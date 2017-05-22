Встреча с призраком

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:19 by

Дело было давно, я ещё учился в школе. Приехал летом к бабушке с дедом в деревню погостить. К вечеру собрались с ребятами, погуляли, и уже ночью я возвращался домой. Светло было как днём — я хорошо запомнил, как над домами висела полная луна. Только по кустам и под заборами оставались густые тени.Уже на нашей улице я краем глаза заметил, как в такой тени что-то шевельнулось. Испугался так, что аж подпрыгнул, а потом гляжу — на лавочке у забора сидит наша соседка, баба Галя. Не двигается и просто смотрит прямо перед собой. Ну, я дух перевёл и спрашиваю:— Что это вы тут, баб Галь, сидите, людей ночью пугаете? Всё в порядке?— Да теперь уж порядок. Жду вот, чтоб на кладбище меня унесли.Не нашёлся я, что ответить. Решил, что шутит так баба Галя, и пошёл поскорее домой.Утром я проснулся поздно, часов в одиннадцать, а у соседнего дома — суета, похороны. И моя бабушка там, вместе с другими соседями. Дождался я подходящего момента и спросил её, что случилось? Бабушка и отвечает, что хоронят соседку. Я удивился:— Как так? Она же вот только жива была?А сам не понимаю — я же видел бабу Галю ночью и даже разговаривал с ней. И тут мне бабушка отвечает:— Где там жива. Болела она долго. И померла. Пять дней пролежала, почтальон её нашёл позавчера, когда пенсию приносил.Тот дом после этой истории я старался обходить стороной. Да и простоял он недолго. Знаю, что родственники его продали, но новые жильцы там не задержались, быстро съехали. А ещё через пару лет дом сгорел, да так и остался пустырь на его месте.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Школа бабушка деревня тени баба Галя кладбище похороны

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