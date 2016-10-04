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Истории из жизни

Шофёрские байки

Один из челябинских бизнесменов в свое время гонял из Владивостока на Урал самые разные машины — от легковушек до многотонников и автобусов. Чего только не приключалось с ним в пути! Расстояние, сами понимаете, немалое — 7 000 километров по трассе и более 5 000 по прямой. Но два происшествия он до сих пор не может ни понять, ни объяснить.

Однажды ему довелось проехать по дороге, которая… не существует. Дело было так. Шел он по одному из самых богом забытых участков. Впереди — сотни километров по полнейшему бездорожью! Вдруг ему в голову пришла ниоткуда мысль: нужно повернуть налево, там отличная трасса. Минуешь все это бездорожье и выйдешь сразу на приличный асфальт. Мысль показалась ему привлекательной. Так и сделал. Действительно, дорога оказалась отменной, да еще и короче. Сэкономил целые сутки. Вернувшись домой, бросился к картам, чтобы найти и запомнить тот путь. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил ничего подобного ни на одной из карт!? Хорошо, решил дальнобойщик, разберусь на месте. В следующий раз, идя все тем же маршрутом, поспешил к тому повороту и… не обнаружил его. Нет свертка, нет дороги, ничего нет!

Показалось, приснилось, померещилось? Только как быть с теми сутками, которые удалось «отыграть». Они то уж точно — реальность! Много раз потом он проезжал по той дороге, всякий раз пытаясь отыскать кратчайший путь между двумя точками, но так и не смог его обнаружить.
В другой раз остановился, чтобы поменять проколотое колесо. Только достал запаску, как из лесу вышел огромный волк и угрожающе зарычал. Бывалый шофер не растерялся, поджег какую-то резину, поменял колесо с немыслимой скоростью — авторалли отдыхает! Уже в кабине, втопив педаль газа, вспомнил: домкрат не снял! Через некоторое время пришло осознание — так я ж его и не ставил. Поменял колесо без домкрата на грузовом авто! Если первому происшествию объяснение, действительно, придумать непросто, то второе в принципе вполне укладывается в схему «автопилотного» варианта поведения. Человек в чрезвычайной ситуации порой действует с таким немыслимым проворством, что деталей происходящего не успевает ни осознать, ни зафиксировать.

Косвенное подтверждение тому — еще одна история. Однажды чебаркулец стал свидетелем страшной аварии: в сгоревшей машине погибли 8 человек. Как он развернулся, как подлетел к месту ДТП, не помнил тогда, не помнит и сейчас: говорит, все делал автоматически.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:29
Вчера, 08:29 by зелёное яблочкоПросмотров: 1 102Комментарии: 22
+23

Ключевые слова: Водители байки дорога волк

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Комментарии

#1 написал: Nadezhda9
Вчера, 09:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 413
+++не один раз уже читала о не существующих дорогах, по которым люди проезжают, экономя время.
Во вторую и третью истории тоже верю
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#2 написал: conjure one
Вчера, 11:40
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (7166|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 799
Загадочные дороги зачастую оказываются короче обычных и по качеству намного лучше. Интересный факт... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: Славянин777
Вчера, 12:22
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 203
Цитата: conjure one
Загадочные дороги зачастую оказываются короче обычных и по качеству намного лучше. Интересный факт... +++

Здравствуйте!
Хороший дорога!
Ровный дорога!
Но скрытый от посторонних глаз дорога!
Не каждому Духи Путь открывают Однако!)
За Истории Плюс!
Интересно!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 12:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 655
Впечатлила первая история, остальные - без изящества, значит было-не было под вопросом. За первую историю ++++++. У меня было несколько таких и похожих состояний (впрочем, у каждого человека так) с невероятным результатом в реальности, что сам не знаешь, почему так, и не видишь причину от чего так, то есть эта вещь не из времени, а из того, что над временем.
В такие моменты испытываешь необычайное удовольствие внутри себя, приятное предвкушение, к примеру, от природы или от увлечения (хобби) или от духовных практик, от собственной семьи, когда все в сборе, и так далее. Практики, хобби, природа, семья - не в счёт. Причина этого состояния не видна и это состояние скоротечно. Вдруг замечаешь, что знаешь всё, угадываешь без труда, как ремонтировать деталь; угадываешь подряд десяток ставок на спортивные матчи; знаешь все дороги, не заглядывая в карту; конспектируешь книгу-400страниц в тетрадь, укладываясь в её 96 листов, за два часа, когда прочитать за это время её невозможно; в детстве знаешь заранее, где твои друзья, а потом недоумеваешь, как так получилось, что они были именно там. И это самый краткий перечень мистики, или, лучше сказать, магии в нашей жизни.
Исключительно все религии нещадно борются с магией, но сами её используют, значит человек, по энергетической природе своей, обладает неким божественным свойством, который у него непрерывно опустошительно отнимается тем же самым богом или не богом в случае атеизма. Без разности потенциала невозможно движение заряда, иначе не будет вообще движения. Значит у бога нет чего-то, что есть у человека, иначе, в принципе, человек бы был не в состоянии отдавать по закону потенциалов. Огромное действие в этой ситуации играет догма, которая овладевает верой (неверие - это тоже вера, кстати) человека. Если в религии присутствует корысть, а в обмане всегда хитрецы используют часть истины, то в священных текстах (да закидают выше крыши меня камнями праведники) обязательно на фоне обмана должна присутствовать истина, которую можно учитывать, главное найти эту истину, а находится она с помощью очевидности доказательств, похожести состояний и мыслительной работы.
Для начала вскроем обман, чтобы открыть очи свои: не убий, не прелюбодействуй. Уже как сто с лишним лет известно, что для нашего подсознания нет и да - это одно и тоже. Так что, сколько ни запрещай и сколько ни говори не убий и не прелюбодействуй, всё равно в сознании порыв на убийство и прелюбодеяние сохраняется. Что мы видим в нашем окружении? А убийства и прелюбодеяния не прекращаются ни на мгновение в человеческом обществе. Что же? Не соблюдаются заповеди? Ах какие все грешники. Конца и края нет нашей греховности, тогда как в самих заповедях укоренена эта греховность. Так может поэтому мы от начала и до конца времён великие грешники? А?
