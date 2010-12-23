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Истории из жизни

Ледяная ловушка

Я твердо знаю, что даже в самом трудном положении нельзя сдаваться. А еще уверена, что в жизни нам помогают молитвы близких людей.

В 1973 году мы с мужем, взяв маленькую дочь, по комсомольским путёвкам приехали в Набережные Челны. Он был токарем 6-го разряда, моя профессия – токарь-сверловщица. Мужа сразу оформили по специальности в мастерские. А мне сказали, что очень нужны повара и кондитеры, чтобы кормить строителей. Так я стала кондитером. Мы работали в 3 смены, за сутки выпекали 6000 булочек, 3000 ватрушек и всякую сдобу: печенье, коржи, сочни, пирожные и торты.

И вот как-то, отработав утреннюю смену, я собиралась домой. Перед уходом, заведующая производством попросила меня принести из морозильной камеры килограмм сливочного масла для тортов. Я отправилась на первый этаж, где находилась огромная морозильная камера. Сказала кладовщикам, что зайду внутрь.

Масло в коробке было твёрдое, как камень, и я начала ножом отрезать понемногу. Продолжалось это довольно долго. Когда я, набрав масла, толкнула дверь камеры, она оказалась запертой – я даже не заметила, как меня закрыли. Что делать? Принялась стучать — никто не слышит. В отчаянии села на поддон и заревела.



Через некоторое время я стала замерзать. Встала и начала то одной, то другой ногой колотить по двери. Ноги болят, а результата никакого. Сяду — замерзаю в тонкой спецовке, я ведь от горячих духовок пришла, начинаю стучать — ногам больно. Прошло часа 3, но про меня так никто и не вспомнил.

Я представила свою трёхлетнюю дочку, как она будет без мамы, и стала снова бороться с дверью. Ради дочери и мужа мне нужно было выйти! Я плакала и молила Бога, чтобы Он помог мне выбраться из смертельной ловушки. И, когда я уже практически отчаялась и в бессилии, вконец закоченевшая, опустилась на пол у двери, послышался щелчок открываемого замка. Кто-то снаружи дёрнул за ручку двери! В тот же миг я пулей выскочила наружу. В коридоре никого не было!

Прибежав в кондитерский цех, я бросила масло, прохрипела: «Меня забыли в морозильной камере!» - и ушла домой. В тот день я сильно простудилась и потом долго была на больничном.

Когда впоследствии я рассказала эту историю маме, выяснилось, что она невероятным мистическим образом именно в тот момент, когда я была в камере, почувствовала, что я в беде и долго молилась за меня. Я уверена, что благодаря её молитвам, ангел-хранитель спас меня из ледяной ловушки.

Сейчас мне 69 лет, я каждый день молюсь за своих детей и внучку и надеюсь, что молитвы, идущие от сердца, защитят их в тяжёлые минуты жизни.

Автор - Галина.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:06
Вчера, 21:06 by CoverПросмотров: 283Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Цех холодильник взаперти молитва

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 21:14
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2914|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 577
Тетка полдня провела в морозилке, а о масле никто и не вспомнил получается? То оно срочно надо было, да так что человека после смены домой не отпустили, за ним отправили. А то не нужно никому несколько часов. Тупая какая то история.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 22:34
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3079|2)
Публикаций: 228
Комментариев: 3 674
Я работаю в магазине. Как-то случилось, что меня захлопнули в морозильной камере. Нечаянно или нет - сомневаюсь. В первую секунду я испугалась. Но заметила изогнутую штуку, которая была на верхней части двери. Стала её пробовать отогнуть в разные стороны. И дверь открылась безо всяких чудес.
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#3 написал: Arhip
Вчера, 23:20
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1455|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 388
Цитата: Эвиллс
работаю в магазине. Как-то случилось, что меня захлопнули в морозильной камере. Нечаянно или нет - сомневаюсь. В первую секунду я испугалась. Но заметила изогнутую штуку, которая была на верхней части двери. Стала её пробовать отогнуть в разные стороны. И дверь открылась безо всяких чудес.


У ГГ наверное ума не хватило всякие изогнутые штуки дергать. Сперва помолиться надо часов так несколько и поплакать. Тоже оказывается помогает. Надо попробовать.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:52
+1
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Репутация: (63|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 476
Жутко конечно. Почему масло так и не потребовалось. Я всё ждала, что кто то за продуктами придёт.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#5 написал: toks1972
Сегодня, 01:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 300
меня тоже в камере закрывали. но я в ту же секунду как раненый лось щемиться начала. спасли. а вот если люди разойдутся, то реально хз сколько просидеть можно
Зарегистрирован: 25.02.2014
#6 написал: Arhip
Сегодня, 01:13
0
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Репутация: (1455|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 388
Цитата: toks1972
меня тоже в камере закрывали. но я в ту же секунду как раненый лось щемиться начала. спасли. а вот если люди разойдутся, то реально хз сколько просидеть можно


Меня в детстве тоже в холодильнике закрыли. Вернее я сам себя. Стало интересно - помещусь ли я в холодильник ЗИЛ. Поместился, но случайно захлопнул дверцу. А обратно она изнутри не открывается.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: xlarafitum
Сегодня, 01:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 184
Разные бывают обстоятельства - почему люди не хватились. Прекрасная история о силе молитвы! Плюсую.
Зарегистрирован: 27.01.2013
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