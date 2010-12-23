Ледяная ловушка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:06

Cover Просмотров: 283 Комментарии: 7 +10 Вчера, 21:06 by

Я твердо знаю, что даже в самом трудном положении нельзя сдаваться. А еще уверена, что в жизни нам помогают молитвы близких людей.В 1973 году мы с мужем, взяв маленькую дочь, по комсомольским путёвкам приехали в Набережные Челны. Он был токарем 6-го разряда, моя профессия – токарь-сверловщица. Мужа сразу оформили по специальности в мастерские. А мне сказали, что очень нужны повара и кондитеры, чтобы кормить строителей. Так я стала кондитером. Мы работали в 3 смены, за сутки выпекали 6000 булочек, 3000 ватрушек и всякую сдобу: печенье, коржи, сочни, пирожные и торты.И вот как-то, отработав утреннюю смену, я собиралась домой. Перед уходом, заведующая производством попросила меня принести из морозильной камеры килограмм сливочного масла для тортов. Я отправилась на первый этаж, где находилась огромная морозильная камера. Сказала кладовщикам, что зайду внутрь.Масло в коробке было твёрдое, как камень, и я начала ножом отрезать понемногу. Продолжалось это довольно долго. Когда я, набрав масла, толкнула дверь камеры, она оказалась запертой – я даже не заметила, как меня закрыли. Что делать? Принялась стучать — никто не слышит. В отчаянии села на поддон и заревела.Через некоторое время я стала замерзать. Встала и начала то одной, то другой ногой колотить по двери. Ноги болят, а результата никакого. Сяду — замерзаю в тонкой спецовке, я ведь от горячих духовок пришла, начинаю стучать — ногам больно. Прошло часа 3, но про меня так никто и не вспомнил.Я представила свою трёхлетнюю дочку, как она будет без мамы, и стала снова бороться с дверью. Ради дочери и мужа мне нужно было выйти! Я плакала и молила Бога, чтобы Он помог мне выбраться из смертельной ловушки. И, когда я уже практически отчаялась и в бессилии, вконец закоченевшая, опустилась на пол у двери, послышался щелчок открываемого замка. Кто-то снаружи дёрнул за ручку двери! В тот же миг я пулей выскочила наружу. В коридоре никого не было!Прибежав в кондитерский цех, я бросила масло, прохрипела: «Меня забыли в морозильной камере!» - и ушла домой. В тот день я сильно простудилась и потом долго была на больничном.Когда впоследствии я рассказала эту историю маме, выяснилось, что она невероятным мистическим образом именно в тот момент, когда я была в камере, почувствовала, что я в беде и долго молилась за меня. Я уверена, что благодаря её молитвам, ангел-хранитель спас меня из ледяной ловушки.Сейчас мне 69 лет, я каждый день молюсь за своих детей и внучку и надеюсь, что молитвы, идущие от сердца, защитят их в тяжёлые минуты жизни.Автор - Галина.

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