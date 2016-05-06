Хочу в туалет

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:24

Behemoth Просмотров: 310 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:06 by

Многие из вас наверняка знают, что такое снимать квартиру, когда ты только переезжаешь от родителей, уходишь в самостоятельное плавание так сказать. У тебя нет денег, зато полно амбиций и планов. Но все они проходят проверку на прочность, когда ты понимаешь - нужно платить за жильё, а денег как таковых не так уж и много. Что в таком случае делают люди?Я снимал квартиру недалеко от центра города, но тем не менее, хоть квартира и находилась близко к центру, сам дом был не для благополучных жителей. Меня вполне устраивала цена, и я закрывал глаза на многие погрешности в виде местами отсутствующих обоев, скрипучего пола и желтого потолка с одной лампочкой, висящей на непонятном проводе, сиротливо торчащем из-под осыпавшейся местами штукатурки. Было дело - лежал себе спокойно, а тут мне на интимное место падает маленький кусочек штукатурки...По прошествии нескольких месяцев мне все же пришлось сменить место жительства в срочном порядке. Неприятная история - появились новые соседи, которых я просто не мог терпеть. Кутили и день и ночь. Один раз даже долбились ко мне в дверь, сыпали угрозами. Пару недель пришлось вновь пожить у родителей, а затем мной было принято решение снять квартиру в более благополучном доме, но уже с соседом.Поиски не заняли много времени. Созвонился с хозяйкой, поговорили и договорились, что я займу свободную комнату. Всего их было три. Моя располагалась прямо у входа. Небольшой коридорчик, справа находились туалет и ванная комната, а слева - дверь в мою комнату. То, что туалет был поблизости, меня не смутило. Помимо этого были ещё две комнаты - общий зал и комната моего соседа.Радушная хозяйка вручила мне ключи от двери, и я заселился во вполне благополучную квартиру с хорошим ремонтом. Сосед был тихим, общаться мы почти не общались. Иногда пересеклись на кухне, а в остальное время обходились друг без друга, что опять таки было превосходно. Был у моего соседа один минус - проблемы с почками. Ночами он часто будил меня своим громким, почти слоновьим топотом по пути в туалет. Это не могло не раздражать, но я смирился, поскольку в остальном-то парень хороший был, тихий.Все шло своим чередом, пока в один вечер я не вернулся с работы и не застал своего соседа посиневшим прямо посреди коридора. По всей видимости он пытался добраться до двери, чтобы позвать на помощь, да не успел. Так и остался лежать в коридоре. Что именно с ним произошло - не знаю. По-моему, тромб оторвался или инфаркт случился. Мне не сообщили, слышал лишь медицинские термины врачей скорой помощи, от которых у меня закружилась голова.Ночевать после такого в квартире было жутковато, но делать нечего - менять место жительства сейчас мне было не по карману, а сосед новый найдётся быстро.Весь звиздец начался на третью ночь после смерти соседа. Сколько было по времени - сказать не могу, но скорее всего глубокая ночь, потому что раньше часа я не засыпаю.Я проснулся от какого-то звука. Прислушавшись к ночной тишине, не услышал ничего такого и решил, что мне почудилось, завалился спать дальше.На следующую ночь все повторилось - я проснулся от громких звуков, только на этот раз я успел понять, что в моей квартире кто-то шляется. Сказать, что я встал и отправился проверять, что происходит - значит соврать. Меня одолел тихий ужас. Я лежал на кровати, замерев и вжавшись в подушку, надеясь, что меня никто не услышит и никто не найдёт. Хотелось как в детстве спрятаться под одеяло.Не знаю как я уснул, но утром мне было страшно встать с кровати. Пересилив себя, я убедился, что в квартире никого нет. Рассказал обо всем коллеге и по совместительству другу, но он все списал на усталость и стресс.В последующие дни мне было просто страшно засыпать, но ничего больше не происходило, и я успокоился. Ко мне заселили нового соседа, который начал меня раздражать. Без стука входил ко мне в комнату, брал мои вещи и вёл себя так, будто мы с ним знакомы с раннего детства. Полная противоположность покойному.Однажды я поинтересовался у него, не страшно ли ему спать в его комнате, на что я был просто высмеян. Однако смех смехом, а именно он первым и съехал, когда ночные странности возобновились.Проснулся я от того, что меня кто-то тряс за плечо. Турсумбой (имя соседа, менять смысла не вижу - мало ли Турсумбоев на белом свете) стоял у моей кровати и с испугом на лице заявил, что его разбудил какой-то непонятный типок, который ходит по нашей квартире.Вдвоём мы проверили все комнаты, благо, вдвоём не так страшно, и никого не обнаружили. Тогда я вспомнил как просыпался от громкого шума пару недель назад и поведал об этом своему соседушке. На что тот как-то по-свойски отреагировал смущенной улыбкой, мол, я взрослый парень и не собираюсь верить во всякую чушь, но мне все же страшно.На следующую ночь я решил не спать, чтобы, услышав шаги, смог понять в чем дело. Примерно во втором-третьем часу ночи меня уже начало вырубать, как появились долгожданные шаги. Я дал сигнал Турсунбою в виде смс и вышел в коридор. Клянусь всем, что имею - я увидел своего мертвого соседа, идущего в туалет.Я не знаю как заставить вас в это поверить, но меня переполняют эмоции, потому что все описанное - правда. Звучит бредово, ведь никто в жизни ещё не сталкивался с призраками. Обычно люди видят тень иди сущность, а тут передо мной существо из плоти заходит в туалет, громко и по слоновьи топая пятками.Турсунбой тоже все это видел и на следующий день его уже не было. Куда он уехал - не знаю, связь не поддерживаем. Я же продержался ещё несколько дней, а затем и мне пришлось съехать.Последней каплей стали слова из ниоткуда:- Почему я не могу сходить в туалет, хочется же?Они звучали как будто бы у меня в голове, но одновременно с этим повсюду. Одновременно издалека, но при этом и близко. Никогда раньше подобного не слышал и надеюсь больше не услышу.В общем, верить Вам в это или нет - решайте сами. Все, написанное мной, - правда. И это единственный мистический случай в моей жизни. Надеюсь, последний, нет у меня желания сталкиваться с загробной жизнью раньше времени.

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