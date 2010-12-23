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Истории из жизни

Подружка

Ещё одна странная и страшная история, связанная с тем общежитием. До настоящего времени я даже не находила в ней нечего мистического, на первый взгляд в ней и нет ничего необъяснимого, но, а если поверить ребенку, это становится очень жутко.
Напомню, что дочке сестры, Алине, тогда было 7 лет. Она училась в первом классе. Она очень общительная девочка. У неё было много подруг и друзей. Можно сказать, даже чересчур общительная, она легко общалась даже со взрослыми людьми.

Вот поэтому нас тогда очень удивило то, что она придумала себе вымышленную подругу. Когда Катя туда переехала, то Алина была очень счастлива, так как там было много детей. Там было примерно 35 комнат. И почти в каждой были дети. Весёлая жизнь для ребенка. Она в первый день со всеми подружилась и уже с толпой детей разного возраста носилась по коридору.
Как-то вечером мы заметили, что Алина с кем-то разговаривает. Сидит одна и играет маленькими куколками Лол. Она тогда их очень любила. И мы, чтобы порадовать её покупали ей новых и новых. Чтобы была коллекция. Эти куколки были для неё очень большой ценностью. Когда они с девочками играли, она, конечно, не жадничала, давала поиграть. Но не долго.
И странность в том, что Катя заметила то, что нет двух кукол. Она спросила у Алины, она их подарила или потеряла. Алина ответила, что подарила подруге Каре.

- А кто такая Кара? - спросили мы. Мы знали всех, с кем общается Алина, но о девочке с таким именем мы не слышали.
- Кара, это моя новая и лучшая подруга, - ответила Алина.
Ах, ну да. Мы засмеялись. У неё каждый день лучшие подруги. То девочка в классе, а завтра кто-то во дворе. Странным было только то, что она не пожалела своих любимых кукол и подарила. Потом мы начали замечать, что она играла в коридоре одна.
Девочки подходили к ней, звали ее играть, а она отказывалась и говорила, что она теперь играет только с Карой. Имя ещё такое странное придумала. Она не стала замкнутой, в её поведении тоже ничего не изменилось. Только то, что появилась выдуманная подруга. В школе все как обычно. Школа находится через двор этой общаги. Можно сказать во дворе. Выходишь из центрального входа и заходишь во двор школы.

Те дети, которые сами ходили из школы, ещё полчаса кучковались во дворе, потом расходились. Алина всегда была с ними. А сейчас бегом бежит домой. Как она говорила, что её ждёт Кара. Вся эта ерунда длилась, наверно, неделю. Она ходила гулять во двор. Конечно, играла с другими детьми, но убегала играть с Карой, когда та приходила за ней. Тогда был октябрь, погода хорошая, и на улице было много детей. Алина тоже пошла гулять. В соседнем доме есть продуктовый магазинчик. Там наша тётя по сей день работает.

Она тогда и помогла найти эту комнату. Тем более, рядом школа, и я живу в соседнем дворе. Мы с Катей зашли к ней поболтать. Забегает девочка, она живёт в этом же общежитии, подруга Алины.

- Тётя Катя, а Алина на крыше.
Мы выбежали из магазина.
Волосы на голове стали дыбом, она и правда сидела на крыше. Дети столпились, взрослые в шоке. Как туда попасть, мы не знали. Дом этот новый, на подъездах кодовый замок. Да и где этот вход на крышу? Мальчик лет десяти позвал нас и показал подъезд, в котором люк на крышу.
Соседи нам открыли подъезд, и мы на лифте поднялись на 12 этаж. Люк открыт. Мы залезли на крышу и забрали Алину. Все обошлось. Слава Богу. Потом был скандал. Пошли в КСК разбираться. Это же не шутки, оставить открытый люк. Но они нас убеждали, что люк на крышу был закрыт.

Но что, его ребенок открыл? Видимо, кто-то из рабочих забыл закрыть, так подумали мы. Но ничего уже не доказать. Алину отругали. А она спокойная, вроде ничего не случилось, и говорит, что Кара ее позвала. У Кары есть птичка Каркуша, и они с ней летают. А люк открыла Кара.

Вот она и позвала Алину полетать. Вы можете себе такое представить? Об этом узнали в школе. Катю тогда вызывали к завучу, с Алиной занимался школьный психолог. Диагноз был то, что развод родителей повлиял на ребенка. Смена места жительства и всё такое.
На люк тогда повесили замок. Все соседи, конечно, были в ужасе. Долго ещё об этом говорили на нашем районе. Алину одну не выпускали больше гулять, и из школы встречали. Потом Катя нашла у неё этих двух куколок Лол, которых она тогда Каре подарила. Алина сказала, что Кара ей их вернула, так как они больше не подруги. Говорила, что Кара на неё обиделась из-за того, что она с ней не полетела. Кошмар какой!

Ну и слава Богу, что больше не подруги. Думали мы про себя. Бредовые мысли, конечно. Алина рисовала тогда её. Я, прежде чем всё это описать, вчера ходила к ним, и Алина всё хорошо помнит. Она и сейчас говорит, что Кара была её подругой. А где она жила, она не знает. Она сама к ней приходила. Но почему её никто не видел? Этого она не может объяснить. Алине сейчас уже 9 лет, большая девочка для того, чтобы выдумывать. Она даже нарисовала свою подругу Кару и её птичку Каркушу. Обычная девочка в лёгком пальто и красной беретке. Волосы светлые, до плеч, как у Алины тогда были. И птичка обычная. Я, конечно, больше склоняюсь к тому, что это всё Алина придумала. Дети любят фантазировать. Но вот то, что она залезла на крышу одна, это очень странно.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:14 by lenaevseevaПросмотров: 953Комментарии: 13
+19

Ключевые слова: Подруга крыша птица авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 16:26
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2923|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 631
Хорошая история, интересная. А Вы не пытались у старожилов общаги поспрашивать насчет этой Кары? Описать им девочку с рисунка, да и сам рисунок показать? Может такая и правда жила там когда-то и что-то с ней случилось?Теперь вот шастает и баламутит детей.Я где-то историю читала, там девочка себе на кладбище невидимую подружку завела и все время к ней играть ходила. Благо это кладбище рядом с домом было.Как потом оказалось могилка этого ребенка там где -то и была. Так что всякое бывает.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: lenaevseeva
Вчера, 16:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Баба Клава
Хорошая история, интересная. А Вы не пытались у старожилов общаги поспрашивать насчет этой Кары? Описать им девочку с рисунка, да и сам рисунок показать? Может такая и правда жила там когда-то и что-то с ней случилось?Теперь вот шастает и баламутит детей.Я где-то историю читала, там девочка себе на кладбище невидимую подружку завела и все время к ней играть ходила. Благо это кладбище рядом с домом было.Как потом оказалось могилка этого ребенка там где -то и была. Так что всякое бывает.

Спрашивали конечно. Но тот дом, где общага он не старый. Он построен был в 2004 году. Получается новый дом. Жильцов много, 12 этажей всё-таки. Он расположен буквой Г . Я сама в том районе живу уже 18 лет. Дом при мне строили. Тетка наша тоже не далеко живёт. Были мысли про то что на этом месте раньше было. Но не помню. Вроде гаражи стояли. Хотя и правда интересно. Надо поспрашивать. Просто тогда мы решили, что это выдумки Алины. Тем более психолог школьный ссылалась на развод родителей.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (666|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 138
Вижу демон она, Кара. Крутит, вертит, запутать хочет, обманет - глазом не моргнёт!
Плюнь на него! Плюнь на него..

