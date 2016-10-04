Шофёрские байки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:29

зелёное яблочко Просмотров: 1 102 Комментарии: 22 +23 Вчера, 08:29 by

Один из челябинских бизнесменов в свое время гонял из Владивостока на Урал самые разные машины — от легковушек до многотонников и автобусов. Чего только не приключалось с ним в пути! Расстояние, сами понимаете, немалое — 7 000 километров по трассе и более 5 000 по прямой. Но два происшествия он до сих пор не может ни понять, ни объяснить.Однажды ему довелось проехать по дороге, которая… не существует. Дело было так. Шел он по одному из самых богом забытых участков. Впереди — сотни километров по полнейшему бездорожью! Вдруг ему в голову пришла ниоткуда мысль: нужно повернуть налево, там отличная трасса. Минуешь все это бездорожье и выйдешь сразу на приличный асфальт. Мысль показалась ему привлекательной. Так и сделал. Действительно, дорога оказалась отменной, да еще и короче. Сэкономил целые сутки. Вернувшись домой, бросился к картам, чтобы найти и запомнить тот путь. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил ничего подобного ни на одной из карт!? Хорошо, решил дальнобойщик, разберусь на месте. В следующий раз, идя все тем же маршрутом, поспешил к тому повороту и… не обнаружил его. Нет свертка, нет дороги, ничего нет!Показалось, приснилось, померещилось? Только как быть с теми сутками, которые удалось «отыграть». Они то уж точно — реальность! Много раз потом он проезжал по той дороге, всякий раз пытаясь отыскать кратчайший путь между двумя точками, но так и не смог его обнаружить.В другой раз остановился, чтобы поменять проколотое колесо. Только достал запаску, как из лесу вышел огромный волк и угрожающе зарычал. Бывалый шофер не растерялся, поджег какую-то резину, поменял колесо с немыслимой скоростью — авторалли отдыхает! Уже в кабине, втопив педаль газа, вспомнил: домкрат не снял! Через некоторое время пришло осознание — так я ж его и не ставил. Поменял колесо без домкрата на грузовом авто! Если первому происшествию объяснение, действительно, придумать непросто, то второе в принципе вполне укладывается в схему «автопилотного» варианта поведения. Человек в чрезвычайной ситуации порой действует с таким немыслимым проворством, что деталей происходящего не успевает ни осознать, ни зафиксировать.Косвенное подтверждение тому — еще одна история. Однажды чебаркулец стал свидетелем страшной аварии: в сгоревшей машине погибли 8 человек. Как он развернулся, как подлетел к месту ДТП, не помнил тогда, не помнит и сейчас: говорит, все делал автоматически.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Водители байки дорога волк

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