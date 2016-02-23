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Истории из жизни

Они приходят попить?

У мамы был сахарный диабет 2-го типа. Она всегда перед сном на прикроватную тумбочку ставила большую пол-литровую кружку с водой. Воду пила она часто и много.

Маму положили в больницу. Я забежала к ней домой за вещами, которые она попросила ей принести, и обратила вниманиена то, что воду она почти не пила. Из кружки было отпито несколько глотков. «Потом вылью», - подумала я и понеслась в больницу.

Утром следующего дня мне сообщили, что моя мама умерла. Когда я обзванивала родственников, моя тетя сказала: «Зайди к матери домой и налей ей воды в кружку. Они после смерти приходят домой попить».
«Бред», - подумала я, но вслух сказала, что у мамы осталась стоять кружка с водой на тумбочке, чем успокоила тетушку.

К маме домой я попала на следующий день. Надо было взять и отнести в морг вещи, собранные «на смерть». Зайдя в квартиру, я вспомнила просьбу своей тети и решила проверить содержимое кружки.

Подойдя к тумбочке, я не поверила своим глазам: в кружке количество воды уменьшилось наполовину! Взяв кружку в руки, я понюхала воду – она ни чем не пахла, я её взболтнула – с виду она была тягучая, прямо как масло. Пробовать её у меня не было ни малейшего желания. Подержав кружку в руках, я все-таки вылила воду в умывальник. И выливалась она как масло.

Неужели Они и вправду приходят на следующее утро - попить воды?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:44
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 19:44 by Light_a_darkПросмотров: 446Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Мама болезнь смерть вода авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 19:45
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3747|0)
Публикаций: 482
Комментариев: 2 181
История с таким пренебрежением написана, как будто смерть мамы - рядовой случай.
Может, было это давно и отлегло у автора, но все равно... Неприятный чуть осадок после прочтения.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:50
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 003
Комментариев: 8 254
То, что стопку после помина ставят и кусочком хлеба сверху накрывают, это я знаю, но чтобы воду ставили на "попить после смерти" это уже нонсенс конечно. Впервые такое читаю и слышу. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 28
Цитата: Lynx
История с таким пренебрежением написана, как будто смерть мамы - рядовой случай.
Может, было это давно и отлегло у автора, но все равно... Неприятный чуть осадок после прочтения.


Как я уже писала раньше : "С мамой у меня были не однозначные отношения" Я росла, как говорится "На лес глядя". Мамы - они бывают разные, но все равно ее смерть была для меня шоком, просто прошло время. Да и этот случай - просто фрагмент из пережитого.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#4 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:52
+3
Группа: Авторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 102
Первый раз такое слышу- воду ставить, может это обычай в определённой области или районе? Моя мама тоже умерла от диабета- диабетическая кома из которой она не вышла. Тяжело это.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 28
Цитата: Mary3.11.
Первый раз такое слышу- воду ставить, может это обычай в определённой области или районе? Моя мама тоже умерла от диабета- диабетическая кома из которой она не вышла. Тяжело это.


Возможно, что в определенной области, но я об этом раньше тоже не слышала, да и жила мама не там, откуда моя тетя родом.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: Eulalia
Вчера, 23:09
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 273
а может это в определенных случаях только? Например диабетики воду пьют-им воды, кто-то конфеты любил - им конфет оставить,любящим читать- книги?
Зарегистрирован: 11.05.2014
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 00:05
0
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Публикаций: 14
Комментариев: 28
Цитата: Eulalia
а может это в определенных случаях только? Например диабетики воду пьют-им воды, кто-то конфеты любил - им конфет оставить,любящим читать- книги?


При случае спрошу у тети, тогда отпишусь
Зарегистрирован: 10.07.2018
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 00:38
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Публикаций: 88
Комментариев: 1 396
Цитата: Eulalia
а может это в определенных случаях только? Например диабетики воду пьют-им воды, кто-то конфеты любил - им конфет оставить,любящим читать- книги?

А я думаю, что кто что любил, то и получает после смерти.А к нам они приходят только потому, что любят нас и мы -единственное, чего им там не хватает)
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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