То, что я видела

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Takoi Mirok Просмотров: 902 Комментарии: 13 +17 Вчера, 17:36 by

Я допускаю малюсенькую возможность нереальности происходящего, но я уверена на 99%, что я действительно это видела.Случай 1.Солнце оранжевое, тёплое, яркое уже садилось и светило нам в глаза. Мы выходили из леса: впереди я, сзади два товарища раскрывали изоленту и были увлечены этим процессом. И впереди я увидела что-то необъяснимое... Насыщенная Тень (~ размер длина1м, ширина 20см) на месте медленно провернулась против часовой стрелки, остановилась и поплыла в сторону леса. Самого предмета, от которого должна быть Тень, не было.Мои волосы стояли дыбом.Случай 2.Глубокая ночь буднего дня, чуть больше 3-х ночи. Тишина двора многоквартирных домов, только звуки моих шагов, и чуть слышен гул от редко проезжающихся машин за домом. Я погружена в свои мысли, смотрю под ноги. Поднимаю голову... Страшно! По дому плывёт силуэт (как тень от огромного типа мешка) и, по мере приближения к подвальному окошку, становится меньше. Силуэт стал таким маленьким, что как будто «зашёл» в подвальное отверстие.Я бежала в обратную сторону, как сумасшедшая.Случай 3.Это самое страшное, что со мной происходило.Набережная после дождя, лето, свежий воздух. Время после 3-х ночи. Люди есть, но их мало. Я иду вверх по крутой лестнице к центральной улице. Такое ощущение, как будто кто-то наблюдает за мной. Я останавливаюсь и долго всматриваюсь во все тёмные места, что меня тревожат. Никого не вижу. Поднимаюсь дальше. И тут слышу движение и дотрагиваюсь до мягкой руки на парапете. Вижу бабку на корточках за парапетом. Я так испугалась, что от неожиданности отступила назад и покатилась вниз по лестнице. Больно, встала, проматерилась и побежала вверх по лестнице. А БАБКИ за парапетом НЕТ.Сердце колотилось так, что я подумала, что оглохну.Случай 4.Смешной случай. Гостила у родителей. Мой папа ушёл в магазин. Я задремала. Как вдруг не больный удар по уху, прям звон в ухе, и слова в голове: «Папа сейчас придёт». Я подскакиваю, и через секунд 5 действительно заходит папа.

Ключевые слова: Тень бабка голос авторская история

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