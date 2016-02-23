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Истории из жизни / Сны

Я видела его жену во сне

Эту историю мне рассказала одна женщина на работе. Излагать буду от её имени.

Это произошло несколько лет назад, я тогда еще не замужем была. Встречалась с одним молодым человеком, красавцем, высоким шатеном с голубыми глазами. Встречались мы долго, несколько месяцев, все у нас было прекрасно, мы почти не расставались. Днем вместе работали, по выходным вместе развлекались, строили планы о свадьбе. Поскольку денег на торжество у нас не было, мы решили пожить пока гражданским браком.

И вот в первую же нашу совместную ночь мне приснился сон:
Стоит женщина, молодая, высокая, симпатичная брюнетка. Держит она за руку девочку лет трех и так грустно-грустно на меня смотрит. Я у нее интересуюсь, чего она хочет? А она только рукой махнула и заплакала, а когда успокоилась, то говорит:
- Тебе не стыдно с чужими мужьями-то спать? Ребенок ведь у нас... Бог тебя накажет...
Потом эта женщина во сне отвернулась, взяла ребенка на руки и пошла.

Я проснулась и вспомнила сон. На душе погано так, аж выворачивает. Стала у своего парня спрашивать, мол, а не женат ли он, случаем? Он меня стал уверять, что нет. Как я вообще могла о таком подумать? Короче, заверил меня, что мой сон - это большая чушь. Я попереживала, конечно, но потом пообвыкла и успокоилась. Все равно ничего не узнаю.

А еще через полгода все раскрылось. Перед Новым годом у нас на работе стали раздавать подарки для детей сотрудников. Мой парень был на больничном, а поскольку мы работали на одном предприятии, то подарок для его ребенка отдали мне и попросили передать папаше. Так все и раскрылось.
Оказалось, что у милого моего в другой стране семья, жена и дочка трех лет. Тут уж ему ничего не оставалось, как признаться мне во всем. И самое интересное, что жена у него и правда брюнетка. Наверное, я ее во сне и видала.
Вот так вот закончился мой первый семейный опыт. Так что сны - это правда. И я в них верю.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:57
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 17:57 by Баба КлаваПросмотров: 409Комментарии: 11
+15

Ключевые слова: Гражданский брак женщина тайна правда измена авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:01
0
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Публикаций: 211
Комментариев: 1 433
Это, может, женщине через сон высшие силы правду решили открыть.
Кошмар, так и доверяй мужчинам. Наплетут, навешают лапшу на уши, а сами с "прицепом" (как модно сейчас выражаться).
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:14
+2
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Комментариев: 922
Удивительно как ей на работе раньше сна не донесли эту весть вездесущие все знающие тети из отдела кадров), эх шатены голубоглазые, стервецы. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Летяга
Сегодня, 18:17
+3
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Комментариев: 5 543
Це была долгая былина про одного кобелина
http://ru.fishki.net/picsw/112012/11/dfn/244f24222e3c1d9b3451828fea6b0438.gif
http://www.stihi.ru/pics/2017/03/01/249.jpg
http://kotomatrix.ru/images/lolz/2008/10/30/Ef.jpg
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 18:17
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Комментариев: 483
Нет, я не пойму, гуляет мужик, а бог накажет ни в чем не повинную незнающую даму?
Надо было хоть морду ему расцарапать )
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:18
0
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Публикаций: 128
Комментариев: 5 543
Да, от меня плюс)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#6 написал: Lynx
Сегодня, 18:19
0
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 1 433
Цитата: Летяга
Це была долгая былина про одного кобелина
http://ru.fishki.net/picsw/112012/11/dfn/244f24222e3c1d9b3451828fea6b0438.gif
http://www.stihi.ru/pics/2017/03/01/249.jpg
http://kotomatrix.ru/images/lolz/2008/10/30/Ef.jpg


Картиночки прям в тему! stuck_out_tongue_closed_eyes smeh
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#7 написал: OlgaSha
Сегодня, 18:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Вот мерзавец! Задурил девушке голову, да ещё и жена его приснилась с угрозами. Не по адресу она снилась, муженьку надо было явиться и высказать всё, что думает.
Зарегистрирован: 26.03.2017
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 452
Судя по эмоциональности комментариев, многие здешние дамы попадали на прицел. Плюс, только ради сна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#9 написал: просто Вася
Сегодня, 20:42
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2297|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 068
Такая измена непростительна! Это уже не физическое удовлетворение, которое можно пропустить мимо ушей... Всё это одним словом называется - предательство.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#10 написал: Летяга
Сегодня, 20:47
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Комментариев: 5 543
Цитата: просто Вася
это одним словом называется - предательство

А по моему, всё гораздо хуже. Это потребляительское отношение к людям. К жене, к ГГ, ко всем остальным. Парниша - редкостный козёл (пусть животные на меня не обижаются).
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#11 написал: Шахерезада
Сегодня, 21:32
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 196
Жена должна была понимать, что муж живя в другой стране не будет вести монашеский образ жизни и скорее всего заведет долгоиграющие отношения, чтобы не париться и не искать каждый раз новых партнерш, против физиологии и инстинктов не попрешь. Но он должен был предупредить свою пассию что женат, чтобы не морочить девушке голову и не давать ей некий шанс и надежду. Хорошая и поучительная история, плюс!

Зарегистрирован: 24.05.2014
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