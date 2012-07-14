Пункт назначения?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:53

Мельпомена Просмотров: 81 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 15:53 by

Эта история случилась не со мной, а с моей подругой.Ксюша, так зовут мою подругу, с детства обладала повышенной интуицией. Еще в школе она предсказала почти всем одноклассникам номера билетов на экзамене, по телевизору угадывала следующую фразу почти дословно, а про сюжет фильмов и книг я уже вообще молчу - детективные истории ей были скучны, так как угадывала она, кто убийца, еще на первых страницах (или минутах).Она никогда особо этим не хвалилась и не хвасталась, и спокойно себе жила с этим "особым даром", коим мы его с подругами называли. Мы даже уговаривали ее написать на программу "Битва экстрасенсов", мол, она обязательно пройдет, но Ксюша только отнекивалась.Вообще Ксюша одна из немногих подруг, с кем я не потеряла связи после окончания школы, поэтому мы с ней довольно часто общались... До недавнего времени.В июне 2019 года она с родителями отправилась на дачу, которая находится в 40 минутах езды от города. Там у них участок не под огороды, совсем небольшой: домик одноэтажный, банька негабаритная, пара кустов сирени, смородины да деревце с вишней, которая упорно не плодоносит. Ехали в тот день просто отдохнуть, настроение было хорошее. Со слов подруги ничего не предвещало беды: ее чувство "молчало". Только вот почти на подъезде к даче водитель встречной "Газели" не справился с управлением и в лоб въехал в их "Ниссан". Позже выяснилось, что дядя за рулем "Газели" был слегка пьян. В той аварии никто не пострадал: мама Ксюши, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, чудом уцелела, хотя вся передняя часть машины была раскурочена знатно; отец тоже остался жив, поскольку подушка безопасности исправно сработала; сама же Ксюша сидела сзади за отцом, но тоже была пристегнута, поэтому отделалась переломом носа и запястья.Спустя 3 месяца все семейство чувствовало себя замечательно - ссадины зажили, кости срослись, неприятный случай подзабылся. Машину к тому времени отремонтировали на деньги от страховки, а водителя "Газели" лишили водительского удостоверения.Ксюша рассказывала, что после этой аварии с завидной регулярностью ей стали сниться странные, если не сказать, страшные, сны. Типа того, что они с семьей погибают разными смертями, способами, совершенно не связанными с автокатастрофой. В течение 1-1,5 месяцев ей снились эти сны, а так же виделись всякие нехорошие вещи: например, при переходе пустой улицы она боковым зрением видела несущуюся на нее машину, но... когда оборачивалась посмотреть - ничего подобного не обнаруживала. Или просто боковым зрением видела всякие силуэты.В общем, она мне это все рассказывала, а я ей говорила, что это посттравматический стресс - читала про такое, что типа после разных серьезных событий люди могут видеть на фоне стресса всякие вещи. Это все со временем пройдет, надо только подождать.Ксюша не унималась, говорила, что испытывает отчетливое чувство страха смерти. И не только за себя, но и за родителей.И, как оказалось позднее, не зря...Под Новый год сильно заболела ее мама - выявили онкологию поджелудочной железы на поздней стадии. Метастазы "поели" весь ее организм, врачи сказали, что это может быть после травмы, полученной в аварии, травмы часто провоцируют онкологию. В начале 2020 года, богатом на нехорошие события, мать Ксюши умерла.В феврале 2020 года отец Ксении попал в пургу на трассе, по которой он часто ездил по работе, не справился с управлением и разбился, въехав в дерево.После этого подруга уже реже выходила на связь, но все же писала мне про свое состояние. Она говорила, что в снах, которые ей снятся, матери и отца уже нет: смерть видит только свою. Психическое состояние Ксюши пошатнулось, но она старалась, как могла. Опорой в то время ей была я и немногочисленные родственники - тетя и дядя по линии матери да бабушка по отцу.В то время она уже поступила в университет и жила в общежитии, подрабатывала в свободное от учебы время и могла сама себя обеспечить.В апреле она перенесла тяжелую форму двухсторонней пневмонии, связанную с коронавирусом, но, слава Богу, все обошлось - молодой организм справился. После выписки часто говорила про то, что смерть буквально ходит за ней по пятам, преследует. Не смогла конкретнее рассказать об этом, но оговорилась, что чувствует, что скоро умрет, что в той аварии они все должны были погибнуть, но что-то пошло не так.Около недели назад Ксюша перестала выходить со мной на связь через соц.сети и телефон. На днях планирую к ней съездить, о результатах поездки сообщу позже, кому будет интересно.

Ключевые слова: Подруга авария смерть сны предсказание авторская история

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