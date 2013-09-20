Люди описывают жуткие вещи, которые они видели, но не могут объяснить рационально

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:39

зелёное яблочко Просмотров: 449 Комментарии: 9 +14 Сегодня, 09:39 by

Если посреди ночи раздается странный скрип - это просто оседает дом. Та фигура, которую ты видел притаившейся в углу твоей комнаты - тени от ветвей деревьев за окном. Пара глаз, глядящих из твоего шкафа, и рычание, которое ты слышишь где-то в темноте... ну, возможно, этому нет никакого объяснения. Эти люди точно так же столкнулись с вещами, которые они не смогли объяснить рационально. Может быть, у вас получится?Папы внизу нет.Я живу в кондоминиуме, и у нас есть две квартиры на 7-м и 8-м этажах. Единственный способ перемещаться между ними - это выйти из квартиры, подняться на лифте или лестнице и войти в другую.Однажды вечером у нас кончилось мороженое наверху, и моя мама попросила меня пойти и принести немного из морозильника на другом этаже. Я взял ключи от квартиры на седьмом этаже, и, так как было время ужина, в коридорах никого не было. Я подошел к квартире, открыл входную дверь и вошел в кромешную темноту. И вдруг понял, что кто-то сидит на диване, я щелкнул выключателем и увидел моего отца, который просто там сидел. Это было немного странно, но я просто пошел за мороженым и спросил, есть ли у него ключ, чтобы запереть дверь. Ответа не последовало. Я пожал плечами и подумал: "Ну, если он вошел и запер за собой дверь, значит, она у него есть ключи".Я вернулся наверх, а папа уже сидел там и ужинал. Я испугался и спросил, как, черт возьми, он оказался здесь так быстро? Мне ответили, что он все время был здесь и никуда не уходил. Я начал паниковать и говорить, что это невозможно, потому что я только что видел его внизу, но мне никто не поверил. Теперь я никогда не хожу туда в одиночку.Свет без электричества.Раньше я занимался ремонтом исторических зданий. Однажды я работал в историческом музее, когда он был закрыт для публики. Это был огромный объект, который находился примерно в километре от грунтовой дороги в лесистой местности. Иногда я работал с бригадой, но часто бывал там один. Однажды зимним днем, когда на улице было по-настоящему пасмурно и темно, я работал в одиночестве и готовился поменять испорченные электрические приборы на внешней стороне здания. Я подошел к электрощиту, отключил электричество на всем объекте, а затем проверил все еще раз, чтобы меня не ударило током. Электричество было выключено.Я запер двери и вышел на улицу, чтобы поработать. Примерно через час я спустился с лестницы и начал ходить вокруг дома, и тут в доме зажглась одна из лампочек. Я начал нервничать и подумал, что, возможно, кто-то подшутил надо мной... Я вызвал пост охраны по рации, чтобы подтвердить, что я единственный человек, который работал в тот день. Мне сообщили, что на территории нет ни сотрудников, ни рабочих, и что все ключи от объекта были на месте и учтены. Вот тогда я запаниковал и пробежал полмили до офиса охраны. Я попросил одного из охранников вернуться вместе со мной, чтобы проверить, что происходит, но когда мы добрались до музея, свет снова был выключен - но лампочка все еще была теплой. Все двери по-прежнему были заперты, а электричество выключено. До сих пор меня бросает в дрожь.Автор - Шурик Свободный.

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