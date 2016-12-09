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Истории из жизни

Найдёшь, как снег сойдёт

Прочла на этом сайте недавно историю про преподавателя-экстрасенса, и в памяти всплыло одно воспоминание.

Конец двухтысячных. Звонок от соседей моей маме:
- Света, что-то с Васей случилось (мамин старший брат). Уже несколько дней его не видели, скотина в хлеву ревет. Подходили к дому – замок на дверях висит. Приезжай.
Родители срываются в тот же вечер и едут за триста километров на мамину малую родину. А дальше начинается кошмар, длиною в почти двадцать лет.

Пропал без вести… Много сил на поиски, еще больше душевных сил, т.к. кто с этим сталкивался, тот меня поймет: лучше один раз похоронить и отплакать своё, чем день ото дня ждать, надеяться и верить, что вот двери откроются, и он зайдет. Мама плакала не переставая, постарела на глазах буквально за первые полгода. Мы с папой старались держать себя в руках, чтобы хоть как-то ее поддержать и окончательно не дать утонуть в отчаянии.

И вот, в какой-то из осенних дней звонит мне мама и просит отвезти ее к какой-то женщине со способностями. Я, откровенно, очень скептически относилась тогда к подобным вещам, но решила, что пусть и без толку, но съездим, чтобы мама себя еще больше не накручивала: мол, сделала всё, что могла. Садимся в машину, полчаса, и уже на месте. Трехэтажный домик, квартира-сталинка на первом этаже. Заходим. Хозяйка - женщина лет сорока. Маленькая, худенькая, личико, словно у фарфоровой куклы - бледное, жилки голубыми ниточками на лбу просвечивают. И огромные глаза. Глаза–омуты. Про такие говорят: глянет – утонешь, имени своего не вспомнив. Приглашает нас на кухню. Там ни шаров хрустальных, ни колод карт, ни бубнов каких, в общем, никакой магической атрибутики, словом, обычная кухня.

Мама за стол садится, я в дверях кухни на табуреточку пристраиваюсь, со стороны наблюдаю. Просит фотографию. Мама, уже не раз обжегшись на подобных «сеансах», в ответ просит сначала саму рассказать с каким вопросом мы к ней пришли. Женщина берет маму за руки, опускает голову и на какое-то время погружается в транс. Сидим. Молчим. Ждем. И вдруг экстрасенс произносит:

- Васю своего ищешь? Правильно, никого терять нельзя, а уж тем более забывать.
И дальше начинается какой-то анреал: монотонно, на одном дыхании, будто и вовсе ей дышать не надо, начинает женщина рассказывать о дяде. И какие травмы у него при жизни были, и какие увлечения. И что воду любил, и купался до самых заморозков. И про любовь его отчаянную да несчастную. Слушаю я это, а сама в каком-то смятении: мозг судорожно ищет материального объяснения всему происходящему. Может, мама проболталась, когда о встрече договаривалась? А может, знакомые, что дали номер телефона женщины, ей какую инфу слили… Да только в этот самый момент женщина резко голову поднимает и пристально на меня смотрит. А глаза у нее просто черные, будто и вовсе радужки нет, одни зрачки.

- Ты, Танька, глупостей-то не думай. Людям верить надо. Лучше мужу своему передай, чтобы коляску детскую начал присматривать. Скоро качать будет. А крест на шею надень, это не украшение, чтоб его как колечко какое: то носить, то снимать.

Стоит ли говорить, что про детей будущих я ни сном, ни духом на тот момент, да и крестика рассмотреть она на мне не могла, ведь чай не лето, одежда теплая, закрытая. А женщина уже опять на маму переключилась и говорит:
- Не плачь. Найдешь, как снег сойдет. Только не сейчас найдешь, а много лет спустя. А пока ходи в церковь, да нищим на паперти милостыню подавай. Они тоже потерянные, только их никто не ищет.

Много еще чего тогда та женщина рассказала такого, чего мы сами уже не помнили за давностью лет. Про будущий переезд мой рассказала, да про смену работы. Сказала, чтоб папа ноги берег (и правда, на него спустя некоторое время забор бетонный упал, и как результат - гипс на несколько месяцев). А в конце встречи как-то обмякла, будто из нее все силы разом вышли. Мы ошарашенные с мамой посидели еще немного, да и встали уходить. Мама попробовала женщине какие-то деньги всунуть, да она просто от нас отмахнулась. Так и расстались: мы ушли, дверь за собой сами закрыли, а она в кухне сидеть осталась.

В ту же ночь мне сон приснился. Будто возвращаюсь я поздно вечером в деревенский дядин дом. Темно уже, а в доме все огни горят, прям иллюминация. Окна открыты, двери. В дверях стоит эта женщина, руки скрестила, ждет, когда я подойду ближе. Подхожу, здороваюсь и хочу зайти, а она меня не пускает. Я злюсь, отталкиваю её, а она хоть и маленькая, тщедушная, а сила в ней нечеловеческая, будто в бетонную стену бьюсь. Устала, отошла от дверей на шаг. Вот тогда женщина обернулась в глубь дома, да и крикнула:

- Вась, выйди. К тебе тут пришли!
А из глубины дома дядин голос:
- Нет, рано еще. Скажи, что как освобожусь, так сам приду.
На этом сон оборвался, и больше я ни разу ничего подобного не снила. А история получила свое продолжение спустя много-много лет. Нашли мы своего «потеряшку», как и сказала тогда та женщина, когда уже и ждать особо перестали. В середине марта позвонили нам следователи и попросили маму в центр судебных экспертиз приехать, да анализ ДНК сдать. По анализу тому и опознали останки.
Берегите своих близких. С уважением, Бессонница.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:12 by БессонницаПросмотров: 979Комментарии: 20
+26

Ключевые слова: Провидец предсказание предупреждение сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:28
+8
Группа: Модераторы
Репутация: (2449|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 311
Какая удивительная история, но почему же знающая не сказала что произошло с дядей вашим, это же самое главное я думаю. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 20:00
+6
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Верю, история очень даже из жизни человеков))). У меня был приятель, пропал он в 19 лет в нагорном карабахе, мама, что только не делала. Поехала в итоге к ванге, и что.... та сказала :не вижу его среди живых и мёртвых. Прошло 10 лет нашли обгоревший и расстрелянный труп.... об этом я узнал лишь через 20 лет от его сестры, вот и вся ванга, а эта тётка крутая, столько информации дала, респект good
Зарегистрирован: 2.01.2019
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:33
+9
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 364
Цитата: NEMO 1
Верю, история очень даже из жизни человеков))). У меня был приятель, пропал он в 19 лет в нагорном карабахе, мама, что только не делала. Поехала в итоге к ванге, и что.... та сказала :не вижу его среди живых и мёртвых. Прошло 10 лет нашли обгоревший и расстрелянный труп.... об этом я узнал лишь через 20 лет от его сестры, вот и вся ванга, а эта тётка крутая, столько информации дала, респект good

Это такая фраза распространённая :"Не вижу не среди мёртвых, не среди живых". Вывод один, говорят так потому, что не хрена не видят.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: Бессонница
Вчера, 21:39
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 168
Цитата: Tigger power
почему же знающая не сказала что произошло с дядей вашим, это же самое главное я думаю

Да нет, не главное. Главное знать стоит ли дальше ждать и надеяться... А что случилось, это уже второстепенно. Об этом следователи рассказали. Утонул, а тело замыло песком, что шёл по течению из-за ремонта моста выше по реке.

Цитата: NEMO 1
не вижу его среди живых и мёртвы

Вот оно, самое страшное, что могут услышать родственники, ищушие своего потеряшку... Скажете, самое страшное смерть? Поверьте, самое страшное жизнь, жизнь в неведении. Мёртвым уже все-равно, а для живых - это ежедневная пытка. Как говорила моя мама:- я ложусь с мыслью о брате (как он, где он, сыт ли, а вдруг где-то над ним издеваются?) и засыпаю с этой минуты мыслями. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год...
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#5 написал: Tanusha13666
Вчера, 21:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
Печально, что всё же не среди живых нашёлся, а среди мёртвых... История отличная!
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#6 написал: Бессонница
Вчера, 21:42
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 168
Цитата: Мария Сайгина
говорят так потому, что не хрена не видят.

Ну, не будьте столь категоричны. В конечном итоге, всё верно та женщина сказала: нашли мы его действительно много лет спустя, когда снег сошёл (середина марта).
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 22:10
+1
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: NEMO 1
Верю, история очень даже из жизни человеков))). У меня был приятель, пропал он в 19 лет в нагорном карабахе, мама, что только не делала. Поехала в итоге к ванге, и что.... та сказала :не вижу его среди живых и мёртвых. Прошло 10 лет нашли обгоревший и расстрелянный труп.... об этом я узнал лишь через 20 лет от его сестры, вот и вся ванга, а эта тётка крутая, столько информации дала, респект good

Это такая фраза распространённая :"Не вижу не среди мёртвых, не среди живых". Вывод один, говорят так потому, что не хрена не видят.

Вот и я об этом))) хоть на битву экстрасенсов отправляй)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 364
Тоже свежая история. Лена моя (две последние истории я про неё написала), дней 10 назад ездила к гадалке. Тётенька средних лет, тоже принимает на кухне, антуража ноль. На кофейной гуще гадает. Не знаю конечно, но я под впечатлением. Увидела гадалка пагубную привычку мужа Лены. (100% в точку). Беременность, но рождённого ребёнка нет. (она беременная гадать ездила, срок маленький). Вчера она потеряла ребёночка. От мужа сказала бежать без оглядки пока не поздно. Видит Лену со сломанным носом и челюстью. reds. Операционный стол.
-А жадный то он у тебя какой.. Он ведь сра... ь идёт, и ложку с собой берет, потому что смывать жалко smeh
Вот такой прогноз на ближайший год. Страшно конечно, но очень даже верится.

Цитата: Бессонница
Цитата: Мария Сайгина
говорят так потому, что не хрена не видят.

Ну, не будьте столь категоричны. В конечном итоге, всё верно та женщина сказала: нашли мы его действительно много лет спустя, когда снег сошёл (середина марта).

Я не про вашего экстрасенса. А к комментарию Nemo, про Вангу.

Цитата: NEMO 1
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: NEMO 1
Верю, история очень даже из жизни человеков))). У меня был приятель, пропал он в 19 лет в нагорном карабахе, мама, что только не делала. Поехала в итоге к ванге, и что.... та сказала :не вижу его среди живых и мёртвых. Прошло 10 лет нашли обгоревший и расстрелянный труп.... об этом я узнал лишь через 20 лет от его сестры, вот и вся ванга, а эта тётка крутая, столько информации дала, респект good

Это такая фраза распространённая :"Не вижу не среди мёртвых, не среди живых". Вывод один, говорят так потому, что не хрена не видят.

Вот и я об этом))) хоть на битву экстрасенсов отправляй)))

Да, да у них там эта фраза часто звучит dance2
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#9 написал: Tigger power
Вчера, 22:39
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2449|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 311
Цитата: Бессонница
Да нет, не главное. Главное знать стоит ли дальше ждать и надеяться

Так вы поняли из ее резюме, что он мертв? Из рассказа не понятная формулировка получилась. Главное "не плачь" обнадеживает очень.
А вот если бы сказала, что утонул он, найдете весной, то другое дело. Все предельно ясно.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#10 написал: Водяная лилия
Вчера, 22:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 115
Эх, где ж мне найти такую провидицу... У меня дядя тоже 13 лет назад пропал без вести. Мама ездила ко всяким, но они ей только мозг напудрили... Никто ничего конкретно не сказал.
Зарегистрирован: 13.11.2019
#11 написал: Марго Ограм
Вчера, 22:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Тоже было подобное. Брата родного убили, а тело спрятали, в яму бросили и сверху мусором закидали. Долго мы его искали. Мама и к гадалкам ходила, и к бандитам обращались, и в милицию. Толку не было. А я в другом городе в институте училась. Говорит мне знакомая: есть мужчина, который бесплатно по телефону на 1 вопрос отвечает. Что делать? Позвонила, описала ситуацию, он выслушал и к себе пригласил. Я-то и не верила в это все, но и близких безвести терять очень страшно. В комнате у него полный полный антураж: черные плотные шторы, свечи, какие-то статуэтки. Я сразу подумала, что шарлотан. Посидев над фото брата, сказал также "между небом и землей". Попросила его пояснить. Сказал избили сильно, даже если живой, то не выживет (в тот момент брат умер уже), говорит найдете через 2 дня, лежит вниз головой. Похороны у вас скоро. Плату не просил. Сказал сколько дашь, если нет денег, то можешь и не платить. И про меня сказал, что помощь мне нужна магического плана. А мне все это время было жутко, не знаю, как объяснить. Бежала я оттуда со всех ног. И все правдой оказалось. Через 2 дня в милицию пришел один из тех людей, сознался и место показал. Лежало тело в яме вниз головой. Вот так.
Зарегистрирован: 19.01.2020
#12 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 364
Цитата: Марго Ограм
Тоже было подобное. Брата родного убили, а тело спрятали, в яму бросили и сверху мусором закидали. Долго мы его искали. Мама и к гадалкам ходила, и к бандитам обращались, и в милицию. Толку не было. А я в другом городе в институте училась. Говорит мне знакомая: есть мужчина, который бесплатно по телефону на 1 вопрос отвечает. Что делать? Позвонила, описала ситуацию, он выслушал и к себе пригласил. Я-то и не верила в это все, но и близких безвести терять очень страшно. В комнате у него полный полный антураж: черные плотные шторы, свечи, какие-то статуэтки. Я сразу подумала, что шарлотан. Посидев над фото брата, сказал также "между небом и землей". Попросила его пояснить. Сказал избили сильно, даже если живой, то не выживет (в тот момент брат умер уже), говорит найдете через 2 дня, лежит вниз головой. Похороны у вас скоро. Плату не просил. Сказал сколько дашь, если нет денег, то можешь и не платить. И про меня сказал, что помощь мне нужна магического плана. А мне все это время было жутко, не знаю, как объяснить. Бежала я оттуда со всех ног. И все правдой оказалось. Через 2 дня в милицию пришел один из тех людей, сознался и место показал. Лежало тело в яме вниз головой. Вот так.

Конечно не все шарлотаны как среди экстрасенсов, ясновидящих, гадалок, знахарок. Есть же дар у людей. Только их гораздо меньше, пока до них доберешься, встретишь кучу жуликов.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#13 написал: Марго Ограм
Вчера, 23:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Марго Ограм
Тоже было подобное. Брата родного убили, а тело спрятали, в яму бросили и сверху мусором закидали. Долго мы его искали. Мама и к гадалкам ходила, и к бандитам обращались, и в милицию. Толку не было. А я в другом городе в институте училась. Говорит мне знакомая: есть мужчина, который бесплатно по телефону на 1 вопрос отвечает. Что делать? Позвонила, описала ситуацию, он выслушал и к себе пригласил. Я-то и не верила в это все, но и близких безвести терять очень страшно. В комнате у него полный полный антураж: черные плотные шторы, свечи, какие-то статуэтки. Я сразу подумала, что шарлотан. Посидев над фото брата, сказал также "между небом и землей". Попросила его пояснить. Сказал избили сильно, даже если живой, то не выживет (в тот момент брат умер уже), говорит найдете через 2 дня, лежит вниз головой. Похороны у вас скоро. Плату не просил. Сказал сколько дашь, если нет денег, то можешь и не платить. И про меня сказал, что помощь мне нужна магического плана. А мне все это время было жутко, не знаю, как объяснить. Бежала я оттуда со всех ног. И все правдой оказалось. Через 2 дня в милицию пришел один из тех людей, сознался и место показал. Лежало тело в яме вниз головой. Вот так.

Конечно не все шарлотаны как среди экстрасенсов, ясновидящих, гадалок, знахарок. Есть же дар у людей. Только их гораздо меньше, пока до них доберешься, встретишь кучу жуликов.

