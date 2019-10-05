Беременная смерть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

xlarafitum Просмотров: 465 Комментарии: 16 +7 Сегодня, 04:12 by

В один из сентябрьских дней я спешила к одной своей знакомой. На дворе стояло «бабье лето», ярко светило солнышко. «Так, где же этот дом?!», - подумала я, оглядываясь посреди незнакомого двора. – «Ага, да вот же он!» Дверь подъезда элитной многоэтажки была открыта настежь. В подъезде был небольшой холл, в котором стоял небольшой стол, а за ним мирно расположилась консьержка. «Здравствуйте, вы к кому?» - почти сонным голосом спросила она меня. «Мне в 54-ю», - ответила я и направилась к лифту. На пороге квартиры меня уже встречала улыбающаяся Рита, тёмноволосая зеленоглазая молодая женщина.«Наконец-то добралась до тебя! Как новая квартира?!», - спросила я. «Да ничего, в принципе… А ты видела в холле иконы?! - спросила Рита с пренебрежением. «Я так торопилась, что по ходу вообще ничего не видела», - ответила я. «Я, когда увидела, аж охренела! Там не только иконы, там в другом углу даже Будда стоит! Надо, наверное, своё туда тоже принести!», - засмеялась зловеще Рита. «Тебе-то точно надо!», - усмехнулась я.И тут, на этом моменте моего повествования, стоит немного рассказать о том, кто такая Рита, и зачем я к ней пожаловала. Это прекрасный отзывчивый человек, со столь же прекрасным чувством юмора, красива, очень умна. О ней, на этом сайте, я планирую отдельный рассказ размесить, и о её историях. Жизнь меня столкнула с ней несколько лет назад случайно, но это уже другая история, поэтому не буду вдаваться в подробности. Себя она позиционирует как ведьма, и от себя я добавлю, что это действительно так. Когда-то, из-за личной трагедии, Рита решила отречься от Бога. Теперь ненавидит она Его, стала по другую сторону «баррикад». Рита, кроме всяких тёмных проделок, здорово, нет, даже просто превосходно умеет обращаться с картами Таро. Вот поэтому я и пришла к ней. За тёмными делами я к ней не суюсь, а вот на Таро порой прошу кое-что глянуть. Да, я знаю, что это тоже дело нечистое, но отвечу на это словами одной знаменитой песни - «устроены так люди, желают знать, что будет!»Потрепав чёрного вислоухого кота в прихожей, я прошла в зал и уселась, по приглашению Риты, в кресло за маленький журнальный стол. Никакой специфической ведьмовской атрибутики у знакомой нет. Единственно, что я знала, не на виду у всех, а в другой маленькой комнате, стояла небольшая, сделанная вручную, жуткая статуэтка смерти. На журнальном столе, передо мной, была коробка со множеством колод карт Таро (более 20-ти штук разных), а также две разных колоды карт «Мадам Ленорман». Разные жизненные ситуации и вопросы Рита смотрит на разных колодах. Всё зависит от того, какой вопрос. Например, дела свои тёмные или вопросы, связанные со смертью и прочим, она смотрит на специальных «тёмных» колодах. Если вопросы касаются дел любовных, то для этого тоже есть свои колоды, например, Манара и т.д.Я пришла к ней за раскладом «на полугодие», т.е. посмотреть, какие события, что конкретно произойдет для меня непосредственно в конкретный период. Рита для начала взяла колоду «Мадам Ленорман» и сделала расклад «квадратом». Я включила диктофон, дабы прослушивать потом какие-то моменты для себя. Моя знакомая, не торопясь, вещала какие события будут происходить с сентября 2017 года по январь 2018-го. Потом, чтобы более конкретизировать события каждого месяца, она взяла колоду «Девианты».Позвольте, я немного расскажу об этой жуткой на свой вид колоде, это имеет прямое отношение к истории. «Девианты» («Девиант Мун Таро»), или ещё как называют эту колоду «Таро безумной луны» является творением Патрика Валенса, которую он создавал почти три десятилетия. Автор колоды не просто разрабатывал совершенно непохожие на классику карты, но и собирал фотографии кладбищ, заброшенных зданий, психбольниц и других, не менее «злачных» мест, чтобы потом с помощью компьютерного монтажа свернуть их и использовать то там, то тут в изображениях Арканов: где-то это обувь или головной убор персонажа, где-то пейзаж заднего плана, на фоне которого разворачивается сюжет. Кому интересно, то можете найти в Интернете изображения этих карт. Выглядят они достаточно неприятно, даже жутко. Рита очень любит эту колоду, часто ей пользуется.Так вот, начала она вытаскивать по три карты из данной колоды, говоря: «Сентябрь, октябрь…». Перечисляла события. Очень привлек внимание к себе мой январь. Выпали карты «туз пентаклей», «смерть» и третью, я, к сожалению, не помню.- Хм, - произнесла Рита и глянула еще раз внимательно на «квадрат» карт Ленорман, - интересно так показали… Вообще странный у тебя будет январь. То, что ты очень у кого-то просишь, тебе дадут. А вот карта смерти, - сказала Рита, тыча пальцем в жуткую карту, - смотри, как она прорисована в этой колоде: два трупа, мать и дитя, стоят на грязном берегу. Дитя пытается проникнуть в материнскую утробу, но мать удерживает его. У нее скоро родится другой ребенок. Вместе со смертью приходит и перерождение.Здесь у нас прямое положение: перемены, метаморфозы, потеря, окончание пути. А ещё можно сказать так – посмотри, это беременная смерть, она поставила ногу на своё дитя. Она его вот-вот раздавит… Одного она убивает, а другого скоро родит… Посмотрим, как отыграется у тебя январь.Месяц за месяцем, все события, предсказанные Ритой, соответствовали тому, что происходило. Карты «смерти» я не боялась в раскладах. Это не всегда в прямом смысле смерть. Это может быть перемена в жизни, смена чего-то. Единственно, чего на тот момент я боялась, так это потерять своего молодого человека, отношения с которым тогда были на грани. В ночь на 3 января, я резко проснулась непонятно от чего. Беспокойство. Глянула на часы, 3.40. Снова задремала. Через часа 1,5 раздался звонок. Звонил папин мобильник. Я резко соскочила, необъяснимо чувствовала, что что-то недоброе случилось. В голове пронеслось несколько мыслей, что с бабушкой что-то случилось (ей 85 лет и она больна) или, думала я, с дядей (у него рак, только перенес операцию). Папа добрался до мобильника, спросонья с трудом понял кто и зачем ему звонит.Вбегая в комнату родителей, услышала фразы папы: «Как умер? Когда? Да вы что?! Да, сейчас позвоним!» Задыхаясь просто, от непонятного чувства, я смогла только выдавить из себя: «Папа, что случилось?!» Оказалось, что умер мой двоюродный брат, которому был всего 31 год. Совершенно здоровый парень. Занимался спортом – от УШУ до танцев. Тягал бревна, бегал на дальние дистанции. Такого никто не ожидал! Он умер в другом городе, уехал туда на соревнования по латиноамериканским танцам. Вышел на сцену для танца и внезапно рухнул. Ему пытались оказать помощь. Скорая быстро приехала, констатировала смерть. Мобильный брата был заблокирован, и ребята побежали искать в его комнате записную книжку. Номеров там было всего два, один из которых был моего отца, ему они и позвонили.Я не смогла от шока даже сразу заплакать. Потом уже поняла, что ночью тогда резко проснулась за 10 минут до его смерти. Брата предстояло транспортировать в наш город, а потом везти хоронить в родное село. Вскрытие показало, что брат умер мгновенно – разрыв аорты, аневризма грудного отдела. Ни сам брат, ни мы, никто даже не подозревал о таком его недуге. Эта коварная болезнь никак себя не выдавала. Физические нагрузки сделали своё дело. Родители брата, конечно, были убиты горем. А его отец только недавно перенес тяжелую операцию на почках (онкология), и тут такое… Я помню, как сидела в своей комнате на диване и ждала новостей, когда брата привезут. Рядом на стул запрыгнула кошка, встала на две лапы и начала ловить что-то в воздухе. Это продолжалось около 5 минут, на мой зов животное не реагировало.Брата доставили в родительский дом только 9-го числа. При жизни он много говорил о смерти, философствовал, говорил, что жизнь никчемная штука, что хочет умереть быстро и безболезненно. Поэтому многие говорили потом, что он тем самым притянул сам к себе смерть. А рассуждал он так от частых сильных неудач в жизни, но в последние года три его жизнь наладилась, только всё стало получаться, но жизнь резко и неожиданно оборвалась. Мы были близки с братом, часто делились чем-то сокровенным. Я сидела теперь у гроба и вспоминала о том, как он с воодушевлением собирался на соревнования, как сказал мне своё последнее «пока, Иринка!». Помню, как в последний раз положила свою ладонь на его холодную безжизненную руку и мысленно ему сказала: «Если есть перерождение, если есть другая жизнь, то пусть она у тебя будет гораздо лучше, чем эта!».На поминках я рассказала своим двум сёстрам о предсказании Риты и показала на фото ту жуткую карту смерти. Одна из сестёр спросила: «А почему она беременная?» Я ответила, что не знаю, не хотелось больше об этом говорить. 23 Числа я узнала, что беременна. Эта новость меня потрясла также сильно, как и новость о смерти. Сразу в памяти всплыло воспоминание: как я стою на крылечке загородного дома, смотрю на звездное небо, горько плачу и умоляю Бога послать мне ребенка, была в глубоком отчаянии. Это было за полгода до смерти брата. У меня не было проблем с зачатием, просто не складывалась личная жизнь. Отношения с моим молодым человеком были тяжелые. Поэтому я часто просила Всевышнего дать мне ребенка, чтоб найти в этом своё утешение. Долго просила.Вот и вышло так, как сказала Рита – то, что очень просила мне дали, наконец-то, но мой брат умер. Смерть и другое рождение. Я родила дочку 18. 09.18., а 8 сентября у брата должно было быть день рождения. Вот тебе и «беременная смерть»… Никто на свете не может сказать однозначно, что ждет нас за чертой жизни – другая жизнь, ад или рай, или мы просто прекратим своё существование совсем… Моё же мнение такое: что бы там ни было, но это ещё не конец! Я не знаю - брат ли переродился, или ему положено было умереть в назначенный срок, а дочке родиться, или, как говорят, он место освободил в роду… Не знаю, но вышло вот так вот. С удовольствием почитаю Ваше мнение, а может, у кого-то происходила подобная история?

Ключевые слова: Смерть предсказание перерождение авторская история

Другие, подобные истории: