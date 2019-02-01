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Истории из жизни

Старший брат

Историй, связанных со смертью брата, у меня много - сразу все не изложить. Запишусь в вашу группу и потихоньку буду выкладывать. Потому что до 40 дней не проходило и ночи, чтобы не случилось что-либо необъяснимое и мистическое.

Так случилось, что неожиданно у меня умер брат (старше меня был на 14 лет). Мама в это время была в отъезде на Украине, а жили мы от Воркуты еще севернее - посёлок Хальмер-Ю. Туда вела узкоколейка.

Все произошло 6 декабря...

И пока мама смогла добраться... Короче... похоронили только на 8-й день. За эти дни в свои 19 лет я поседела наполовину. И это я, которая, в силу советского атеизма, не верила ни в черта, ни в Бога.

Он (брат) приходил каждую ночь, стоял в дверях и говорил, что очень устал ждать, когда его похоронят (его перевезли в морг в Воркуту). Но говорил не вслух, а словно телепатически я его слышала.

Ходил по кухне, ронял посуду. Просил растопить печку, потому что ему холодно.

Такого панического ужаса я не испытывала больше никогда... При жизни брата у него был лучший друг Николай, он был небольшого роста. А брат у меня высокий был, их все время называли Торопунька и Штепсель.

Так вот, во время похорон Коля подскользнулся на отвале снега и упал в могилу. На поминках сказал, что Шурик его к себе хочет забрать.

Так и вышло: во время командировки в городе Киров, спустя месяц, он попал под машину... насмерть.

А брат до 40 дней приходил именно ко мне (мама его не слышала и не видела), разговаривал, иногда ходил ночью под окнами, постукивая в стекло. У меня на этой почве была бессонница, и потихоньку стала ехать крыша.

И если бы мама через два месяца не отправила меня к дядьке в Донецк, то неизвестно, чем бы это все закончилось.

Но с тех пор я стала верить в то, что есть необъяснимые вещи, которые нам не постичь, пока сам не столкнешься с ними.

Автор - Valentina Каверина-Данилова
Ранее опубликовано в группе нашего сайта в "Одноклассниках".

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:36
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 13:36 by LynxПросмотров: 302Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Старший брат смерть гибель друг призрак страх

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 33
История с большой долей мистики. Прям вообще сплошная мистика.
Чтобы все сорок ночей... scream
Но +
Зарегистрирован: 1.02.2019
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