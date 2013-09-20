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Истории из жизни

Люди описывают жуткие вещи, которые они видели, но не могут объяснить рационально

Если посреди ночи раздается странный скрип - это просто оседает дом. Та фигура, которую ты видел притаившейся в углу твоей комнаты - тени от ветвей деревьев за окном. Пара глаз, глядящих из твоего шкафа, и рычание, которое ты слышишь где-то в темноте... ну, возможно, этому нет никакого объяснения. Эти люди точно так же столкнулись с вещами, которые они не смогли объяснить рационально. Может быть, у вас получится?

Папы внизу нет.

Я живу в кондоминиуме, и у нас есть две квартиры на 7-м и 8-м этажах. Единственный способ перемещаться между ними - это выйти из квартиры, подняться на лифте или лестнице и войти в другую.

Однажды вечером у нас кончилось мороженое наверху, и моя мама попросила меня пойти и принести немного из морозильника на другом этаже. Я взял ключи от квартиры на седьмом этаже, и, так как было время ужина, в коридорах никого не было. Я подошел к квартире, открыл входную дверь и вошел в кромешную темноту. И вдруг понял, что кто-то сидит на диване, я щелкнул выключателем и увидел моего отца, который просто там сидел. Это было немного странно, но я просто пошел за мороженым и спросил, есть ли у него ключ, чтобы запереть дверь. Ответа не последовало. Я пожал плечами и подумал: "Ну, если он вошел и запер за собой дверь, значит, она у него есть ключи".

Я вернулся наверх, а папа уже сидел там и ужинал. Я испугался и спросил, как, черт возьми, он оказался здесь так быстро? Мне ответили, что он все время был здесь и никуда не уходил. Я начал паниковать и говорить, что это невозможно, потому что я только что видел его внизу, но мне никто не поверил. Теперь я никогда не хожу туда в одиночку.

Свет без электричества.

Раньше я занимался ремонтом исторических зданий. Однажды я работал в историческом музее, когда он был закрыт для публики. Это был огромный объект, который находился примерно в километре от грунтовой дороги в лесистой местности. Иногда я работал с бригадой, но часто бывал там один. Однажды зимним днем, когда на улице было по-настоящему пасмурно и темно, я работал в одиночестве и готовился поменять испорченные электрические приборы на внешней стороне здания. Я подошел к электрощиту, отключил электричество на всем объекте, а затем проверил все еще раз, чтобы меня не ударило током. Электричество было выключено.

Я запер двери и вышел на улицу, чтобы поработать. Примерно через час я спустился с лестницы и начал ходить вокруг дома, и тут в доме зажглась одна из лампочек. Я начал нервничать и подумал, что, возможно, кто-то подшутил надо мной... Я вызвал пост охраны по рации, чтобы подтвердить, что я единственный человек, который работал в тот день. Мне сообщили, что на территории нет ни сотрудников, ни рабочих, и что все ключи от объекта были на месте и учтены. Вот тогда я запаниковал и пробежал полмили до офиса охраны. Я попросил одного из охранников вернуться вместе со мной, чтобы проверить, что происходит, но когда мы добрались до музея, свет снова был выключен - но лампочка все еще была теплой. Все двери по-прежнему были заперты, а электричество выключено. До сих пор меня бросает в дрожь.

Автор - Шурик Свободный.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39 by зелёное яблочкоПросмотров: 449Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Квартиры этажи мороженое ключ папа свет лампочка электричество

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 10:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 008
Откуда копипаста? Да еще перевод надмозговый
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 10:28
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 309
истории, судя по кондоминиуму, "заграничные".

Первая история жесть. Хорошо, что пацан понял, что это не папа, уже внизу, а то седой бы вернулся.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#3 написал: Estellan
Сегодня, 10:33
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1824|0)
Публикаций: 206
Комментариев: 2 524
Цитата: Евангелион
Откуда копипаста? Да еще перевод надмозговый

А это уже вопросы к Шурику)
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#4 написал: Lami
Сегодня, 12:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
От первой истории мурашки по коже..
Зарегистрирован: 16.12.2019
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:28
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 378
Первая история очень жуткая! Плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: VicZhou
Сегодня, 13:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 399
Первая история - явный двойник. В таком случае спрашивают: "к добру или к худу?". Хотя, не припомню, чтобы двойники появлялись к добру...

Цитата: Евангелион
Откуда копипаста? Да еще перевод надмозговый

"Полмили", "кондоминимум"... - с какого-то американского сайта, судя по всему.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
За Истории +++, жуткие))) в 1ой встреча с доппельгенгером ничего хорошего обычно не предвещает, а вот во 2ой..... время, пространство никак не совместимы с законами физики).
Зарегистрирован: 2.01.2019
#8 написал: Talisha
Сегодня, 16:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (1683|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 445
Папа - фантом, ничего страшного.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#9 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 18:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 309
Цитата: VicZhou
Первая история - явный двойник. В таком случае спрашивают: "к добру или к худу?". Хотя, не припомню, чтобы двойники появлялись к добру...

Цитата: Евангелион
Откуда копипаста? Да еще перевод надмозговый

"Полмили", "кондоминимум"... - с какого-то американского сайта, судя по всему.


в источнике не указано, откуда автор взял их, но манера рассказа очень похожа на истории с Рэддита,: есть тред AskReddit, и периодически там бывают вопросы на тему "Рэддиторы, расскажите самую свою мистическую иссторию". Подборки топовых комментов с такой ветки разлетаются потом по интернету, в том числе, их переводят, и можно их потом прочитать на всяких Пикабу, Джойреакторах или даже здесь. Например, тут была подборка про мистические истории сотрудников 911, вот истории как раз из подобной ветки.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
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