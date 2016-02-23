Они приходят попить?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

Light_a_dark Просмотров: 446 Комментарии: 8 +8 Вчера, 19:44 by

У мамы был сахарный диабет 2-го типа. Она всегда перед сном на прикроватную тумбочку ставила большую пол-литровую кружку с водой. Воду пила она часто и много.Маму положили в больницу. Я забежала к ней домой за вещами, которые она попросила ей принести, и обратила вниманиена то, что воду она почти не пила. Из кружки было отпито несколько глотков. «Потом вылью», - подумала я и понеслась в больницу.Утром следующего дня мне сообщили, что моя мама умерла. Когда я обзванивала родственников, моя тетя сказала: «Зайди к матери домой и налей ей воды в кружку. Они после смерти приходят домой попить».«Бред», - подумала я, но вслух сказала, что у мамы осталась стоять кружка с водой на тумбочке, чем успокоила тетушку.К маме домой я попала на следующий день. Надо было взять и отнести в морг вещи, собранные «на смерть». Зайдя в квартиру, я вспомнила просьбу своей тети и решила проверить содержимое кружки.Подойдя к тумбочке, я не поверила своим глазам: в кружке количество воды уменьшилось наполовину! Взяв кружку в руки, я понюхала воду – она ни чем не пахла, я её взболтнула – с виду она была тягучая, прямо как масло. Пробовать её у меня не было ни малейшего желания. Подержав кружку в руках, я все-таки вылила воду в умывальник. И выливалась она как масло.Неужели Они и вправду приходят на следующее утро - попить воды?

Ключевые слова: Мама болезнь смерть вода авторская история

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