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Истории из жизни / Сны

Настёна

У меня есть двоюродная сестра, Настёна, точнее была. Несколько последних лет мы с ней общаемся только в соц.сетях на уровне: "Привет, как дела?", "Нормалёк".

Три месяца назад умер её отец - дядя Саша (брат моего отца). Пару недель назад мне приснился сон: мы с бабушкой (мамой моего отца и дяди Саши, которая умерла лет 10 назад) сидим у неё дома, общаемся. Весь разговор я не помню. Помню, что спросила, здесь ли она (бабушка)? На что та мне ответила, что уже давно не здесь. И тут я вижу: мимо нас прошёл симпатичный высокий дядька, и я понимаю, что это Саша. Но при жизни он выглядел совсем по-другому: очень высокий, чересчур худощавый, сгорбленный, с неприятными чертами лица. Последние годы ходил с тростью. Мало того, что от природы и возраста стал походить на Кощея (внешне), так еще и бухал, не просыхая, и из-за этого от него отвернулись почти все родственники, коих у нас много. Но во сне он был нормальным, видимо, после смерти люди (или их души) выглядят иначе. И я спросила у бабы, почему Саша здесь, на что она мне ответила, что нужно заказать "молебень по усопшему" (вроде как-то так назвала). И я проснулась.

Поскольку в этом я не разбираюсь, я написала Настёнке о сне. И, как оказалось, Сашу не отпевали, и никаких "обрядов" не производилось. По-тихому схоронили. Даже помянуть по домам разъехались (поминального стола не накрывали, кто хочет - сам дома помянет). Да и на кладбище было "три с половиной" человека. И денег не было, хорошо хоть вообще похоронили, а не оставили в морге. Такой был ответ.

Я-то сама не была на похоронах, потому что работала. (Ну, конечно, это отмазка. Просто не могу я с некоторых пор смотреть на похороны. Особенно, когда гроб в могилу опускают и закапывают. Раньше отворачивалась в такие моменты. Сейчас проще не посещать похороны.)

Я поняла, что Настёнке всё равно на отца, но бабушка-то мне сказала, что надо бы сделать. Пошла я в церковь и заказала этот молебен, а еще купила свечку и спросила, куда "за упокой" поставить? Там еще какая-то молитва была, я её прочитала. Ну далека я от этого, не знаю, что там да как делается. Но тем не менее сделала. Еще и потому, что мой отец заболел за неделю до этого сна, в больницу попал с осложнением. А мама моя видела сон перед тем, как отец заболел, будто Саша зовет отца куда-то идти. Я, конечно, не верю, что Саше там одиноко, но мысль промелькнула – а вдруг это брат брата к себе тянет? (Видимо, историй поначиталась/понаслушалась, хоть и не верю, но на всякий случай сделала, хуже не будет.) И отец на поправку пошел, может брат отстал, может - совпадение.

А рассказать-то я хотела не про это. После того моего сообщения в соц.сети (про сон), Настёна решила поделиться своим сном. Говорит, больше не с кем. Хоть и доверия особого между нами не было никогда, видимо, реально некому рассказать.

Сон такой: сидит она в гостях у нашей бабушки, там еще какие-то люди. Тут Настёна засобиралась домой, а бабушка говорит: "Ты куда в ночнушке пошла?" и не пускает её. Тут сестра бабушки (умершая пару лет назад) говорит: «Ну мы с мужем скоро пойдем, он чуть посидит, и пойдем (а муж её еще живой, но болеет сильно, и возраст уже). А, - говорит, - её (показывает на Настёнку) позже ребята заберут (или "увезут" - дословно не помню, как сказано было)".

Про деда, мужа бабушкиной сестры, вроде понятно - старый уже, можно сказать, одной ногой в могиле. А Настёнке рано еще, всего 25 лет, двое сыновей – малыши совсем. Но, видимо, судьба.

Всей семьей: Настёна, её муж и двое сыновей, отдыхали в деревне. А мать у Насти в городе. И вот понадобилось Настёнке к маме съездить. Собиралась на утреннем автобусе ехать. А соседи, тоже молодая пара, как раз в город поехали на машине и её с собой прихватили. Так и "уехали" навсегда. Три трупа. Как говорится: "знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил".

А может это просто совпадение? Уж не нравится мне думать, что судьба уже кем-то прописана. Хотелось бы, чтоб шанс давался на изменение этой самой судьбы.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:43
Сегодня, 06:43 by Скептик 2012Просмотров: 906Комментарии: 12
+25

Ключевые слова: Настёна сны предсказание автокатастрофа бабушка дядя отпевание молебен авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:13
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (3214|-1)
Публикаций: 2 214
Комментариев: 12 690
Во истину вещий сон приснился. Что на роду написано, тому и быть. Через сон ли, через другие какие либо приметы, но как говорится...."от судьбы не уйдёшь". Не совпадение это. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 07:47
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 167
Тоже на собственном опыте знаю, что чему быть - того не миновать... Если мелочи жизни ещё можно корректировать, то крупные никак (например, смерть, рождение, несчастья и прочее). Даже Мессинг говорил, что смерть невозможно отсрочить или приблизить, когда положено она придёт и не спросит.
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 10:24
+3
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 389
Жесть какая-то, чесслово.
Не знаю, почему, неприятно от истории. И дело здесь не в том, что случилось. А в чём-то другом.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:02
+1
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Репутация: (231|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 561
Тяжёлая история. Вряд ли всё это совпадение, всё-таки так суждено было быть. И, думаю, не исправить это было. Жизненно. Спасибо, что поделились,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#5 написал: Летяга
Сегодня, 11:51
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10189|-4)
Публикаций: 886
Комментариев: 9 202
Цитата: xlarafitum
Если мелочи жизни ещё можно корректировать, то крупные никак (например, смерть, рождение, несчастья и прочее).

Я тоже так считаю, про рождения и смерти по крайней мере. А несчастья обычно с ними и связаны (несчастная любовь из этой же оперы - предопределены и дети, и их родители), кроме разве что совсем глобальных. Но этих точно не отменить.
Очень печальная история.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#6 написал: Ежунька
Сегодня, 13:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Вот и получается, что "привезли" вашу родственницу "домой" (умершие же говорили, что скоро её привезут).
История очень страшная, ставлю вам плюс.
Зарегистрирован: 23.10.2016
#7 написал: LudaM
Сегодня, 14:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (95|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 849
Цитата: Jako tako
Жесть какая-то, чесслово.
Не знаю, почему, неприятно от истории. И дело здесь не в том, что случилось. А в чём-то другом.


Вам неприятно было читать отношение к дяде Саше. И немного стиль письма тяжеловатый, но автор все же не писатель. Рассказывает как может
По самой сути истории - просто слов нет. Вот прям мистика мистика. Плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 14:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 389
Цитата: LudaM

Вам неприятно было читать отношение к дяде Саше.

Скорее всего.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#9 написал: Alaila
Сегодня, 14:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Цитата: Jako tako
Жесть какая-то, чесслово.
Не знаю, почему, неприятно от истории. И дело здесь не в том, что случилось. А в чём-то другом.


Да,согласна,что то есть.И еще в самом начале написано "общаемся".
Зарегистрирован: 9.04.2018
#10 написал: ЛорБор
Сегодня, 19:01
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Читаю и понимаю, что чистая правда! Пусть не совсем складно, но правда правдешная! Когда истории реальные, то много шероховатостей. В приближенной к реальности сказочке, обязательно бы в концовочке ещё Настя приснилась в гостях у бабушки и сказала, что вот её и привезли. Сейчас этих историй приготовленных по стандарту тьма тьмущая.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#11 написал: акжана
Сегодня, 19:47
+1
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Репутация: (1062|-1)
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Комментариев: 1 068
Жаль Настю. Дети наверно еще маленькие, теперь остались без матери. История вызывает сожаление
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:02
0
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Комментариев: 2 484
Да, грустная история. Плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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