то почему ее на свадьбу не взяли? Она не человек что ли? И не родственница этой сестре? Ей не хотелось на свадьбу? Тем более она вроде в уме была, судя вот по этой фразе:
«Может, бабка свихнулась?»

Значит раньше перед свадьбой она нормальной была? Нормальной мобильной бабулей. Может она вообще померла от расстройства и обиды за такое скотское отношение?
Короче, история эта опять не понять про какое быдло. Не уважаем мы своих предков, а потом плачемся что здоровья нет. Мне б о таком даже позорно и писать было. Писатели херовы. Так относиться к пожилому человеку. Стыдно должно быть. Но за историю плюс, Михалыч. Сам знаешь почему.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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