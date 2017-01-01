Силуэт

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:08

Silverline Просмотров: 99 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:08 by

Здравствуйте! Эта история раньше публиковалась мной на другом ресурсе, схожим по тематике, но было это давно. Название сайта позабылось, поэтому ссылку на первоисточник предоставить не могу. Точно помню, что мне не поверили, из-за чего было очень обидно.На этом сайте мне все кажется иным, и даже если описанное представляется нереальным, то об этом отзываются более тактично, поэтому надеюсь на ваше понимание и внимание. А теперь сама история.На тот момент я училась в шестом классе. Получается, мне было около одиннадцати лет.Живем мы в обычном девятиэтажном доме на восьмом этаже. Один лифт, из которого можно выйти на этаже и пойти либо прямо вверх/вниз по лестнице, либо направо или налево к квартирам. В каждой стороне по две квартиры. Кто-то отделяется от соседей по лестничной площадке дополнительной общей дверью, но мы с нашими соседями такую дверь не захотели. Возвращаюсь к истории.Однажды, возвращаясь домой из школы, поднявшись на лифте на свой этаж и "зарулив" к своей квартире, я почувствовала, будто за мной кто-то наблюдает. Тут, полагаю, большинство знает, что это такое - ощутить на себе пристальный взгляд и тут же утонуть в диком, животном страхе. Казалось, что от момента доставания ключей трясущимися руками и полного открытия двери прошла вечность.Я пулей залетела в квартиру и захлопнула дверь, закрывшись на все замки. Страх прошел сразу же, как и чувство чужого взгляда.Такая ситуация повторялась, как мне кажется, недели две, как день сурка, но сейчас, по прошествии уже более десяти лет, все могло происходить в других временных отрезках.В итоге, в очередной раз стоя возле своей двери, судорожно открывая ее, чувствуя на себе чей-то взгляд и трясясь, как осиновый лист, я решила (не могу объяснить, почему) повернуть голову в сторону лестничной площадки и посмотреть, что вообще происходит. На доли секунды я увидела темный, непрозрачный силуэт, стоящий напротив, повернутый ко мне. Он был похож на человеческий: у него была голова, шея, руки, как мне подумалось, длинноватые, корпус... не было ни глаз, ни рта, ни носа, ни одежды - ничего. Просто "голый" расплывчатый силуэт без каких-либо гендерных признаков. Он исчез тут же, сразу, как я его заметила, то есть мгновение он есть, а потом в этом же мгновении его нет.Я не скажу, что испугалась увиденного, так как страха было больше от неизвестности, однако после этого все прекратилось. Я не знаю, что это такое могло быть, как это объяснить, с чем связать. Но то чувство страха и пристального, следящего взгляда, вызванного этим непонятным товарищем, к сожалению, не забыть.В моей копилке есть несколько других историй. Надеюсь, получится и о них тоже рассказать.Спасибо за внимание! Если кто-то сталкивался с похожим или знает, что это могло быть, то буду рада услышать ваши истории и предположения.

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