А что нужно в данном случае? Каждый человек должен иметь образ, наш мозг имеет дело только с образами, ему "по барабану" запрет и разрешение. Когда бы Ефремову сказали бы, что он пьяный собьёт на смерть человека и дали бы ему прочувствовать в образе, как он будет себя чувствовать после преступления и как будет сидеть в зоне какое-то количество лет, как будут страдать родственники убитого, как будут его хоронить - вряд ли бы он даже пил при таком мозговом раскладе. Но, я уверен на сто процентов, что ему говорили не пей, не садись за руль пьяным... . И что получилось? А он всё равно выпил и сел за руль. Наш мозг так работает.
Или про наркоманов. Да не надо здоровым детям запрещать колоться, не надо угрожать. А надо дать прочувствовать в образе ещё не окрепшему мальцу, что значит быть наркоманом, показать сердце и головной мозг умершего наркомана со стажем, показать его физиологическую реакцию при жизни, состояние мышечной системы, страдания их жён, мужей и родителей. Вряд ли этот малец будет наркоманом при таком образе.
И что бог, когда чертал заповеди на камне, не знал этого? Думаю, что знал, но ему очень даже нужен человек раб, а не человек друг. Раб всегда отдаёт всё без остатка, а друг всегда делится. Раб не достигнет уровня бога никогда, но только знающий друг всегда находится на божественном уровне. И богу не нужно правильна дать образ Ефремову перед ДТП, чтобы спасти несчастного Захарова, ему нужна энергия этого Ефремова после того, как он протрезвеет.
Теперь надо бы уж переходить к истине и что касаемо истории, а то модераторы меня порвут на прочь. Вся канитель в священных писаниях завязана вокруг любви (гвоздь мне в кеды), значит любовь представляет собой в общем некую ценность, которая нужна богу, и в частности некое состояние полноты, которого человек не должен достигнуть. Именно в заповедях указано направление любви: возлюби бога превыше себя и возлюби ближнего, как себя. И все песни в обществе о любви к женщине, а у женщин о любви к мужчине. А на западе уже любят всех подряд. Причём указано и направление потока на себя - самолюбие, которое греховно по своей сути. Почему вокруг любви такой ажиотаж?
Всем известно, что сочувствие не приведёт к спасению, сострадание приводит к спасению, когда страдание ближнего переводишь на себя, только тогда понимаешь, как ему помочь. Любя ближнего никак ему не поможешь, только в результате действия будет результат, а действие на спасение возможно только при сострадании.
Вот что скажу. Все магические случаи в моей жизни, наподобие подсказанной неизвестно кем дороги из истории, происходили в состоянии любви в сердце. Я не любил в это время никого, даже себя, но находился в состоянии необыкновенного удовлетворения, довольства из ниоткуда, полноты и всезнания, необычайной радости жизни. Любовь в сердце возвращает нам нашу магию, а это уже божественный уровень, такого соседства судорожно опасается бог. А может бог - это не бог вовсе, а существо, которое просто превосходит человека в развитии, а энергия ему нужна всего лишь, чтобы продлить свои бренные годы? Тогда получается, что все религии придумали существа, которые превосходят нас в развитии всего лишь, и дело нашего времени докопаться до этой истины, чтобы "вскрыть банку с креветками".
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#5 написал: NEMO 1
Вчера, 12:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Истории интересны))) истина где-то рядом sunglasses
Зарегистрирован: 2.01.2019
#6 написал: NEMO 1
Вчера, 14:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Цитата: Славянин777
Цитата: conjure one
Загадочные дороги зачастую оказываются короче обычных и по качеству намного лучше. Интересный факт... +++

