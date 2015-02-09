Призраки немецких солдат

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аксиния Просмотров: 246 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:51 by

Ну вот, как и обещала, хочу поведать вам историю, которая произошла с моим супругом в возрасте пятнадцати лет. В своём предыдущем рассказе я описывала случай, когда мне самой довелось увидеть необъяснимое, находясь рядом с мужем, поэтому я склонна верить, что история эта правдива.2001 год, как обычно родители отправляют моего мужа на лето в деревню к бабушке. Деревня, а точнее поселок, находится в Волгоградской области, во время второй мировой войны в тех местах шли ожесточенные бои. Рассказ буду вести от первого лица.Выходной день, суббота, дискотека. И после дискотеки (около часу ночи), по сложившемуся уже обычаю, мы всей толпой, человек 50, пошли на реку, на заброшенный пляж . От клуба до реки идти минут 15-20. Искупались, побесились и отправились по домам. Прошли мы метров 100 и когда проходили мимо старого оврага, мне приспичило по нужде, я свернул с дороги и подошел к обрыву, овраг был очень крутой и глубокий, на дне росло много камыша, по краям ивы.Сначала я заметил внизу странное сине-белое свечение, стал вглядываться и увидел людей, примерно человек тридцать, на них была военная форма, все были с оружием, в немецких касках (так и смекнул сразу что немцы), стоял мотоцикл с коляской, на нем и в люльке тоже люди сидели, костер горел (тем же странным светом). Сначала не слышал ничего, тишина была, а потом как будто громкости прибавили, услышал четко немецкую речь, кто-то из них разговаривал, кто-то смеялся, кто-то играл на губной гармошке. Всё это длилось секунды 3, как мне тогда показалось.Все они были отвернуты ко мне спиной, тут резко наступила тишина, и тут струхнул я не на шутку, когда они все начали ко мне поворачиваться!!! Лиц я не увидел, не бегал так в жизни никогда, до дома добежал с космической скоростью! И вот что странно, компания наша шла довольно-таки медленно, не спешила особо, но когда я выбежал на дорогу, увидел, что они ушли уже примерно метров на 150, то есть, я находился там минут 10, а не 3 секунды, как мне казалось.Прибежал домой, лежал часов до 6 утра, трясся. Утром спросил у бабки, что там было в этом овраге, и рассказала она мне, что окружили там немецких солдат, да и всех расстреляли. И, как оказалось, не я один их там видел. Вот, видимо, и обитают там до сих пор неприкаянные души.Вот такая история. Лично я верю. А вы уж решайте сами. Как говорится, за что купила, за то и продала.

Ключевые слова: Призраки фантомы свечение авторская история

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