Стук Каблучков

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

GILYOTINA Просмотров: 194 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 15:52 by

Лет 15 тому назад, в возрасте 16-ти лет, разбилась моя дальняя родственница. В 4 утра, вместе со своим парнем, на мотоцикле влетели в поезд. Он умер сразу, а её отбросило на дорогу. Так и пролежала, пока местные не нашли тело. Врачи тогда сказали, что можно было спаси, если б её сразу доставили в больницу, но т.к. всё произошло рано утром, то помочь было некому. Все мирно спали.После похорон я осталась в доме покойной, поддержать убитую горем маму. Решила отправиться домой после Сорока дней. На девятый день, после поминок, в доме, помимо меня и мамы погибшей, осталась сноха с ребёнком - четырёхлетним Данилой. В 12 ночи будит нас детский крик: "Мама, баба, там тётя Таня ходит. Домой хочет!!!" Мы все повскакивали с кроватей. Спрашиваем: "Где, кто ходит?", - а ребёнок смотрит в окно, показывает пальчиком и говорит: "Тётя Таня вернулась, ходит, домой проситься!" Только тогда мы прислушались и услышали отчётливый стук каблуков по двору. Выглядываем в окно - никого нет, только фонарь горит, и слышно, как каблучки стучат, пропадают у входных дверей, потом заново. Кто-то ходит по двору, будто хотят зайти, и не пускают.В ту ночь нам было не до сна. Ребёнка кое-как уложили, а сами сидим в комнате, разговариваем. Между диалогами мама Тани говорит: "Когда дочь была жива, то всегда возвращалась от друзей в полночь. Лимит такой у нас был. Временной. Не хотела ограничивать её в свободе, но и дома чтоб была во время. Поэтому разрешила ей гулять до полуночи. Станица у нас тихая, спокойная, никто никого не обидит. По ней часы можно было сверять. Пробили полночь, калитка открывается - Теня вернулась. Вот она, видимо, и сейчас пришла домой. Всё как положено..."Через несколько дней вызвали священника, т.к. это "явление" не прекращалось. Можно было и в самом деле часы сверять. Куранты в доме бьют полночь, звук открывающейся калитки и стук каблуков в темноте двора, крик ребёнка: "Тётя Таня пришла, домой хочет!..", только ни молитвы, ни святая вода не помогали. Гуляет "Таня" снаружи, домой хочет, и ничего ты с этим не сделаешь.Всё прекратилось после Сорока дней, как будто ничего и не было, а Данила больше не кричал по ночам - спал спокойно.

Ключевые слова: Каблуки похороны ребёнок авторская история

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