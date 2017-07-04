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Истории из жизни / Сны

Чёрные собаки

Эти жуткие события происходили около пятнадцати лет назад. В ту пору мне как раз исполнилось 15 лет, и я так и не понимаю, как и почему возникли мои ночные кошмары, о которых я вряд ли когда-то забуду полностью.

Всё началось с того, что однажды мне приснилась моя "детская" комната в родительском доме, обставленная так же, как и в реальности. Я вижу помещение полностью: добротную мебель с синими вставками, лёгкие занавески на окнах, синего цвета, синий ковролин на полу и мою кровать, на которой, собственно, лежу я сама. Я безмятежно сплю и наблюдаю как бы саму себя со стороны. И тут к моей кровати со всех сторон начинают подползать большие чёрные собаки.

Они не рычат и не лают, а просто начинают тянуть моё тело в разные стороны, как бы растягивая и удлиняя его, словно пытаются скинуть с кровати, как будто "играются". Меня охватывает ужас, и я пытаюсь звать на помощь, я знаю во сне, что мама спит в другой комнате, которая расположена прямо напротив моей. И мне снится вся обстановка в маминой комнате, я вижу, что она мирно спит.

Я пытаюсь докричаться до неё, но из горла не вырывается ни звука, моё тело и голос словно парализуются, и я беспомощно борюсь с чёрными "гостями". Я снова и снова пытаюсь звать маму на помощь. С трудом вырываюсь из цепких лап зверей, выхожу из своей комнаты и иду к маме, пытаюсь её разбудить, сказать, как мне страшно и плохо. Сначала у меня снова не получается, голос опять парализует во сне. Потом я преодолеваю себя и начинаю кричать: "Мама, мама!" И тут меня словно что-то выбрасывает из сна, и я просыпаюсь.

Очень сложно поверить, но такая жуть мне снилась примерно год, чёрные собаки приходили снова и снова, практически каждую ночь. Я боялась уже засыпать, боялась, что они опять придут, что я сама могу не проснуться в итоге. Я рассказала маме про свои кошмары, она очень испугалась за меня тогда. Но она не знала, что предпринять. Дело в том, что у нас в семье никто не крещён, родители сами воспитывались в атеисткой советской обстановке. И мама мне сочувствовала, но она считала это обычными, хоть и жуткими, кошмарами.

В церковь, естественно, тоже никто никогда не ходил, и молитвы никакие не знали. Поэтому я сама сражалась со своими непрошенными гостями как могла. Тут ещё нужно упомянуть, что я в детстве очень много болела, сказалась родовая травма, допущенная по вине акушерки. Поэтому я привыкла преодолевать трудности и не жаловаться на сложности. Это для того пишу, чтобы вы, читатели, поняли особенности моего характера и что я не привыкла сдаваться.

Развязка моих кошмаров, связанных с сонным параличом, наступила резко и неожиданно, когда я принесла в дом маленького чёрного котёнка с белым пятнышком на груди. Я всегда любила именно котов, и у нас они жили с детства, но в последнее время родители не разрешали заводить животных. Но именно этого котёнка я нашла под лестницей на первом этаже в подъезде, он лежал вместе с другими котятами в коробке, один из них, к сожалению, уже умер.

Я не знаю, кто и когда положил коробку с котятами под лестницу, поскольку на дворе было лето, и мы часто выходили гулять с подружками, и до чудесной находки я не видела там никаких "посылок". Я сразу поняла, что этот, примерно трёхмесячный котёнок, будет жить в нашем доме. Что я без него не войду в квартиру. Так и случилось: я четыре часа сидела в общем коридоре перед квартирой, упрямо, под дверью, пока родители не разрешили его забрать.

Найдёныша я назвала Тихоном или, ласково, Тишей. Я даже помню дату: 22.07.2006 г. Он буквально не отлипал от меня и как будто боялся, что его снова выкинут за дверь. Он с первого же дня поселился в моей комнате, и с тех пор чёрные собаки больше ни разу не навещали меня. У нас с котом была необыкновенная связь, и когда я уехала учиться в университет, через два года, в другой город, то очень тосковала по животному. Я бы и с собой забрала, но везде там снимала квартиры у хозяев, которые были против животных. Когда приезжала на каникулы, то кот очень радовался моему появлению и снова спал только со мной.

