Я видела его жену во сне

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:57

Причина: Добавлен раздел

Баба Клава Просмотров: 409 Комментарии: 11 +15 Сегодня, 17:57 by

Эту историю мне рассказала одна женщина на работе. Излагать буду от её имени.Это произошло несколько лет назад, я тогда еще не замужем была. Встречалась с одним молодым человеком, красавцем, высоким шатеном с голубыми глазами. Встречались мы долго, несколько месяцев, все у нас было прекрасно, мы почти не расставались. Днем вместе работали, по выходным вместе развлекались, строили планы о свадьбе. Поскольку денег на торжество у нас не было, мы решили пожить пока гражданским браком.И вот в первую же нашу совместную ночь мне приснился сон:Стоит женщина, молодая, высокая, симпатичная брюнетка. Держит она за руку девочку лет трех и так грустно-грустно на меня смотрит. Я у нее интересуюсь, чего она хочет? А она только рукой махнула и заплакала, а когда успокоилась, то говорит:- Тебе не стыдно с чужими мужьями-то спать? Ребенок ведь у нас... Бог тебя накажет...Потом эта женщина во сне отвернулась, взяла ребенка на руки и пошла.Я проснулась и вспомнила сон. На душе погано так, аж выворачивает. Стала у своего парня спрашивать, мол, а не женат ли он, случаем? Он меня стал уверять, что нет. Как я вообще могла о таком подумать? Короче, заверил меня, что мой сон - это большая чушь. Я попереживала, конечно, но потом пообвыкла и успокоилась. Все равно ничего не узнаю.А еще через полгода все раскрылось. Перед Новым годом у нас на работе стали раздавать подарки для детей сотрудников. Мой парень был на больничном, а поскольку мы работали на одном предприятии, то подарок для его ребенка отдали мне и попросили передать папаше. Так все и раскрылось.Оказалось, что у милого моего в другой стране семья, жена и дочка трех лет. Тут уж ему ничего не оставалось, как признаться мне во всем. И самое интересное, что жена у него и правда брюнетка. Наверное, я ее во сне и видала.Вот так вот закончился мой первый семейный опыт. Так что сны - это правда. И я в них верю.

Ключевые слова: Гражданский брак женщина тайна правда измена авторская история

Другие, подобные истории: