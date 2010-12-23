Подружка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

lenaevseeva Просмотров: 953 Комментарии: 13 +19 Вчера, 15:14 by

Ещё одна странная и страшная история, связанная с тем общежитием. До настоящего времени я даже не находила в ней нечего мистического, на первый взгляд в ней и нет ничего необъяснимого, но, а если поверить ребенку, это становится очень жутко.Напомню, что дочке сестры, Алине, тогда было 7 лет. Она училась в первом классе. Она очень общительная девочка. У неё было много подруг и друзей. Можно сказать, даже чересчур общительная, она легко общалась даже со взрослыми людьми.Вот поэтому нас тогда очень удивило то, что она придумала себе вымышленную подругу. Когда Катя туда переехала, то Алина была очень счастлива, так как там было много детей. Там было примерно 35 комнат. И почти в каждой были дети. Весёлая жизнь для ребенка. Она в первый день со всеми подружилась и уже с толпой детей разного возраста носилась по коридору.Как-то вечером мы заметили, что Алина с кем-то разговаривает. Сидит одна и играет маленькими куколками Лол. Она тогда их очень любила. И мы, чтобы порадовать её покупали ей новых и новых. Чтобы была коллекция. Эти куколки были для неё очень большой ценностью. Когда они с девочками играли, она, конечно, не жадничала, давала поиграть. Но не долго.И странность в том, что Катя заметила то, что нет двух кукол. Она спросила у Алины, она их подарила или потеряла. Алина ответила, что подарила подруге Каре.- А кто такая Кара? - спросили мы. Мы знали всех, с кем общается Алина, но о девочке с таким именем мы не слышали.- Кара, это моя новая и лучшая подруга, - ответила Алина.Ах, ну да. Мы засмеялись. У неё каждый день лучшие подруги. То девочка в классе, а завтра кто-то во дворе. Странным было только то, что она не пожалела своих любимых кукол и подарила. Потом мы начали замечать, что она играла в коридоре одна.Девочки подходили к ней, звали ее играть, а она отказывалась и говорила, что она теперь играет только с Карой. Имя ещё такое странное придумала. Она не стала замкнутой, в её поведении тоже ничего не изменилось. Только то, что появилась выдуманная подруга. В школе все как обычно. Школа находится через двор этой общаги. Можно сказать во дворе. Выходишь из центрального входа и заходишь во двор школы.Те дети, которые сами ходили из школы, ещё полчаса кучковались во дворе, потом расходились. Алина всегда была с ними. А сейчас бегом бежит домой. Как она говорила, что её ждёт Кара. Вся эта ерунда длилась, наверно, неделю. Она ходила гулять во двор. Конечно, играла с другими детьми, но убегала играть с Карой, когда та приходила за ней. Тогда был октябрь, погода хорошая, и на улице было много детей. Алина тоже пошла гулять. В соседнем доме есть продуктовый магазинчик. Там наша тётя по сей день работает.Она тогда и помогла найти эту комнату. Тем более, рядом школа, и я живу в соседнем дворе. Мы с Катей зашли к ней поболтать. Забегает девочка, она живёт в этом же общежитии, подруга Алины.- Тётя Катя, а Алина на крыше.Мы выбежали из магазина.Волосы на голове стали дыбом, она и правда сидела на крыше. Дети столпились, взрослые в шоке. Как туда попасть, мы не знали. Дом этот новый, на подъездах кодовый замок. Да и где этот вход на крышу? Мальчик лет десяти позвал нас и показал подъезд, в котором люк на крышу.Соседи нам открыли подъезд, и мы на лифте поднялись на 12 этаж. Люк открыт. Мы залезли на крышу и забрали Алину. Все обошлось. Слава Богу. Потом был скандал. Пошли в КСК разбираться. Это же не шутки, оставить открытый люк. Но они нас убеждали, что люк на крышу был закрыт.Но что, его ребенок открыл? Видимо, кто-то из рабочих забыл закрыть, так подумали мы. Но ничего уже не доказать. Алину отругали. А она спокойная, вроде ничего не случилось, и говорит, что Кара ее позвала. У Кары есть птичка Каркуша, и они с ней летают. А люк открыла Кара.Вот она и позвала Алину полетать. Вы можете себе такое представить? Об этом узнали в школе. Катю тогда вызывали к завучу, с Алиной занимался школьный психолог. Диагноз был то, что развод родителей повлиял на ребенка. Смена места жительства и всё такое.На люк тогда повесили замок. Все соседи, конечно, были в ужасе. Долго ещё об этом говорили на нашем районе. Алину одну не выпускали больше гулять, и из школы встречали. Потом Катя нашла у неё этих двух куколок Лол, которых она тогда Каре подарила. Алина сказала, что Кара ей их вернула, так как они больше не подруги. Говорила, что Кара на неё обиделась из-за того, что она с ней не полетела. Кошмар какой!Ну и слава Богу, что больше не подруги. Думали мы про себя. Бредовые мысли, конечно. Алина рисовала тогда её. Я, прежде чем всё это описать, вчера ходила к ним, и Алина всё хорошо помнит. Она и сейчас говорит, что Кара была её подругой. А где она жила, она не знает. Она сама к ней приходила. Но почему её никто не видел? Этого она не может объяснить. Алине сейчас уже 9 лет, большая девочка для того, чтобы выдумывать. Она даже нарисовала свою подругу Кару и её птичку Каркушу. Обычная девочка в лёгком пальто и красной беретке. Волосы светлые, до плеч, как у Алины тогда были. И птичка обычная. Я, конечно, больше склоняюсь к тому, что это всё Алина придумала. Дети любят фантазировать. Но вот то, что она залезла на крышу одна, это очень странно.

Ключевые слова: Подруга крыша птица авторская история

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