Шарахаются разные сущности в реале. Посматривать необходимо за детьми, восприимчивы малыши к ним. Не понимают разницы между живым и не живым. Хотя энергия колоссальная у детей, за ней и ходят различные Кары, как волки за лосихой с телёнком. Ждут когда маман расслабится))
Вот у меня недавно случай был. Около месяца назад. Заметил я краем глаза некое движение. Что-то тёмное, как дым, но как бы рваное клочьями, пронеслось по коридору мимо меня. Когда первый раз увидел, а я уже ждал этих товарищей))), я знал, что рано или поздно, что-то себя выдаст тут, то мне стало всё понятно. Лишь не ясно сколько осталось времени. Потом увидел ещё два раза. Тут уже понял. Мало, очень мало осталось времени. И правда, практически сразу после этого, мой старый дед, слёг. Дальше надеюсь объяснять ненадо. Недавно похоронил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 16:57
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2923|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 631
Цитата: lenaevseeva
Цитата: Баба Клава
Хорошая история, интересная. А Вы не пытались у старожилов общаги поспрашивать насчет этой Кары? Описать им девочку с рисунка, да и сам рисунок показать? Может такая и правда жила там когда-то и что-то с ней случилось?Теперь вот шастает и баламутит детей.Я где-то историю читала, там девочка себе на кладбище невидимую подружку завела и все время к ней играть ходила. Благо это кладбище рядом с домом было.Как потом оказалось могилка этого ребенка там где -то и была. Так что всякое бывает.

Спрашивали конечно. Но тот дом, где общага он не старый. Он построен был в 2004 году. Получается новый дом. Жильцов много, 12 этажей всё-таки. Он расположен буквой Г . Я сама в том районе живу уже 18 лет. Дом при мне строили. Тетка наша тоже не далеко живёт. Были мысли про то что на этом месте раньше было. Но не помню. Вроде гаражи стояли. Хотя и правда интересно. Надо поспрашивать. Просто тогда мы решили, что это выдумки Алины. Тем более психолог школьный ссылалась на развод родителей.

Да бог с тем что было там раньше. В самом то доме не помирали похожие девочки?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: lenaevseeva
Вчера, 17:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Баба Клава
Цитата: lenaevseeva
Цитата: Баба Клава
Хорошая история, интересная. А Вы не пытались у старожилов общаги поспрашивать насчет этой Кары? Описать им девочку с рисунка, да и сам рисунок показать? Может такая и правда жила там когда-то и что-то с ней случилось?Теперь вот шастает и баламутит детей.Я где-то историю читала, там девочка себе на кладбище невидимую подружку завела и все время к ней играть ходила. Благо это кладбище рядом с домом было.Как потом оказалось могилка этого ребенка там где -то и была. Так что всякое бывает.

Спрашивали конечно. Но тот дом, где общага он не старый. Он построен был в 2004 году. Получается новый дом. Жильцов много, 12 этажей всё-таки. Он расположен буквой Г . Я сама в том районе живу уже 18 лет. Дом при мне строили. Тетка наша тоже не далеко живёт. Были мысли про то что на этом месте раньше было. Но не помню. Вроде гаражи стояли. Хотя и правда интересно. Надо поспрашивать. Просто тогда мы решили, что это выдумки Алины. Тем более психолог школьный ссылалась на развод родителей.

Да бог с тем что было там раньше. В самом то доме не помирали похожие девочки?

Если честно то незнаю. Вот и думаю поинтересоваться сейчас. Я просто раньше не когда не думала делиться подобными историями в инете. И кстати в этой общаге было много странного. Я только сейчас начинаю понимать это.
Когда почитала истории из жизни на этом сайте. Есть над чем задуматься. Я поспрашиваю, мне сейчас тоже интересно. Я поузнаю и напишу.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#6 написал: metlbist
Вчера, 19:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Ужас Амитивиля / Тёмная вода в вольном русском пересказе. Не более того...
Зарегистрирован: 21.04.2018
#7 написал: lenaevseeva
Вчера, 19:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: metlbist
Ужас Амитивиля / Тёмная вода в вольном русском пересказе. Не более того...

Цитата: metlbist
Ужас Амитивиля / Тёмная вода в вольном русском пересказе. Не более того...

Каждый слышит и понимает по-своему. Но при чём тут ужас аментивиля и тем более темная вода? Странно ......

Цитата: lenaevseeva
Цитата: metlbist
Ужас Амитивиля / Тёмная вода в вольном русском пересказе. Не более того...