К слову, чёрные собаки пару раз приходили во сне и в Томске, но потом вообще перестали появляться. А сам кот мне снился периодически, любил со мной "разговаривать" по телефону, трубку ему "давала" мама. К сожалению, он умер от онкологии в декабре 2017 года, когда я находилась на шестом месяце беременности. Родители сначала не хотели мне говорить, что он серьезно болеет, но я как-то сама поняла, что это конец, и он уходит. Той памятной ночью я почти не спала, всё плакала о своём коте, а на следующий день узнала, что его усыпили. Ночью он мне приснился в последний раз, махнул на прощание хвостом и навсегда исчез...

Что касается самих "снов", то одна моя воцерквлённая подруга, спустя семь лет после описанных событий, сказала, что это якобы были посланники с того света и они хотели меня утащить, да не получилось. Я не знаю, правда это или нет, но с тех самых пор, как в первый раз пришли чёрные собаки, я начала замечать паранормальные вещи, и могу рассказать потом и о других мистических случаях из моей жизни, если вам будет интересно.

Спасибо за внимание, очень уж тяжело оказалось вспоминать любимого кота.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:35 by ЕжунькаПросмотров: 422Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Чёрные собаки кот спасение авторская история

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Комментарии

#1 написал: АняДаг
Сегодня, 00:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Правдивая история и читать было очень интересно.
Зарегистрирован: 4.07.2017
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 01:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 837
Живая история, но безуспешно "тащить" целый год как-то много. Возможно, неприятности, угрозу, опасность предвещали, может быть, энергетический удар, что подтверждает неожиданное своевременное появление кота и его благотворное влияние на ситуацию.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#3 написал: Ежунька
Сегодня, 03:55
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 54
Цитата: Kinigos
Живая история, но безуспешно "тащить" целый год как-то много. Возможно, неприятности, угрозу, опасность предвещали, может быть, энергетический удар, что подтверждает неожиданное своевременное появление кота и его благотворное влияние на ситуацию.


Вот не поверите, но действительно это было около года: у меня от рождения сильная энергетика, потому что я выжила при сложных обстоятельствах. А эту историю я рассказывала разным людям, с кем могла поделиться, и которые делились в ответ своими интересными историями. Никто не изумлялся и не говорил, что я вру. Но почти все говорят, что в церковь надо обязательно, надо креститься и жить по каконам веры.

Теперь я и сама этого хочу, потому что уже было много ситуаций в жизни, когда складывалось впечатление, что за меня "дерутся" там, точнее, не дерутся, а заманивают чёрные силы. А я хочу жить мирно и спокойно, со светлыми мыслями в голове, я уже давно сделала этот выбор...


Ещё подозревала, что-то кто-то просто мог что-то недоброе в мою сторону сделать, почему-то женский пол меня частенько недолюбливает, вот и не знаю.

Цитата: Ежунька
Цитата: Kinigos
Живая история, но безуспешно "тащить" целый год как-то много. Возможно, неприятности, угрозу, опасность предвещали, может быть, энергетический удар, что подтверждает неожиданное своевременное появление кота и его благотворное влияние на ситуацию.


Вот не поверите, но действительно это было около года: у меня от рождения сильная энергетика, потому что я выжила при сложных обстоятельствах. А эту историю я рассказывала разным людям, с кем могла поделиться, и которые делились в ответ своими интересными историями. Никто не изумлялся и не говорил, что я вру. Но почти все говорят, что в церковь надо обязательно, надо креститься и жить по каконам веры.

Теперь я и сама этого хочу, потому что уже было много ситуаций в жизни, когда складывалось впечатление, что за меня "дерутся" там, точнее, не дерутся, а заманивают чёрные силы. А я хочу жить мирно и спокойно, со светлыми мыслями в голове, я уже давно сделала этот выбор...

Ещё подозревала, что-то кто-то просто мог что-то недоброе в мою сторону сделать, почему-то женский пол меня частенько недолюбливает, вот и не знаю.
Зарегистрирован: 23.10.2016
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 04:12
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Репутация: (61|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 837
Цитата: Ежунька
не поверите, но действительно это было

Очень даже поверю, я неправильно поняла слово " утащить". Смотрю, чем-то мы похожи.
По поводу крещения- не надо воспринимать его суть как ритуал на удачу, когда почувствуете что готовы, начнёте, так сказать, новую жизнь (тут же полезут препятствия и причины это дело отложить). Не могу присоединиться к советчикам и утверждать о необходимости и важности крещения. Если бы можно было вернуться, я бы сейчас креститься не стала.

