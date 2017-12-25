Белая Лошадь

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 98 Комментарии: 2 0 Сегодня, 16:51 by

В 1978 году, когда случилась эта история, мне было 17 лет. Подружка-однокурсница пригласила меня провести лето у нее на родине в Башкирии. Лето стояло теплое, погода замечательная.Жили мы в небольшом поселке. Купаться бегали на речку. Повадились мы на другой берег за орехами плавать — там целые заросли орешника имелись. У подруги соседкой была одинокая женщина-чувашка, которую все звали бабой Шурой. Вот как-то она нам и сказала, что орехи собирайте, мол, да через овраг не ходите (орешник рос на склоне оврага). Там Лошадь Белая живет, людей не любит, с ног сбивает и копытами покалечить может. Увидеть ее при этом невозможно. Интересно нам стало, и давай мы бабульку пытать, просить, чтобы она нам про Белую Лошадь рассказала.Оказывается, за орешником раньше стояла конюшня. Обитали там колхозные лошади, и одна кобыла была белой. Случилось так, что конюх загулял с чужой женой. Стала полюбовница к нему на конюшню украдкой приходить. А муж ее узнал про это, запер их в конюшне ночью, да поджег. Сгорела конюшня, хоть и не дотла. Когда потушили ее, люди и лошади задохнулись. Любовников похоронили, а лошадей стали в овраг вывозить, закапывать. Только вот белой кобылы среди них не оказалось. Пожарище расчистили и построили на том месте складские помещения. Через некоторое время и на складе случился пожар. Кладовщик и двое грузчиков задохнулись в дыму. Провели расследование. При вскрытии оказалось, что тела погибших сплошь покрыты круглыми синяками, ребра сломаны. Разбираться особо не стали, решили, что напились мужики, подрались да и уснули, а пожар случился из-за печки-буржуйки.Места там красивые, река рядом, вот и решил кто-то на месте складов дом поставить. Когда строительство закончилось, хозяева хотели на следующее утро в новый дом въехать. Прибыли с вещами, мебелью, а в доме окна-двери выбиты, крыльцо по дощечкам раскидано! И это за одну ночь! Так и не нашли, кто это сделал. Вот и стоит разбитый дом с тех пор, даже рыбаки в нем не ночуют. Говорят, если кто останется, обязательно что-то да и произойдет. Или упадет кто неудачно, или переругаются, передерутся. Да и просыпаются разбитыми, руки-ноги ломит, будто колотил их кто ночью.Посмеялись мы с подругой, да и пошли купаться. Не стоит говорить, что любопытство взяло свое. Кое-как пролезли мы через дебри орешника, увидали дом без окон и дверей, стены да старая крыша. Не знаю, кто из нас споткнулся, но мы с подружкой, схватившись за руки, ломая ветки, скатились в овраг. У меня осталось ощущение, будто меня палкой по спине ударили! Коленки мы разодрали здорово, поковыляли домой. Когда разделись и помылись, увидали на своих спинах по огромному круглому синяку, да и на одежде были большие круглые пятна, как от копыт лошади.Долго мы потом эту историю вспоминали, гадали, неужели это нас Белая Лошадь в овраг столкнула?Автор - Татьяна Валентиновна Лаптева.

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