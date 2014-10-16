Выключатель

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:35 by

Есть у нас один работник, ну прямо с бешеной энергетикой. Все мы люди (на производстве) взрослые, в мистику особенно никто не верит, но, если речь идет непосредственно об этом товарище, то наше общее верю/неверю отставляем подальше на полку. До этого случались, в основном, мелочи. Подойдет к сверловщику, скажет сакраментальное (не со зла, а смеха ради) «дзек», и сверло напополам – с вероятностью один к пяти где-то (то есть нормальная допустимая погрешность, дающая шанс «неверующим»), а тут…Ипотека у него, детей двое, жена приболела, на работе, в виду этого гребаного коронавируса – режим выхода на смены жуткий стал, с зарплатой напряг, выплаты по ипотеке затруднены, дочки приболели, жена со спиной загибается, мамка где-то в забугорье застряла – не может эвакуироваться. Короче, в жизни его приключилась большая АМБА.Приходит он сегодня на работу, только в цех шагнул, мимо нас проходит, мимо шкафа со всякой премудрой электроникой от обрабатывающего центра и тот, как в фильмах – полыхает с искрами, и дым с него валить начинает. Мы офигели, а тот чувак рукой махнул, дальше идет, под мачтой с лампами проходит и они разом все над ним гаснут! Пипец.Ну все, с сегодняшнего дня у него кликуха Выключатель.Автор - volchek1024.

Ключевые слова: Энергетика стресс работа работник лампы электроника

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