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Истории из жизни

Пугающая улыбка

Историю мне поведал мой хороший знакомый. Он учился на актёра в Санкт-Петербурге. Попутно снимал различные видеоролики, ходил на мастер-классы - в общем, занимал себя, как мог, творческими делами.

Однажды преподаватель раздал приглашения на одно из похожих мероприятий. Обещали интересные лекции, упражнения и новые знакомства. Он, естественно, поехал, а проходил мастер класс в одном из старых зданий бывшего завода. Он, являясь человеком пунктуальным и ответственным, пришёл на 15 минут раньше. Его удивило, что никого не было. На дворе стояла осень, и ближе к 7 вечера уже было темно. Он решил походить по коридору, немного осмотреться. Ничего особенного он для себя не нашёл: старый паркет, тусклый свет, в этом коридоре прям веяло прошлым.

Тут его отвлек скрип двери. Он обернулся - зашла девушка. Стройная, в длинной юбке, светлые волосы. Девушка как девушка, с виду скромная.

Он подошёл к двери, на которой был старый номер "7", дёрнул на всякий случай дверь, подумав, что вдруг все-таки уже все собрались, а он стоит тут. Но дверь была закрыта. Он посмотрел на часы и пошёл обратно по коридору. Тут его отвлек стук каблуков девушки, по инерции он обернулся и увидел как девушка смотрит на него и улыбается, при этом приближаясь к нему, но улыбается так зловеще, как будто она его просто растерзает. Такой улыбки он не видел ни у кого. У неё при этом было какое-то жуткое лицо, и вообще стало так не по себе, что он быстрым шагом вышел из здания на улицу.

Спросил у прохожего сигарету, хотя сам не курил. Он почему-то не хотел возвращаться, и ему уже не нужно было это занятие, но пальто, которое он оставил на подоконнике около двери, он оставить не мог - там был проездной и ключи от дома. И тут он увидел как в здание торопится ещё один парень и тут же поспешил за ним. Все-таки вдвоём не так жутко. Парень вошёл в ту же дверь, которая некоторое время была закрыта - сейчас она была открыта, и там был народ, все ждали только преподавателя. Мой знакомый схватил пальто и забежал в аудиторию, несколько раз оглянулся в поисках девушки с пугающей улыбкой, но никого подобного там не увидел. Он даже после занятий, когда возвращался, старался идти ближе к другим студентам до метро.

После этого случая у него даже была фобия знакомств с девушками.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:33
Сегодня, 05:33 by vikki zПросмотров: 331Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Девушка здание занятия знакомый аудитория авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 07:10
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В старом здании, как и во всех "старых зданиях" существуют свои истории, живут свои сущности. Возможно у парня был кратковременный морок, привиделась эта девица и аудитория показалась запертой. После свежего воздуха и смены обстоятельств все пришло в норму. +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: daytaler
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На одном из мастер классов в здании старого бывшего завода, актер столкнулся с неизвестным упражнением театральной игры новой знакомой.
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#3 написал: Jako tako
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Я не раз бывала на одном старом заводе в Петербурге, согласна, что вечером и без большого количества людей как-то особенно жутко. К счастью, в нашем здании не было никаких паранормальных случаев. Но и на ночь никто там вроде не оставался ))
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Tanusha13666
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Параллельная реальность? А может прошлое или будущее... +

Цитата: daytaler
На одном из мастер классов в здании старого бывшего завода, актер столкнулся с неизвестным упражнением театральной игры новой знакомой.

А вот это очень интересная мысль)
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