Здравствуйте!
Хороший дорога!
Ровный дорога!
Но скрытый от посторонних глаз дорога!
Не каждому Духи Путь открывают Однако!)
За Истории Плюс!
Интересно!

Скорее интересно зачем, мы видим, то что нам показывают....
Зарегистрирован: 2.01.2019
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 14:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Цитата: Eifersucht
Впечатлила первая история, остальные - без изящества, значит было-не было под вопросом. За первую историю ++++++. У меня было несколько таких и похожих состояний (впрочем, у каждого человека так) с невероятным результатом в реальности, что сам не знаешь, почему так, и не видишь причину от чего так, то есть эта вещь не из времени, а из того, что над временем.
В такие моменты испытываешь необычайное удовольствие внутри себя, приятное предвкушение, к примеру, от природы или от увлечения (хобби) или от духовных практик, от собственной семьи, когда все в сборе, и так далее. Практики, хобби, природа, семья - не в счёт. Причина этого состояния не видна и это состояние скоротечно. Вдруг замечаешь, что знаешь всё, угадываешь без труда, как ремонтировать деталь; угадываешь подряд десяток ставок на спортивные матчи; знаешь все дороги, не заглядывая в карту; конспектируешь книгу-400страниц в тетрадь, укладываясь в её 96 листов, за два часа, когда прочитать за это время её невозможно; в детстве знаешь заранее, где твои друзья, а потом недоумеваешь, как так получилось, что они были именно там. И это самый краткий перечень мистики, или, лучше сказать, магии в нашей жизни.
Исключительно все религии нещадно борются с магией, но сами её используют, значит человек, по энергетической природе своей, обладает неким божественным свойством, который у него непрерывно опустошительно отнимается тем же самым богом или не богом в случае атеизма. Без разности потенциала невозможно движение заряда, иначе не будет вообще движения. Значит у бога нет чего-то, что есть у человека, иначе, в принципе, человек бы был не в состоянии отдавать по закону потенциалов. Огромное действие в этой ситуации играет догма, которая овладевает верой (неверие - это тоже вера, кстати) человека. Если в религии присутствует корысть, а в обмане всегда хитрецы используют часть истины, то в священных текстах (да закидают выше крыши меня камнями праведники) обязательно на фоне обмана должна присутствовать истина, которую можно учитывать, главное найти эту истину, а находится она с помощью очевидности доказательств, похожести состояний и мыслительной работы.
Для начала вскроем обман, чтобы открыть очи свои: не убий, не прелюбодействуй. Уже как сто с лишним лет известно, что для нашего подсознания нет и да - это одно и тоже. Так что, сколько ни запрещай и сколько ни говори не убий и не прелюбодействуй, всё равно в сознании порыв на убийство и прелюбодеяние сохраняется. Что мы видим в нашем окружении? А убийства и прелюбодеяния не прекращаются ни на мгновение в человеческом обществе. Что же? Не соблюдаются заповеди? Ах какие все грешники. Конца и края нет нашей греховности, тогда как в самих заповедях укоренена эта греховность. Так может поэтому мы от начала и до конца времён великие грешники? А?
А что нужно в данном случае? Каждый человек должен иметь образ, наш мозг имеет дело только с образами, ему "по барабану" запрет и разрешение. Когда бы Ефремову сказали бы, что он пьяный собьёт на смерть человека и дали бы ему прочувствовать в образе, как он будет себя чувствовать после преступления и как будет сидеть в зоне какое-то количество лет, как будут страдать родственники убитого, как будут его хоронить - вряд ли бы он даже пил при таком мозговом раскладе. Но, я уверен на сто процентов, что ему говорили не пей, не садись за руль пьяным... . И что получилось? А он всё равно выпил и сел за руль. Наш мозг так работает.
Или про наркоманов. Да не надо здоровым детям запрещать колоться, не надо угрожать. А надо дать прочувствовать в образе ещё не окрепшему мальцу, что значит быть наркоманом, показать сердце и головной мозг умершего наркомана со стажем, показать его физиологическую реакцию при жизни, состояние мышечной системы, страдания их жён, мужей и родителей. Вряд ли этот малец будет наркоманом при таком образе.
И что бог, когда чертал заповеди на камне, не знал этого? Думаю, что знал, но ему очень даже нужен человек раб, а не человек друг. Раб всегда отдаёт всё без остатка, а друг всегда делится. Раб не достигнет уровня бога никогда, но только знающий друг всегда находится на божественном уровне. И богу не нужно правильна дать образ Ефремову перед ДТП, чтобы спасти несчастного Захарова, ему нужна энергия этого Ефремова после того, как он протрезвеет.
Теперь надо бы уж переходить к истине и что касаемо истории, а то модераторы меня порвут на прочь. Вся канитель в священных писаниях завязана вокруг любви (гвоздь мне в кеды), значит любовь представляет собой в общем некую ценность, которая нужна богу, и в частности некое состояние полноты, которого человек не должен достигнуть. Именно в заповедях указано направление любви: возлюби бога превыше себя и возлюби ближнего, как себя. И все песни в обществе о любви к женщине, а у женщин о любви к мужчине. А на западе уже любят всех подряд. Причём указано и направление потока на себя - самолюбие, которое греховно по своей сути. Почему вокруг любви такой ажиотаж?
Всем известно, что сочувствие не приведёт к спасению, сострадание приводит к спасению, когда страдание ближнего переводишь на себя, только тогда понимаешь, как ему помочь. Любя ближнего никак ему не поможешь, только в результате действия будет результат, а действие на спасение возможно только при сострадании.
Вот что скажу. Все магические случаи в моей жизни, наподобие подсказанной неизвестно кем дороги из истории, происходили в состоянии любви в сердце. Я не любил в это время никого, даже себя, но находился в состоянии необыкновенного удовлетворения, довольства из ниоткуда, полноты и всезнания, необычайной радости жизни. Любовь в сердце возвращает нам нашу магию, а это уже божественный уровень, такого соседства судорожно опасается бог. А может бог - это не бог вовсе, а существо, которое просто превосходит человека в развитии, а энергия ему нужна всего лишь, чтобы продлить свои бренные годы? Тогда получается, что все религии придумали существа, которые превосходят нас в развитии всего лишь, и дело нашего времени докопаться до этой истины, чтобы "вскрыть банку с креветками".

Всё как бы логично))).... НО всё это укладывается в рамки нашего сознания (своеобразное прокрустово ложе), а истина за пределами нашего понимания, и мы в ней)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#8 написал: Славянин777
Вчера, 14:36
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 203
Цитата: NEMO 1
Цитата: Славянин777
Цитата: conjure one
Загадочные дороги зачастую оказываются короче обычных и по качеству намного лучше. Интересный факт... +++

Здравствуйте!
Хороший дорога!
Ровный дорога!
Но скрытый от посторонних глаз дорога!
Не каждому Духи Путь открывают Однако!)
За Истории Плюс!
Интересно!

Скорее интересно зачем, мы видим, то что нам показывают....

Здравствуйте!
А может быть нас просто проверяют Высшие Силы?!
Достоин, не достоин на Большее...)
Не даром же говорится, что Счастье Любит Тишину!
Так и здесь.
Показали, поблагодари от души за помощь и храни в тайне. Глядишь в следующий раз Большим за молчание Одарят...)
Зарегистрирован: 21.12.2019
#9 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:47
+1
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Комментариев: 283
Первая история интересная. Эдакая трасса 60)
Зарегистрирован: 7.06.2018
#10 написал: daytaler
Вчера, 15:06
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 054
Цитата: Eifersucht
возлюби бога превыше себя и возлюби ближнего, как себя.

Отведи внимание от мыслей о заботе плоти тленной, чтобы направить внимание на мысли извечны, перед взором твоим.
Обрати внимание на мысли ближнего, так же, как ты обращаешь на помыслы свои, чтобы войти духом в чувства его.
Что мне тело сие, коль оно плоть и пустота.
Дух свой в мысль одену, которая не изнашивается, не тлеет, не жаждет.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#11 написал: Летяга
Вчера, 16:11
+3
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Репутация: (10057|-4)
Публикаций: 875
Комментариев: 9 107
Историю, подобную первой, мне как-то рассказывали в реале, парень тоже "японок" в европейскую часть гонял. Жаль, подробностей уже не помню, больше 10 лет прошло.
Люблю я дорожные истории!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#12 написал: NEMO 1
Вчера, 16:17
+2
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Цитата: Летяга
Историю, подобную первой, мне как-то рассказывали в реале, парень тоже "японок" в европейскую часть гонял. Жаль, подробностей уже не помню, больше 10 лет прошло.
Люблю я дорожные истории!
+++++

Подобные случаи происходят не только с автотранспортом, читал и про самолёты и поезда.
Зарегистрирован: 2.01.2019
#13 написал: Летяга
Вчера, 16:48
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10057|-4)
Публикаций: 875
Комментариев: 9 107
Цитата: NEMO 1
Подобные случаи происходят не только с автотранспортом, читал и про самолёты и поезда.

Про самолёты точно читала. Но из первых уст - только автодорожное.
С другой стороны, знакомых пилотов у меня куда как меньше, чем знакомых водителей. А железнодорожников и вовсе нету.
Но это не значит, что с ними не происходит ничего труднообъяснимого.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#14 написал: Tigger power
Вчера, 17:40
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
Ничего так, сутки экономия! Да еще по отменной дороге, тут не просто короткий путь, еще и скачок во времени похоже, но все равно страшно это. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#15 написал: daytaler
Вчера, 17:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 054
Цитата: Tigger power
все равно страшно

У вас все страшно!Хоть из дома никуда не выходи.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#16 написал: Tigger power
Вчера, 17:58
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
Цитата: daytaler
Цитата: Tigger power
все равно страшно

У вас все страшно!Хоть из дома никуда не выходи.

Кто боится, тот и выживает)) конечно много страшного, вон люди к колодцу за водой идут и все, одни тапки находят.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#17 написал: daytaler
Вчера, 19:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 054


Цитата: Tigger power
к колодцу за водой идут и все

Так что же теперь, от жажды помереть?
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#18 написал: Tanusha13666
Вчера, 19:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 249
Фильм "Трасса 60" в жизни crazy
Зарегистрирован: 9.11.2019
#19 написал: Eifersucht
Вчера, 19:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 655
Цитата: NEMO 1
Всё как бы логично))).... НО всё это укладывается в рамки нашего сознания (своеобразное прокрустово ложе), а истина за пределами нашего понимания, и мы в ней)))

Дело в следующем, сознание нельзя сравнивать с рамками постели, потому что оно не имеет рамок и в поколениях сознание расширяется. Средний сегодняшний старшеклассник, к примеру, знает больше, чем великовозрастный средний гражданин Древнего Рима. Я имею ввиду сознание, как состояние использования накопленного знания в жизни.
А вот "истина за пределами нашего понимания, и мы в ней" - это уже почва для догмы. Сами понимаете, если банан объявлен будет ядом, то вряд ли вы его будете кушать на этой почве.
Я не призываю к негативу, считаю, что в священных писаниях много истин, надо только их усердно распознавать. И не надо выбрасывать из своих мыслей Бога, надо только думать, приводить доказательства и формировать выводы.
Одно ещё хочу к этой теме всем сказать: если вы чувствуете, что идёте против человечности, остановитесь, пожалуйста, и подумайте, может вам следует пересмотреть свои приоритеты и поменять мнения, чтобы не ошибиться и не быть подавленным своей же вечностью. У нас нет возможности быть Богом и нет возможности быть комаром, но мы можем остаться людьми, не делая зла, поддерживать человечность в окружающем нас мире.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#20 написал: NEMO 1
Вчера, 22:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Цитата: Eifersucht
Цитата: NEMO 1
Всё как бы логично))).... НО всё это укладывается в рамки нашего сознания (своеобразное прокрустово ложе), а истина за пределами нашего понимания, и мы в ней)))

Дело в следующем, сознание нельзя сравнивать с рамками постели, потому что оно не имеет рамок и в поколениях сознание расширяется. Средний сегодняшний старшеклассник, к примеру, знает больше, чем великовозрастный средний гражданин Древнего Рима. Я имею ввиду сознание, как состояние использования накопленного знания в жизни.
А вот "истина за пределами нашего понимания, и мы в ней" - это уже почва для догмы. Сами понимаете, если банан объявлен будет ядом, то вряд ли вы его будете кушать на этой почве.
Я не призываю к негативу, считаю, что в священных писаниях много истин, надо только их усердно распознавать. И не надо выбрасывать из своих мыслей Бога, надо только думать, приводить доказательства и формировать выводы.
Одно ещё хочу к этой теме всем сказать: если вы чувствуете, что идёте против человечности, остановитесь, пожалуйста, и подумайте, может вам следует пересмотреть свои приоритеты и поменять мнения, чтобы не ошибиться и не быть подавленным своей же вечностью. У нас нет возможности быть Богом и нет возможности быть комаром, но мы можем остаться людьми, не делая зла, поддерживать человечность в окружающем нас мире.

Оно, может, и умно, но больно непонятно. Говорил один из главных героев моего любимого романа Всё проще, чего не хочешь себе, не делай другим. Но простите меня за не желание вступать с вами в прения по вопросам, что тут описаны, так как они далеки от историй описанных свыше, с полным уважением bye
Зарегистрирован: 2.01.2019
#21 написал: Tigger power
Вчера, 22:51
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
Цитата: daytaler
Цитата: Tigger power
к колодцу за водой идут и все

Так что же теперь, от жажды помереть?

Вариантов много, что же сразу помереть то
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#22 написал: Barbelo
Вчера, 23:17
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 148
Слышала, да и читала про такие дороги. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
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