Знаете, я и не искала таких людей. Просто соседка в разговоре об этом рассказала, при этом присутствовали другие девчонки, которые, конечно же хотели на суженного погадать. Ни у кого больше результаты я не спрашивала. Так жутко, как от этой встречи, мне не было НИКОГДА.
Пишу комментарий и поймала чувство дежавю. Читать люблю страшилки, особенно Пукина, так он складно пишет, а лезть в это не хочу, боюсь. Хотя на Таро в молодости гадала хорошо. А потом, как начали гадости случаться, которые нагадала, а девчонкам не говорила, так сразу бросила. Еще один случай был в Москве. Тоже женщина в салоне рассказала все, что будет. Но цену запросила немаленькую, чтобы исправить судьбу. Я молодая была, маме сказала лучше машину куплю. Купила, а потом произошло все как она сказала.
Зарегистрирован: 19.01.2020
#14 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 364
Цитата: Марго Ограм
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Марго Ограм
Тоже было подобное. Брата родного убили, а тело спрятали, в яму бросили и сверху мусором закидали. Долго мы его искали. Мама и к гадалкам ходила, и к бандитам обращались, и в милицию. Толку не было. А я в другом городе в институте училась. Говорит мне знакомая: есть мужчина, который бесплатно по телефону на 1 вопрос отвечает. Что делать? Позвонила, описала ситуацию, он выслушал и к себе пригласил. Я-то и не верила в это все, но и близких безвести терять очень страшно. В комнате у него полный полный антураж: черные плотные шторы, свечи, какие-то статуэтки. Я сразу подумала, что шарлотан. Посидев над фото брата, сказал также "между небом и землей". Попросила его пояснить. Сказал избили сильно, даже если живой, то не выживет (в тот момент брат умер уже), говорит найдете через 2 дня, лежит вниз головой. Похороны у вас скоро. Плату не просил. Сказал сколько дашь, если нет денег, то можешь и не платить. И про меня сказал, что помощь мне нужна магического плана. А мне все это время было жутко, не знаю, как объяснить. Бежала я оттуда со всех ног. И все правдой оказалось. Через 2 дня в милицию пришел один из тех людей, сознался и место показал. Лежало тело в яме вниз головой. Вот так.

Конечно не все шарлотаны как среди экстрасенсов, ясновидящих, гадалок, знахарок. Есть же дар у людей. Только их гораздо меньше, пока до них доберешься, встретишь кучу жуликов.

Знаете, я и не искала таких людей. Просто соседка в разговоре об этом рассказала, при этом присутствовали другие девчонки, которые, конечно же хотели на суженного погадать. Ни у кого больше результаты я не спрашивала. Так жутко, как от этой встречи, мне не было НИКОГДА.
Пишу комментарий и поймала чувство дежавю. Читать люблю страшилки, особенно Пукина, так он складно пишет, а лезть в это не хочу, боюсь. Хотя на Таро в молодости гадала хорошо. А потом, как начали гадости случаться, которые нагадала, а девчонкам не говорила, так сразу бросила. Еще один случай был в Москве. Тоже женщина в салоне рассказала все, что будет. Но цену запросила немаленькую, чтобы исправить судьбу. Я молодая была, маме сказала лучше машину куплю. Купила, а потом произошло все как она сказала.

Ничего себе. Значит, ещё и исправлять можно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#15 написал: Марго Ограм
Вчера, 23:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Марго Ограм
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Марго Ограм
Тоже было подобное. Брата родного убили, а тело спрятали, в яму бросили и сверху мусором закидали. Долго мы его искали. Мама и к гадалкам ходила, и к бандитам обращались, и в милицию. Толку не было. А я в другом городе в институте училась. Говорит мне знакомая: есть мужчина, который бесплатно по телефону на 1 вопрос отвечает. Что делать? Позвонила, описала ситуацию, он выслушал и к себе пригласил. Я-то и не верила в это все, но и близких безвести терять очень страшно. В комнате у него полный полный антураж: черные плотные шторы, свечи, какие-то статуэтки. Я сразу подумала, что шарлотан. Посидев над фото брата, сказал также "между небом и землей". Попросила его пояснить. Сказал избили сильно, даже если живой, то не выживет (в тот момент брат умер уже), говорит найдете через 2 дня, лежит вниз головой. Похороны у вас скоро. Плату не просил. Сказал сколько дашь, если нет денег, то можешь и не платить. И про меня сказал, что помощь мне нужна магического плана. А мне все это время было жутко, не знаю, как объяснить. Бежала я оттуда со всех ног. И все правдой оказалось. Через 2 дня в милицию пришел один из тех людей, сознался и место показал. Лежало тело в яме вниз головой. Вот так.

Конечно не все шарлотаны как среди экстрасенсов, ясновидящих, гадалок, знахарок. Есть же дар у людей. Только их гораздо меньше, пока до них доберешься, встретишь кучу жуликов.

Знаете, я и не искала таких людей. Просто соседка в разговоре об этом рассказала, при этом присутствовали другие девчонки, которые, конечно же хотели на суженного погадать. Ни у кого больше результаты я не спрашивала. Так жутко, как от этой встречи, мне не было НИКОГДА.
Пишу комментарий и поймала чувство дежавю. Читать люблю страшилки, особенно Пукина, так он складно пишет, а лезть в это не хочу, боюсь. Хотя на Таро в молодости гадала хорошо. А потом, как начали гадости случаться, которые нагадала, а девчонкам не говорила, так сразу бросила. Еще один случай был в Москве. Тоже женщина в салоне рассказала все, что будет. Но цену запросила немаленькую, чтобы исправить судьбу. Я молодая была, маме сказала лучше машину куплю. Купила, а потом произошло все как она сказала.

Ничего себе. Значит, ещё и исправлять можно.

Кто его знает, можно или нет, но интересно написал об этом человек на Дзене, канал "черный кот", вроде можно при определенных усилиях прыгать с одной ветки судьбы на другую, но не факт, что она лучше
Зарегистрирован: 19.01.2020
#16 написал: marzzz
Сегодня, 00:28
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (607|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 7 288
Говорят, хуже нет, чем ждать и догонять.
Насчет ожидания. Каждую минуту, каждый день, каждый год. Тяжко. Но надежда умирает последней! И даже когда надежды не остается, все рано есть один шанс из тысячи, что вернётся. И ведь случается такое! Находятся потеряшки! Живые и относительно здоровые. Жаль, таких счастливых случаев меньше, чем трагических.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#17 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:02
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3212|-1)
Публикаций: 2 206
Комментариев: 12 683
Сильная "женщина со способностями", видела всё, но расстраивать не стала, обнадёжила. Надежда умирает последней. И провожать не пошла, так как побоялась проговориться, осталась в доме, с видениями о смерти Василия. Жуткая история. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#18 написал: акжана
Сегодня, 08:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 066
Не дай нам Бог испытать такое! Самое страшное в жизни, когда родной человек пропадает и не знаешь живой он или мертвый. И как в этой истории пишет автор, действительно, каждый день проживаешь как земной ад. Прочитала как трагедию! Очень грустная и жизненная история! ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#19 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (220|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 440
Цитата: Мария Сайгина
Ничего себе. Значит, ещё и исправлять можно.

Можно. Моя знакомая вышла второй раз замуж. Они с мужем очень хотели ребенка, но ей поставили диагноз бесплодие. Дали Ире адрес женщины, которая может помочь. Пошла она к ней, та ей предложила изменить судьбу в прошлом за большие деньги. Ира согласилась. Заплатила. Через год родился сын. Сейчас сыну 14 лет. Состоит на учете в милиции и , соответственно, семью взяли на учет , как неблагонадежную. Да и сами они начали злоупотреблять спиртным. Сынок творит, что хочет. Отсюда вопрос- а стоило ли?
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#20 написал: Ежунька
Сегодня, 09:05
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Цитата: Light_a_dark
Цитата: Мария Сайгина
Ничего себе. Значит, ещё и исправлять можно.

Можно. Моя знакомая вышла второй раз замуж. Они с мужем очень хотели ребенка, но ей поставили диагноз бесплодие. Дали Ире адрес женщины, которая может помочь. Пошла она к ней, та ей предложила изменить судьбу в прошлом за большие деньги. Ира согласилась. Заплатила. Через год родился сын. Сейчас сыну 14 лет. Состоит на учете в милиции и , соответственно, семью взяли на учет , как неблагонадежную. Да и сами они начали злоупотреблять спиртным. Сынок творит, что хочет. Отсюда вопрос- а стоило ли?


Мда. Ужас. Получается, если верить парадигме сверхъестественного, не просто так всё в судьбе человека распределено изначально. И лучше не менять, а то можно не просто "шило" на "мыло", а и в чего похуже угодить, как в описанной вами ситуации. А им детей "не давали", как будто знали, что так получится. sweat
Зарегистрирован: 23.10.2016
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