Цитата: metlbist
Ужас Амитивиля / Тёмная вода в вольном русском пересказе. Не более того...

Каждый слышит и понимает по-своему. Но при чём тут ужас аментивиля и тем более темная вода? Странно ......

Извиняюсь ... Амитивилля
Зарегистрирован: 14.09.2020
#8 написал: metlbist
Вчера, 19:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Цитата: lenaevseeva
Но при чём тут ужас аментивиля и тем более темная вода? Странно ......

Как причём? В "Амитивилле" совсем юная героиня Хлои Морец залезала на крышу того самого дома, чтобы уйти вслед за родным папочкой, а в "Тёмной воде" дочка главной героини попала на крышу многоэтажки, где в водонапорной бочке утонула несчастная девочка, как раз из-за того, что некий расп...й оставил дверь на крышу открытой. И обеих героинь на крышу позвали именно выдуманные "подружки".
Зарегистрирован: 21.04.2018
#9 написал: lenaevseeva
Вчера, 20:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: metlbist
Цитата: lenaevseeva
Но при чём тут ужас аментивиля и тем более темная вода? Странно ......

Как причём? В "Амитивилле" совсем юная героиня Хлои Морец залезала на крышу того самого дома, чтобы уйти вслед за родным папочкой, а в "Тёмной воде" дочка главной героини попала на крышу многоэтажки, где в водонапорной бочке утонула несчастная девочка, как раз из-за того, что некий расп...й оставил дверь на крышу открытой. И обеих героинь на крышу позвали именно выдуманные "подружки".

Не поняла сначала. Я помню эти фильмы.
Но это фильмы,а у нас это было в реальности .
Зарегистрирован: 14.09.2020
#10 написал: Мать_Драконов
Вчера, 20:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (264|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 652
Капец! Явно чертовщина происходит! То мужик какой-то в окна глядит, то невидимая девочка бродит по коридорам дома...
Кто-то из жильцов призывает тёмные силы для воплощения своих идей? Такое может быть? И в связи с этим возникает вопрос а не зависть ли это людская? Ваша подруга никому дорогу не перешла?
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#11 написал: lenaevseeva
Вчера, 21:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Мать_Драконов
Капец! Явно чертовщина происходит! То мужик какой-то в окна глядит, то невидимая девочка бродит по коридорам дома...
Кто-то из жильцов призывает тёмные силы для воплощения своих идей? Такое может быть? И в связи с этим возникает вопрос а не зависть ли это людская? Ваша подруга никому дорогу не перешла?

Не знаю я , что это было. Полтора года примерно она оттуда съехала. А в общаге той, была бабка казашка. Она на детей кидалась, прогоняла их с коридора. Об этом я тоже напишу, немного позднее, соберу немного информации. Чтобы не в чем не ошибиться. А зависит....может и была в чем-то. Кто их знает.

Цитата: lenaevseeva
Цитата: Мать_Драконов
Капец! Явно чертовщина происходит! То мужик какой-то в окна глядит, то невидимая девочка бродит по коридорам дома...
Кто-то из жильцов призывает тёмные силы для воплощения своих идей? Такое может быть? И в связи с этим возникает вопрос а не зависть ли это людская? Ваша подруга никому дорогу не перешла?

Не знаю я , что это было. Полтора года примерно она оттуда съехала. А в общаге той, была бабка казашка. Она на детей кидалась, прогоняла их с коридора. Об этом я тоже напишу, немного позднее, соберу немного информации. Чтобы не в чем не ошибиться. А зависит....может и была в чем-то. Кто их знает.

Ой Т9 . Зависть .
Зарегистрирован: 14.09.2020
#12 написал: верю-не верю
Вчера, 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 971
К девчушке прицепилась какая-то гадость. Она хоть крещеная, эта девочка??? За то, что поделились большой плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#13 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3249|-1)
Публикаций: 2 336
Комментариев: 13 009
Одно радует во всей этой страшной истории,...что Алинка не полетела вместе с Карой. Значит всё таки есть у неё Ангел-хранитель, не дал пойти на поводу у призрака. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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