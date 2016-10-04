Говорящий с животными

Луквус Просмотров: 419 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 05:18 by

Случилось это около десяти лет тому назад. Тогда я жил еще в Петербурге. Наш четырехэтажный дом был самым высоким во дворе. Квартира самая обычная. Началось с того, что в квартиру рядом переселилась семья. Отец, мать, сын. Квартира довольно долго пустовала и новым соседям все были рады.Вот только.... Сын у них был какой-то странный, непонятный. Когда он, тихо сидя на скамье и поднеся руку ко рту, начал что-то еле слышно шептать, тогда его и посчитали странным. Действительно, зачем говорить с рукой?Правда, на следующий день выяснилось, что говорил он вовсе не с рукой и даже не с воздухом. Он разговаривал с муравьем. Многие жители двора даже дразнили его.Родители странного мальчика Мишки сказали, что он просто очень одинок, потому и говорит с этими всякими разными насекомыми и животными.По словам мальчика, все было отнюдь не так. От одиночества он не страдал, а просто разговаривает с животными." Почему вы удивляетесь?" - это был самый частый и любимый вопрос Мишки. Он не считал себя особенным. Для него это было в пределах разумного. Каждый может поговорить с этими существами, просто не хочет.Конечно, никто ему и не поверил, что он по-настоящему говорит с животными. Мишка многим пытался доказать, что они действительно говорят, что они почти как люди и тоже имеют разум. Согласилось всего два человека, ради того, чтобы Мишка наконец отстал от них и не мешал.Но иногда бывали такие случаи, которые, кроме как разговором с животными, больше ничем не объясняются. Например, в один день Мишка, когда его звали кушать, не шел под предлогом разговора с муравьем. По его словам, они говорили, что их прошлый муравейник разрушили люди и теперь им снова приходится сильно стараться и трудиться для постройки своего нового и улучшенного убежища. И они действительно после этого начали строить муравейник. Мишка даже пытался помочь муравьям. Приносил им разные вещи, такие как листочки, песок, палочки. Иногда он брал с дома и нес им немного сладостей.Однажды, когда наступил вечер, мы с ним разговорились и хорошо сдружились. И при мне Мишка говорил со всеми маленькими зверьками, которые к нам ходили.А теперь я расскажу о мистических случаях.Вышли мы на улицу в восемь часов, дабы не встретиться с другими жителями двора. Взяли мы с собой Колдуна, собачку, которую я несколько месяцев назад приютил у себя. Ее мы назвали Колдуном из-за того, что она умела все находить, чего другие никогда бы не нашли. И многие в шутку говорили, что делает Колдун это с помощью магии. Сидели мы, болтали. Иногда Мишка на несколько минут отлучался в сад, для разговора с бабочками, пчелами и осами.Тут резко и неожиданно пес Колдун начал скулить и выть.- Все в порядке, он всегда скулит - сказал я, но Мишка похоже не считал, что пес в порядке.Он подошел вплотную к собаке и сказал мне сидеть тихо. Мы оба прислушались, но услышал, что говорит Колдун, только Мишка. Он медленно повернул голову к дубу и сказал:- Твой пес говорит, что там кто-то сидит рядом с дубом.Колдун быстро помчался обратно в дом. А мы за ним. Как-то жутковато тут было.На следующий день Мишка исчез. Вот так взял и исчез. Когда я стучал ему в квартиру, в ответ мне была глухая тишина...Видимо, пропал не только он, но и его родителиВскоре выяснилось, что они переселились. А существо рядом с дубом... Что же, я думаю, что Мишка меня разыграл. Но в глубине души я знаю, что все было по-настоящему....

Ключевые слова: Мишка разговор насекомые животные

Другие, подобные истории: