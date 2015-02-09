Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призраки немецких солдат

Ну вот, как и обещала, хочу поведать вам историю, которая произошла с моим супругом в возрасте пятнадцати лет. В своём предыдущем рассказе я описывала случай, когда мне самой довелось увидеть необъяснимое, находясь рядом с мужем, поэтому я склонна верить, что история эта правдива.

2001 год, как обычно родители отправляют моего мужа на лето в деревню к бабушке. Деревня, а точнее поселок, находится в Волгоградской области, во время второй мировой войны в тех местах шли ожесточенные бои. Рассказ буду вести от первого лица.

Выходной день, суббота, дискотека. И после дискотеки (около часу ночи), по сложившемуся уже обычаю, мы всей толпой, человек 50, пошли на реку, на заброшенный пляж . От клуба до реки идти минут 15-20. Искупались, побесились и отправились по домам. Прошли мы метров 100 и когда проходили мимо старого оврага, мне приспичило по нужде, я свернул с дороги и подошел к обрыву, овраг был очень крутой и глубокий, на дне росло много камыша, по краям ивы.

Сначала я заметил внизу странное сине-белое свечение, стал вглядываться и увидел людей, примерно человек тридцать, на них была военная форма, все были с оружием, в немецких касках (так и смекнул сразу что немцы), стоял мотоцикл с коляской, на нем и в люльке тоже люди сидели, костер горел (тем же странным светом). Сначала не слышал ничего, тишина была, а потом как будто громкости прибавили, услышал четко немецкую речь, кто-то из них разговаривал, кто-то смеялся, кто-то играл на губной гармошке. Всё это длилось секунды 3, как мне тогда показалось.

Все они были отвернуты ко мне спиной, тут резко наступила тишина, и тут струхнул я не на шутку, когда они все начали ко мне поворачиваться!!! Лиц я не увидел, не бегал так в жизни никогда, до дома добежал с космической скоростью! И вот что странно, компания наша шла довольно-таки медленно, не спешила особо, но когда я выбежал на дорогу, увидел, что они ушли уже примерно метров на 150, то есть, я находился там минут 10, а не 3 секунды, как мне казалось.

Прибежал домой, лежал часов до 6 утра, трясся. Утром спросил у бабки, что там было в этом овраге, и рассказала она мне, что окружили там немецких солдат, да и всех расстреляли. И, как оказалось, не я один их там видел. Вот, видимо, и обитают там до сих пор неприкаянные души.

Вот такая история. Лично я верю. А вы уж решайте сами. Как говорится, за что купила, за то и продала.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:51 by АксинияПросмотров: 246Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Призраки фантомы свечение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 00:24
0
Группа: Модераторы
Репутация: (7258|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 822
Мне история понравилась. Я не специалист в этих вопросах, но вот подумал, что, очевидно, в этом овраге своего рода аномальная зона, раз там призраки солдат являются. Или это вообще был хрономираж. По поводу неприкаянных душ сомневаюсь, в годы войны столько народа погибло и без вести пропало, что у нас тогда призраки были бы обыденным явлением. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 385
Цитата: conjure one
Мне история понравилась. Я не специалист в этих вопросах, но вот подумал, что, очевидно, в этом овраге своего рода аномальная зона, раз там призраки солдат являются. Или это вообще был хрономираж. По поводу неприкаянных душ сомневаюсь, в годы войны столько народа погибло и без вести пропало, что у нас тогда призраки были бы обыденным явлением. +++++

Я тоже далеко не спец, но историй таких много. Особенно про места массового захоронения.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.