Цитата: Ежунька
дерутся" там, точнее, не дерутся, а заманивают чёрные силы. А я хочу жить мирно и спокойно, со светлыми мыслями в голове, я уже давно сделала этот выбор...

Крещение это не уберёт, драться будут, и может ещё больше.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#5 написал: Estellan
Сегодня, 04:16
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Комментариев: 2 533
Цитата: Ежунька
А я хочу жить мирно и спокойно, со светлыми мыслями в голове, я уже давно сделала этот выбор...

А что, это можно только крестившись делать? О_о
Может, все не настолько на поверхности лежит?
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#6 написал: акжана
Сегодня, 05:17
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Репутация: (1063|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 100
В подростковом возрасте идет перестройка, как в горманальном так и в личностном аспекте., возраст самоутверждения , переоценка ценностей и т.д. В этот период энергетика и эмоциональный фон часто зашкаливают и для потусторонних сущностей явл.обьектом подпитки.
Котенок Тихон сглаживал воздействие негатива и помог пережить непростой период. Сейчас автор уже взрослый, состоявшийся человек и если есть в душе какие- либо сомнения примет правильные ориентиры.

Смерть домашнего животного очень болезненная тема , сочувствую Вам. За историю огромный Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#7 написал: Ежунька
Сегодня, 05:54
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 54
Цитата: Estellan
Цитата: Ежунька
А я хочу жить мирно и спокойно, со светлыми мыслями в голове, я уже давно сделала этот выбор...

А что, это можно только крестившись делать? О_о
Может, все не настолько на поверхности лежит?


Ой, возможно, вы и правы, просто думаю, может, больше буду под защитой светлых сил, даже и не знаю, часто об этом размышляю. Ну это если исходить из религиозных догм. Мне муж часто говорит "покрестись", но мне тоже кажется, что не всё так однозначно в нашем мире, и он не делится на "чёрное/белое", иначе всё было бы совсем просто.

Свою дорогу-то я выбрала давно, но "там" всё успокоиться не могут, правда, на последней квартире уже всё относительно спокойно, я сразу почувствовала, что это мой дом и что я в безопасности.

Цитата: Kinigos
Цитата: Ежунька
не поверите, но действительно это было

Очень даже поверю, я неправильно поняла слово " утащить". Смотрю, чем-то мы похожи.
По поводу крещения- не надо воспринимать его суть как ритуал на удачу, когда почувствуете что готовы, начнёте, так сказать, новую жизнь (тут же полезут препятствия и причины это дело отложить). Не могу присоединиться к советчикам и утверждать о необходимости и важности крещения. Если бы можно было вернуться, я бы сейчас креститься не стала.

Цитата: Ежунька
дерутся" там, точнее, не дерутся, а заманивают чёрные силы. А я хочу жить мирно и спокойно, со светлыми мыслями в голове, я уже давно сделала этот выбор...

Крещение это не уберёт, драться будут, и может ещё больше.

Нет, конечно, я не воспринимаю крещение как ритуал на удачу, наоборот, подхожу очень серьёзно к этой теме, иначе бы давно уже радостно побежала в церковь, совершила бы обряд крещения и дальше бы жила бездумно.
Но я никак не ожидала, что настоящий покой в душе мне принесёт йога. И наставит на правильные мысли.

Цитата: акжана
В подростковом возрасте идет перестройка, как в горманальном так и в личностном аспекте., возраст самоутверждения , переоценка ценностей и т.д. В этот период энергетика и эмоциональный фон часто зашкаливают и для потусторонних сущностей явл.обьектом подпитки.
Котенок Тихон сглаживал воздействие негатива и помог пережить непростой период. Сейчас автор уже взрослый, состоявшийся человек и если есть в душе какие- либо сомнения примет правильные ориентиры.

Смерть домашнего животного очень болезненная тема , сочувствую Вам. За историю огромный Плюс!

Спасибо за ваш комментарий: да, котик точно сгладил негатив.
Зарегистрирован: 23.10.2016
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