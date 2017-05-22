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Истории из жизни

Встреча с призраком

Встреча с призраком


Дело было давно, я ещё учился в школе. Приехал летом к бабушке с дедом в деревню погостить. К вечеру собрались с ребятами, погуляли, и уже ночью я возвращался домой. Светло было как днём — я хорошо запомнил, как над домами висела полная луна. Только по кустам и под заборами оставались густые тени.

Уже на нашей улице я краем глаза заметил, как в такой тени что-то шевельнулось. Испугался так, что аж подпрыгнул, а потом гляжу — на лавочке у забора сидит наша соседка, баба Галя. Не двигается и просто смотрит прямо перед собой. Ну, я дух перевёл и спрашиваю:

— Что это вы тут, баб Галь, сидите, людей ночью пугаете? Всё в порядке?

— Да теперь уж порядок. Жду вот, чтоб на кладбище меня унесли.

Не нашёлся я, что ответить. Решил, что шутит так баба Галя, и пошёл поскорее домой.

Утром я проснулся поздно, часов в одиннадцать, а у соседнего дома — суета, похороны. И моя бабушка там, вместе с другими соседями. Дождался я подходящего момента и спросил её, что случилось? Бабушка и отвечает, что хоронят соседку. Я удивился:

— Как так? Она же вот только жива была?

А сам не понимаю — я же видел бабу Галю ночью и даже разговаривал с ней. И тут мне бабушка отвечает:

— Где там жива. Болела она долго. И померла. Пять дней пролежала, почтальон её нашёл позавчера, когда пенсию приносил.

Тот дом после этой истории я старался обходить стороной. Да и простоял он недолго. Знаю, что родственники его продали, но новые жильцы там не задержались, быстро съехали. А ещё через пару лет дом сгорел, да так и остался пустырь на его месте.


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 1
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Ключевые слова: Школа бабушка деревня тени баба Галя кладбище похороны

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 10:40
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Б. Гале надоело лежать. Дала о себе знать. Читала статейку, что у человека три тела - физическое, душа (не помню как называется правильно), и ещё одно, мы называем это призраком, фантомом. Ставили кучу экспериментов, в большинстве случаев наше третье тело теряет активность на третьи сутки после смерти. А в течении этих трех дней усопший ещё пытается себя обозначить. И ещё большое значение имеет причина смерти. Особо беспокойно себя ведут при внезапной смерти. Ну а в случае соседки, б. Галя была одинокая, давала о себе знать.

Плюс, верю, интересно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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