Тувинский лес

биологической инженерии

биологической инженерии.

SibWriter Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:55 by

Я являюсь одним из жителей маленького городка - Кызыл. Он хоть и является столицей Тувы, но очень маленький. Где-то сто тысяч человек, если я не ошибаюсь.И так как наш город - самый крупный в республике, то следовательно, у нас много людей, которые любят рассказывать тувинский фольклор. Одним из самых запоминающихся историй была, наверное, о снежном человеке. Тувинцы и монголы называли егоОдним из таких, кто рассказывал историю про снежного человека, был мой дедушка.Он утверждал, что в лесах, которые находятся сразу за пересечением городской границы, обитает снежный человек. Я бы, конечно, не поверил бы. Но сыграло то, что все окружение моего деда твердило что он есть.В итоге, меня сильно заинтересовала данная тема, и я стал собираться на поиски "снежного человека".Взяв в собой всё самое необходимое, и выбрав самый теплый день, я отправился в путь. Меня абсолютно ничего не пугало, за исключением того, что я взял провизию на сутки. И через малое количество времени, оно легко может закончится.Благодаря тому, что я с 5 лет жил в Туве, я прекрасно знал схему лесов республики. И заблудится, для меня, не было особой проблемой.Спустя полчаса после того, как я вышел из города, я нашёл маленькую хижину. Она была деревянная, и очень маленькая. По ней точно нельзя сказать что она была бедная. Дверь была открыта. Ради любопытства я зашёл туда.Она состояла из одной комнаты, в которой была кровать, верстак, трофейные головы животных, что-то на подобии холодильника и ружьё.Ко мне подошёл хозяин этого жилья. Он не стал обвинять меня в грабеже, а улыбнулся, и предложил чай.Я ненадолго побыл у него. На вид, это был 50-летний мужчина, который скрылся из Новосибирска в леса Тувы.Он скрывается здесь с 2013 года, когда у него отняли имущество из-за неуплаты долгов. Оказался очень приятным человеком.Заодно, поговорили насчет снежного человека. Он заявляет что один раз видел существо с белой шерстью в этом лесу. Он также думает, что это продукт, по скольку в соседней стране (скорее всего Монголия) находится лабораторияЗаодно, показав снимок, я полностью поверил в то, что подобие алмаса действительно существует. Подумав, что это зверь, который мигрировал с других регионов, я довольный пошёл обратно в город.По классике жанра, на обратном пути мне встретилось существо, которое было точь в точь таким, как на снимке. Оно, судя по всему, возилось со своими детьми. Я, не мешая ему, вошёл в город.

Ключевые слова: Сибирь природа Снежный человек авторская история

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