Чёрные собаки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ежунька Просмотров: 422 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 00:35 by

Эти жуткие события происходили около пятнадцати лет назад. В ту пору мне как раз исполнилось 15 лет, и я так и не понимаю, как и почему возникли мои ночные кошмары, о которых я вряд ли когда-то забуду полностью.Всё началось с того, что однажды мне приснилась моя "детская" комната в родительском доме, обставленная так же, как и в реальности. Я вижу помещение полностью: добротную мебель с синими вставками, лёгкие занавески на окнах, синего цвета, синий ковролин на полу и мою кровать, на которой, собственно, лежу я сама. Я безмятежно сплю и наблюдаю как бы саму себя со стороны. И тут к моей кровати со всех сторон начинают подползать большие чёрные собаки.Они не рычат и не лают, а просто начинают тянуть моё тело в разные стороны, как бы растягивая и удлиняя его, словно пытаются скинуть с кровати, как будто "играются". Меня охватывает ужас, и я пытаюсь звать на помощь, я знаю во сне, что мама спит в другой комнате, которая расположена прямо напротив моей. И мне снится вся обстановка в маминой комнате, я вижу, что она мирно спит.Я пытаюсь докричаться до неё, но из горла не вырывается ни звука, моё тело и голос словно парализуются, и я беспомощно борюсь с чёрными "гостями". Я снова и снова пытаюсь звать маму на помощь. С трудом вырываюсь из цепких лап зверей, выхожу из своей комнаты и иду к маме, пытаюсь её разбудить, сказать, как мне страшно и плохо. Сначала у меня снова не получается, голос опять парализует во сне. Потом я преодолеваю себя и начинаю кричать: "Мама, мама!" И тут меня словно что-то выбрасывает из сна, и я просыпаюсь.Очень сложно поверить, но такая жуть мне снилась примерно год, чёрные собаки приходили снова и снова, практически каждую ночь. Я боялась уже засыпать, боялась, что они опять придут, что я сама могу не проснуться в итоге. Я рассказала маме про свои кошмары, она очень испугалась за меня тогда. Но она не знала, что предпринять. Дело в том, что у нас в семье никто не крещён, родители сами воспитывались в атеисткой советской обстановке. И мама мне сочувствовала, но она считала это обычными, хоть и жуткими, кошмарами.В церковь, естественно, тоже никто никогда не ходил, и молитвы никакие не знали. Поэтому я сама сражалась со своими непрошенными гостями как могла. Тут ещё нужно упомянуть, что я в детстве очень много болела, сказалась родовая травма, допущенная по вине акушерки. Поэтому я привыкла преодолевать трудности и не жаловаться на сложности. Это для того пишу, чтобы вы, читатели, поняли особенности моего характера и что я не привыкла сдаваться.Развязка моих кошмаров, связанных с сонным параличом, наступила резко и неожиданно, когда я принесла в дом маленького чёрного котёнка с белым пятнышком на груди. Я всегда любила именно котов, и у нас они жили с детства, но в последнее время родители не разрешали заводить животных. Но именно этого котёнка я нашла под лестницей на первом этаже в подъезде, он лежал вместе с другими котятами в коробке, один из них, к сожалению, уже умер.Я не знаю, кто и когда положил коробку с котятами под лестницу, поскольку на дворе было лето, и мы часто выходили гулять с подружками, и до чудесной находки я не видела там никаких "посылок". Я сразу поняла, что этот, примерно трёхмесячный котёнок, будет жить в нашем доме. Что я без него не войду в квартиру. Так и случилось: я четыре часа сидела в общем коридоре перед квартирой, упрямо, под дверью, пока родители не разрешили его забрать.Найдёныша я назвала Тихоном или, ласково, Тишей. Я даже помню дату: 22.07.2006 г. Он буквально не отлипал от меня и как будто боялся, что его снова выкинут за дверь. Он с первого же дня поселился в моей комнате, и с тех пор чёрные собаки больше ни разу не навещали меня. У нас с котом была необыкновенная связь, и когда я уехала учиться в университет, через два года, в другой город, то очень тосковала по животному. Я бы и с собой забрала, но везде там снимала квартиры у хозяев, которые были против животных. Когда приезжала на каникулы, то кот очень радовался моему появлению и снова спал только со мной.К слову, чёрные собаки пару раз приходили во сне и в Томске, но потом вообще перестали появляться. А сам кот мне снился периодически, любил со мной "разговаривать" по телефону, трубку ему "давала" мама. К сожалению, он умер от онкологии в декабре 2017 года, когда я находилась на шестом месяце беременности. Родители сначала не хотели мне говорить, что он серьезно болеет, но я как-то сама поняла, что это конец, и он уходит. Той памятной ночью я почти не спала, всё плакала о своём коте, а на следующий день узнала, что его усыпили. Ночью он мне приснился в последний раз, махнул на прощание хвостом и навсегда исчез...Что касается самих "снов", то одна моя воцерквлённая подруга, спустя семь лет после описанных событий, сказала, что это якобы были посланники с того света и они хотели меня утащить, да не получилось. Я не знаю, правда это или нет, но с тех самых пор, как в первый раз пришли чёрные собаки, я начала замечать паранормальные вещи, и могу рассказать потом и о других мистических случаях из моей жизни, если вам будет интересно.Спасибо за внимание, очень уж тяжело оказалось вспоминать любимого кота.

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