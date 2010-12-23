Волшебный фонарь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:13

Cover Просмотров: 192 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:13 by

Скептически отношусь к историям о всякого рода «барабашках», но хочу рассказать случай, который произошёл со мной лично. Тогда мне было лет 8-9, не больше. Мы жили в Ташкенте, в стандартной девятиэтажке, где места для непознанного, согласитесь, мало; чего не скажешь о фантазии ребёнка.Однажды я с родителями был на дне рождения нашей родственницы, где разговор зашёл как раз о домовых. Одна гостья рассказывала историю про женщину, которая прочитала в журнале совет, как можно поменять своего домового. Совет сводился к тому, что в новогоднюю ночь необходимо взять веник и с какими-то магическими словами выставить его за дверь. После этого старый домовой своё жилище покидает, а новый, соответственно, заселяется. Сделала, значит, эта несчастная всё, как требовалось, и началась у неё после этого «весёлая» жизнь. Практически каждую ночь кто-то стал её тревожить, шуметь в квартире, ронять вещи. Доходило до того, что хозяйка просыпалась с синяками и царапинами. Короче говоря, пришлось этой женщине целый год терпеть выходки нового домового, пока она не повторила обряд в следующую новогоднюю ночь.Этот рассказ уж очень врезался в мою детскую память, так что я тоже стал спать тревожно, вслушиваясь в ночные звуки. Вам же известно, что у каждой квартиры есть свой набор этих «мелодий»: капает вода, свистит ветер в трубах, хлопают двери и скрипят половицы у соседей, щёлкает пружина в настенных часах и т.д. В общем, сон мой совсем расстроился, и вдобавок к этому одним утром, когда за столом собралась вся семья, мама полушутя спросила, не слышим ли мы по ночам что-то странное? У меня прям комок в горле встал. Она пояснила, мол, столько лет живём в квартире, и все звуки ей знакомы. Услышит она что-нибудь и тут же определяет, откуда этот звук доносится. А в последнее время появились такие звуки, природа которых ей непонятна. Отец только посмеялся над нашим барабашкой, а вот мне стало страшно по-настоящему.В моей комнате прямо напротив кровати стоял массивный старинный шифоньер, на котором размещался светильник, который наверняка был почти у каждого советского ребёнка – куб со множеством круглых прорезей, внутри которого скрывалась лампочка. Над ней помещался маленький абажур из прозрачной разноцветной плёнки. Тёплый воздух, поднимающийся от лампы, приводил в движение абажур, от чего по стенам комнаты медленно бежали разноцветные полоски. Мы называли его волшебным фонарём. Мой светильник давно не работал, т.к. от слишком мощной лампочки абажур подплавился и не держался на своём месте.Я отчётливо помню тот вечер. Я уже засыпал, поглядывая то и дело на макушку ночника, виднеющуюся над шифоньером. Странный шорох заставил меня насторожиться и прогнал сон. Я со страхом стал глядеть на шифоньер. И вот, к моему ужасу, абажур внутри светильника резко закрутился и съехал на бок. Это могло произойти только от того, что кто-то подтолкнул его! В следующее мгновение, после того, как абажур съехал, маленькая тень пробежала по стене совсем рядом с ночником и скрылась на другой стороне шифоньера. Я лежал в оцепенении: ни жив, ни мёртв. Для меня не было сомнений, что это и был наш домовой. Судя по тени, это существо размером было с маленького котёнка. И оно было совершенно реальным!После этого происшествия ничего подобного я больше не замечал. Как ни странно, и страхи мои куда-то исчезли. Я решил, что домовой попытался крутануть абажур, чтобы ребёнок не нервничал и засыпал поскорее. В любом случае я про себя решил, что такого домового в новогоднюю ночь прогонять не стоит.Автор - Никита Матвеев.

Ключевые слова: Домовой веник ночник ритуал

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