Настёна

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:43

Скептик 2012 Просмотров: 906 Комментарии: 12 +25 Сегодня, 06:43 by

У меня есть двоюродная сестра, Настёна, точнее была. Несколько последних лет мы с ней общаемся только в соц.сетях на уровне: "Привет, как дела?", "Нормалёк".Три месяца назад умер её отец - дядя Саша (брат моего отца). Пару недель назад мне приснился сон: мы с бабушкой (мамой моего отца и дяди Саши, которая умерла лет 10 назад) сидим у неё дома, общаемся. Весь разговор я не помню. Помню, что спросила, здесь ли она (бабушка)? На что та мне ответила, что уже давно не здесь. И тут я вижу: мимо нас прошёл симпатичный высокий дядька, и я понимаю, что это Саша. Но при жизни он выглядел совсем по-другому: очень высокий, чересчур худощавый, сгорбленный, с неприятными чертами лица. Последние годы ходил с тростью. Мало того, что от природы и возраста стал походить на Кощея (внешне), так еще и бухал, не просыхая, и из-за этого от него отвернулись почти все родственники, коих у нас много. Но во сне он был нормальным, видимо, после смерти люди (или их души) выглядят иначе. И я спросила у бабы, почему Саша здесь, на что она мне ответила, что нужно заказать "молебень по усопшему" (вроде как-то так назвала). И я проснулась.Поскольку в этом я не разбираюсь, я написала Настёнке о сне. И, как оказалось, Сашу не отпевали, и никаких "обрядов" не производилось. По-тихому схоронили. Даже помянуть по домам разъехались (поминального стола не накрывали, кто хочет - сам дома помянет). Да и на кладбище было "три с половиной" человека. И денег не было, хорошо хоть вообще похоронили, а не оставили в морге. Такой был ответ.Я-то сама не была на похоронах, потому что работала. (Ну, конечно, это отмазка. Просто не могу я с некоторых пор смотреть на похороны. Особенно, когда гроб в могилу опускают и закапывают. Раньше отворачивалась в такие моменты. Сейчас проще не посещать похороны.)Я поняла, что Настёнке всё равно на отца, но бабушка-то мне сказала, что надо бы сделать. Пошла я в церковь и заказала этот молебен, а еще купила свечку и спросила, куда "за упокой" поставить? Там еще какая-то молитва была, я её прочитала. Ну далека я от этого, не знаю, что там да как делается. Но тем не менее сделала. Еще и потому, что мой отец заболел за неделю до этого сна, в больницу попал с осложнением. А мама моя видела сон перед тем, как отец заболел, будто Саша зовет отца куда-то идти. Я, конечно, не верю, что Саше там одиноко, но мысль промелькнула – а вдруг это брат брата к себе тянет? (Видимо, историй поначиталась/понаслушалась, хоть и не верю, но на всякий случай сделала, хуже не будет.) И отец на поправку пошел, может брат отстал, может - совпадение.А рассказать-то я хотела не про это. После того моего сообщения в соц.сети (про сон), Настёна решила поделиться своим сном. Говорит, больше не с кем. Хоть и доверия особого между нами не было никогда, видимо, реально некому рассказать.Сон такой: сидит она в гостях у нашей бабушки, там еще какие-то люди. Тут Настёна засобиралась домой, а бабушка говорит: "Ты куда в ночнушке пошла?" и не пускает её. Тут сестра бабушки (умершая пару лет назад) говорит: «Ну мы с мужем скоро пойдем, он чуть посидит, и пойдем (а муж её еще живой, но болеет сильно, и возраст уже). А, - говорит, - её (показывает на Настёнку) позже ребята заберут (или "увезут" - дословно не помню, как сказано было)".Про деда, мужа бабушкиной сестры, вроде понятно - старый уже, можно сказать, одной ногой в могиле. А Настёнке рано еще, всего 25 лет, двое сыновей – малыши совсем. Но, видимо, судьба.Всей семьей: Настёна, её муж и двое сыновей, отдыхали в деревне. А мать у Насти в городе. И вот понадобилось Настёнке к маме съездить. Собиралась на утреннем автобусе ехать. А соседи, тоже молодая пара, как раз в город поехали на машине и её с собой прихватили. Так и "уехали" навсегда. Три трупа. Как говорится: "знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил".А может это просто совпадение? Уж не нравится мне думать, что судьба уже кем-то прописана. Хотелось бы, чтоб шанс давался на изменение этой самой судьбы.

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