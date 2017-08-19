Исчезнувший человек

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аксиния Просмотров: 17 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 03:31 by

Оговорюсь сразу, что ни во что мистическое или паранормальное я никогда не верила, до этого случая. Он, конечно, не страшный, но мне было жутко не на шутку, так как ни с чем таким я до этого никогда не сталкивалась.Стоял погожий осенний день, мы с супругом возвращались домой, шли прогулочным шагом и что-то оживленно обсуждали. Опишу местность: тротуар, справа от него девятиэтажка, слева проезжая часть, потом так же тротуар и девятиэтажка. В общем, местность открытая. И вот, идем мы по этому тротуару, я справа от мужа, и вижу боковым зрением как сзади супруга идет, как бы на обгон, пожилой мужчина, даже разглядела во что он был одет: бежевые брюки, коричневая куртка.Так вот, он ровняется с моим супругом, а вперед уже никто не выходит! Я в недоумении начала вертеть головой, ничего не понимая, куда мог деться человек на открытой местности, ни кустов или чего-либо такого, за что можно спрятаться, там не было. Он просто испарился! Но самое страшное то, что когда я спросила у мужа, видел ли он это, он так спокойно говорит: «Деда что ль?» И описал одежду точь-в-точь как видела я! Его это как-то не особо впечатлило или удивило, как-то он рассказал мне историю, как увидел у себя в деревне фантомы немецких солдат в овраге, но, честно говоря, я в эти рассказы никогда не верила, так только смеялась, но после этого случая я склонна ему поверить.Рассказ - чистая правда, не выдумка, что это было понять не могу, могу только предположить, что это либо был фантом, либо мы увидели человека из параллельного мира, если таковые существуют.

Ключевые слова: Исчезновения людей прохожий старик авторская история

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