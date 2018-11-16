На тему крипоты

Летяга Просмотров: 204 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 11:27 by

Скорее из рубрики "хрен объяснишь, но это было".Работал я в свое время в охранном агентстве. Была у нас квартира под охраной. Давно была, лет пять в ней уже оборудование стояло. Ложные сработает бывали не чаще чем обычно, может раз в год, может раз в пол года. Обычная квартира в общем. До тех пор, пока у хозяев не случилось несчастье: погиб сын, ребенок лет десяти - двенадцати. Подробностей не знаю, то ли на велосипеде разбился, то ли ещё что.И где-то на второй день начали сходить с ума датчики движения. В детской. Непрерывные сработки. Вызываем хозяев, осматриваем - все в порядке. Только уезжаем, через полчаса опять. Техники туда ездили ежедневно, прозванивали всю цепь, разбирали обьемники, уменьшали чувствительность датчиков - бесполезно. С месяц где-то такая чертовщина творилась, потом так же внезапно прекратилось все.Я не верю в паронормальщину, но как это объяснить я хз.Автор - DobryMicrob.

Ключевые слова: Квартира хозяева ребёнок датчики движения

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