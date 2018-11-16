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Истории из жизни

На тему крипоты

Скорее из рубрики "хрен объяснишь, но это было".

Работал я в свое время в охранном агентстве. Была у нас квартира под охраной. Давно была, лет пять в ней уже оборудование стояло. Ложные сработает бывали не чаще чем обычно, может раз в год, может раз в пол года. Обычная квартира в общем. До тех пор, пока у хозяев не случилось несчастье: погиб сын, ребенок лет десяти - двенадцати. Подробностей не знаю, то ли на велосипеде разбился, то ли ещё что.

И где-то на второй день начали сходить с ума датчики движения. В детской. Непрерывные сработки. Вызываем хозяев, осматриваем - все в порядке. Только уезжаем, через полчаса опять. Техники туда ездили ежедневно, прозванивали всю цепь, разбирали обьемники, уменьшали чувствительность датчиков - бесполезно. С месяц где-то такая чертовщина творилась, потом так же внезапно прекратилось все.

Я не верю в паронормальщину, но как это объяснить я хз.



Автор - DobryMicrob.
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Сегодня, 11:27 by ЛетягаПросмотров: 204Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Квартира хозяева ребёнок датчики движения

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Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 11:52
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 589
правильно, 40 дней душа еще здесь по Земле ходит((
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:14
+1
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Публикаций: 42
Комментариев: 1 331
Не помню, рассказывала или нет здесь, что после смерти моей мамы у меня телефон периодически сходил с ума. Мог сам собой, лежа на столе включится в режим набора текста и начать набирать всякую абракадабру. Потом сам выключиться. Где-то через полгода это явление пропало само собой. Но было жутковато.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: daytaler
Сегодня, 12:17
-1
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 002
— Ишь ты, датчик движения они чинили, датчик движения! Поотрубать бы вам к чёртовой матери эти датчики-то!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:20
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 150
Тут всё наверное от привязки к месту личности..., а вообще жутковато с такой ситуацией столкнуться+
Зарегистрирован: 2.01.2019
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 13:49
+1
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 274
С месяц где-то такая чертовщина творилась
Тоже подумала про 40 дней.
Удивительно, что приборы могут реагировать на потустороннее. Просто не укладывается в голове.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: NEMO 1
Сегодня, 14:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 150
Цитата: Jako tako
С месяц где-то такая чертовщина творилась
Тоже подумала про 40 дней.
Удивительно, что приборы могут реагировать на потустороннее. Просто не укладывается в голове.

Есть многое на этом свете, что и не снилось нашим мудрецам sunglasses
Зарегистрирован: 2.01.2019
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