Исчезнувший человек

Исчезнувший человекОговорюсь сразу, что ни во что мистическое или паранормальное я никогда не верила, до этого случая. Он, конечно, не страшный, но мне было жутко не на шутку, так как ни с чем таким я до этого никогда не сталкивалась.
Стоял погожий осенний день, мы с супругом возвращались домой, шли прогулочным шагом и что-то оживленно обсуждали. Опишу местность: тротуар, справа от него девятиэтажка, слева проезжая часть, потом так же тротуар и девятиэтажка. В общем, местность открытая. И вот, идем мы по этому тротуару, я справа от мужа, и вижу боковым зрением как сзади супруга идет, как бы на обгон, пожилой мужчина, даже разглядела во что он был одет: бежевые брюки, коричневая куртка.
Так вот, он ровняется с моим супругом, а вперед уже никто не выходит! Я в недоумении начала вертеть головой, ничего не понимая, куда мог деться человек на открытой местности, ни кустов или чего-либо такого, за что можно спрятаться, там не было. Он просто испарился! Но самое страшное то, что когда я спросила у мужа, видел ли он это, он так спокойно говорит: «Деда что ль?» И описал одежду точь-в-точь как видела я! Его это как-то не особо впечатлило или удивило, как-то он рассказал мне историю, как увидел у себя в деревне фантомы немецких солдат в овраге, но, честно говоря, я в эти рассказы никогда не верила, так только смеялась, но после этого случая я склонна ему поверить.
Рассказ - чистая правда, не выдумка, что это было понять не могу, могу только предположить, что это либо был фантом, либо мы увидели человека из параллельного мира, если таковые существуют.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:31 by АксинияПросмотров: 17Комментарии: 2
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