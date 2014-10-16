Собака - защитник?

Скептик 2012 Просмотров: 378 Комментарии: 11 +12 Сегодня, 09:59 by

Хотела дополнить к прошлой истории, но получилось и так «много писанины», решила оформить отдельно историю.Жил да был в нашем подъезде мужик, неприятный такой тип. Всех ненавидел, особенно собак и их хозяев, проходя мимо обязательно гадостей наговорит: «поназавели тут… все загадили...» и всё в таком духе. Когда-то он был женат (жил с женщиной), потом она, видимо, не выдержав его несносного характера, ушла от него. Почему решили, что причина её ухода — его характер, не знаю. Просто так решили и всё.И вот одним прекрасным вечером мы (я и моя сестра), возвращались с прогулки с собакой. У подъезда нас ждало маленькое, черненькое с глазками-пуговками существо. Щеночек малюсенький, только ходить научился, видимо. Дети таскались с ним весь день, а потом детей загнали домой, а щенок остался. Видимо, никто из родителей взять к себе эту малявку не разрешил. И вот стоим мы с сестрой и решаем что делать, у нас пёса злая была, сожрать могла всё что шевелится, только своих кошаков таскала как игрушки за шиворот, потому что с ними росла. И на этого малыша броситься хотела, удержали.И тут этот сосед. Со своей излюбленной фразой: «Поназавели тут скотобазу, а это еще что?» Смотрит на щенка: «Что, вам одной собаки мало...» Я уж не сдержалась, ну сколько можно молчать, привык что ему никто не отвечает. И высказала всё, что о нем думаю. Ну вкратце: что его никто не любит и сдохнет он один, и никто горевать не будет, вот как этот щенок, тоже никому не нужен, тоже помрет в одиночестве. Сосед в лице переменился, буркнул: «не помрет», схватил щенка и был таков.На следующий день, точнее утро, этот щенок уже гулял на веревочке с этим соседом. При следующей нашей встрече на щенке уже был ошейник и поводок. А еще через некоторое время с соседом и щенком прогуливалась дама с собачкой. Позже эта дама с собачкой переехала в наш подъезд к этому соседу. Сейчас этот мужик всё так же пробегая мимо собак с хозяевами бурчит - «поназавели тут», а под мышкой у него черненькая собачонка с глазками-пуговками.Вы скажите - «а где мистика?» Об этом мы узнали уже у той самой дамы с собачкой, Елена её зовут, а избранника - злобного соседа Сергей. Как-то прогуливались вместе с питомцами, разговорились, и поведала она нам... Оказалось, бывшая жена Сергея сбежала не из-за его характера, а потому что в квартире творилась чертовщина. Сам Сергей рассказывал: и звуки разные были (то будто ходит кто-то, то кряхтит, то шипит). И предметы терялись, а потом находились в таких местах, куда человек бы их случайно или машинально не положил бы (например, на шкафу ключи от двери, не на полке шкафа, а на самом шкафу, т.е. почти под потолком). Потом шептать на ухо кто-то начал, когда спишь. А когда бывшую жену с кровати скинули, хотя она не спала еще, и дома была одна, тогда-то она и стала бывшей. Собралась и умотала, сказав что здесь больше жить не будет и вообще у неё есть другой. Сергей не особо расстроился по этому поводу. Но вот жить ему пришлось одному и все прелести жизни с нечистью он ощутил на себе, хотя до этого прожженный скептик винил во всем соседей, свою невнимательность, и бурную фантазию жены.Но в тот момент когда Сергей притащил в дом никому ненужного щенка, напоил его молоком и положил спать у батареи, нечисть перестала себя проявлять. Ни шёпотов, ни перемещения вещей, звуки еще сохранились, но то звуки, явно идущие от соседей, и даже сон наладился и кошмары прекратились. Так что эта малявка стала и лучшим другом, и защитником (если можно так сказать о собачонке размером чуть больше варежки), и позже свела Сергея с Еленой (познакомились они в ветеринарке, когда Сергей узнал что пёселям нужно прививку ставить).

Ключевые слова: Сверхъестественное мистика домовой собака авторская история

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