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Истории из жизни

То, что я видела

Я допускаю малюсенькую возможность нереальности происходящего, но я уверена на 99%, что я действительно это видела.

Случай 1.
Солнце оранжевое, тёплое, яркое уже садилось и светило нам в глаза. Мы выходили из леса: впереди я, сзади два товарища раскрывали изоленту и были увлечены этим процессом. И впереди я увидела что-то необъяснимое... Насыщенная Тень (~ размер длина1м, ширина 20см) на месте медленно провернулась против часовой стрелки, остановилась и поплыла в сторону леса. Самого предмета, от которого должна быть Тень, не было.
Мои волосы стояли дыбом.

Случай 2.
Глубокая ночь буднего дня, чуть больше 3-х ночи. Тишина двора многоквартирных домов, только звуки моих шагов, и чуть слышен гул от редко проезжающихся машин за домом. Я погружена в свои мысли, смотрю под ноги. Поднимаю голову... Страшно! По дому плывёт силуэт (как тень от огромного типа мешка) и, по мере приближения к подвальному окошку, становится меньше. Силуэт стал таким маленьким, что как будто «зашёл» в подвальное отверстие.
Я бежала в обратную сторону, как сумасшедшая.

Случай 3.
Это самое страшное, что со мной происходило.
Набережная после дождя, лето, свежий воздух. Время после 3-х ночи. Люди есть, но их мало. Я иду вверх по крутой лестнице к центральной улице. Такое ощущение, как будто кто-то наблюдает за мной. Я останавливаюсь и долго всматриваюсь во все тёмные места, что меня тревожат. Никого не вижу. Поднимаюсь дальше. И тут слышу движение и дотрагиваюсь до мягкой руки на парапете. Вижу бабку на корточках за парапетом. Я так испугалась, что от неожиданности отступила назад и покатилась вниз по лестнице. Больно, встала, проматерилась и побежала вверх по лестнице. А БАБКИ за парапетом НЕТ.
Сердце колотилось так, что я подумала, что оглохну.

Случай 4.
Смешной случай. Гостила у родителей. Мой папа ушёл в магазин. Я задремала. Как вдруг не больный удар по уху, прям звон в ухе, и слова в голове: «Папа сейчас придёт». Я подскакиваю, и через секунд 5 действительно заходит папа.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:36 by Takoi MirokПросмотров: 902Комментарии: 13
+17

Ключевые слова: Тень бабка голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Славянин777
Вчера, 18:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (122|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 224
Здравствуйте!
Истории Ваши Понравились!+++
Видно, что от Души написаны!
Поделились накопленными событиями кратко и без прекрас.
В правдоподобности Ваших душевных переживаний не сомневаюсь!
Первые три Истории личное...
Понимаю! Каждый пропускает через себя то, что ему позволяют увидеть и услышать...
В 4 Истории "хозяйничал" домовой, который душевно переживает и заботится о Вашем папе!)
Зарегистрирован: 21.12.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:47
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1710|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 6 104
Я как зануда скажу, что глубокой ночью не тени страшны.
По сабжу. Вы способны видеть больше чем другие люди
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Nlo
Вчера, 19:13
+2
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 524
Плюс плюс, про самое страааашное)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#4 написал: conjure one
Вчера, 19:39
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (7186|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 801
Все истории интересные. А в три часа ночи лучше дома быть, в это время самый разгул темных сил. Плюсанул. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: верю-не верю
Вчера, 20:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 839
Про бабку на корточках, прямо из фильма ужасов. ogo Страшно.
И про то что разбудил кто-то, тоже верю. Со мной такое было, командировка в др. городе, на выходные домой. Почему-то будильник не сработал. И вот кто-то меня, как будто, трясет за плечо и говорит ---Вставай, на автобус опоздаешь. Открываю глаза, ё-ёй, чуть не проспала.
Поэтому плюс, конечно.
Всем историям верю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#6 написал: Jako tako
Вчера, 21:59
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 329
Интересные и жуткие истории. Хорошая подача. Ёмко, кратко. Я бы побоялась ночью одна идти.
От меня плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:07
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 397
Последняя история очень знакома. В детстве и юношестве оставалась дома одна на 2 недели( мама летала вахтами по 2 недели в Сыктывкар). Поезд из Москвы приходил ночью. А иногда она перекладными добиралась,но всегда приезжала ночью. Всегда, когда я засыпала от томительного ожидания, вдруг меня кто-то как толкал. Я подрывалась, сердце колотилось, а минут через пять я слышала самый прекрасный звук моего детства - поворот ключа в замке - мама приехала!!!!!
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#8 написал: Tigger power
Вчера, 23:54
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2422|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 288
В первой истории очевидно была не тень от чего-то , раз повернулась. Значит это был какой-то сгусток темный в виде тени, сам по себе. Последняя история прямо окунула в детство, тоже чувствовала приход родителей.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:00
+1
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Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 247
3 часа ночи ох не хорошее время. А бабка, пока вы кувыркались, не могла уйти, может она тоже испугалась? Тени тоже видела, и тоже не находила объектов которые могут их отбрасывать. Но как-то не заморочилась.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#10 написал: Kosten
Сегодня, 01:33
+3
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 30
Бабка могла там по нужде присесть, а вас увидела за стеснялась, и убежала)
Зарегистрирован: 6.09.2017
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 04:58
+3
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 700
Цитата: Kosten
Бабка могла там по нужде присесть, а вас увидела за стеснялась, и убежала)

Бабки и так страшны сами по себе, а тут ещё ночью, за парапетом и вприсядку. Забавно.
По поводу четвертой истории - у многих внутренний голос в качестве будильника работает, сама ночью в нужное время просыпаюсь или от толчка, чаще именно от голоса.
Истории написаны искренне, правдиво, приятно читать.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#12 написал: Летяга
Сегодня, 06:40
+2
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Публикаций: 885
Комментариев: 9 153
Цитата: Kinigos
Бабки и так страшны сами по себе,

Ещё чуть-чуть и сама по себе людей пугать начну. Без всякой связи с общим контекстом.
Ну а попозже - и остальные дамы, но не все, а только те, которые доживут))

Истории выглядят правдоподобными, хотя и труднообъяснимыми. Вот уменьшающаяся тень на стене дома вполне могла быть тенью пакета, летящего к дому от фонаря: пока близко к фонарю - тень огромная, но чем ближе к стене, тем она меньше. Но это по описанию, не видя явление самостоятельно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#13 написал: NEMO 1
Сегодня, 09:34
0
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 225
За Истории +, по своему близки, с нечто подобным сталкивался)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
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