Кладбищенский сторож

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:09

курилка-дурилка Просмотров: 107 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:09 by

Я тогда еще нигде не работал, только окончил школу, никуда не поступил и жил с родителями. В основном ничем таким не занимался, сидел в интернете, гулял по кладбищам. Вы, наверное, сейчас подумали, что я какой-то фрик, но нет, я - сторонник критического мышления и в призраков не верю или, по крайней мере, не верил… Тот случай заставил меня поменять свои взгляды.По кладбищам я ходил просто ради интереса, меня это успокаивало и помогало собраться с мыслями. Там я читал плиты; по датам смерти, лицам и рядом захороненным родственникам я составлял в голове причины их смерти. Например, я видел могилу ребенка, а рядом могилу его матери и отца, и у всех троих дата смерти была одинакова, вероятность того, что эта была авария, довольно высока, ну или что-то вроде того.Был обычный летний денёк. Проснулся я в 6 утра, включил компьютер, проверил почту, позавтракал и пошел на кладбище, чаще всего я именно по утрам и ходил… Сторож меня уже знал. Когда он был на месте в своей будке около входа, мы всегда здоровались, махая друг другу. Не приветливо, а так, будто рефлекторно, как бы давая знать, что мы друг друга видели. Это, конечно, было немного странновато. А еще, каждый раз, когда я приходил и здоровался с ним, он даже можно сказать строго, будто какая-то библиотекарша, приставлял указательный палец к губам, напоминая мне, где я нахожусь. Поначалу он за мной следил, что меня малость забавляло, мы с ним чуть ли не в прятки играли среди плит. Но после трех недель моих посещений, он уже убедился, что я не вандал, некрофил или какой-то там сатанист, и начал спокойно ко мне относиться. Правда, каждый раз он как-то на меня не так смотрел, словно что-то спросить хотел… Ну, это можно понять: какой-то парень часто ходит на кладбище и присматривается к плитам, а потом уходит, - это не могло не вызывать вопросов.В этот день я решил обойти кладбище полностью. Кладбище у нас довольно большое, и мне всегда было лень полностью его обходить, но в этот день я решил хотя бы один раз это сделать - не всегда же четверть обходить, а потом уходить.Все прошло как обычно. Пока я обходил, ничего сверхъестественного не произошло. Когда я дошел до конца, я увидел вход в кладбище. Это, получается, уже был второй вход. Я был удивлен - просто я не знал, что был второй вход, да еще такой красивый, чистый. Я направился к нему, прошел через него и увидел курящего мужика возле какого-то небольшого кирпичного здания. Сначала я обрадовался, что есть второй вход, возвращаться не надо было. Вдали я увидел остановку и направился к ней. Вдруг тот самый мужик меня окликнул низким голосом. Я немного шуганулся, повернулся к нему, а он приподнял руку и позвал меня. Недолго думая, я подошел, а он пристально посмотрел на меня и спросил:- Парень, откуда это ты сюда вошел? Я тебя не видел, неужели со второго входа прошмыгнул?Я не понял, что значит "прошмыгнул", и уверенно ответил:- Да, а что? Спросите сторожа, он пропустил.Мужик с легким негодованием сказал:- Сторож пропустил? Шутник, а я тогда кто? Тот вход уже давно заброшен, а сторож… да-а… бедняга, помер уже давно… мм… так что не надо мне тут.В мою голову сразу пришла мысль, что этими словами он пытается спугнуть «хулигана». Я усмехнулся и подумал, насколько же нелепую историю он придумал, видать, считает меня совсем глупым, раз я молод. Слегка улыбнувшись, я посмотрел на него. По его выражению лица можно было понять, что моя усмешка ему очень не понравилась. И тут мне отчего-то вдруг стало не по себе. Впав в легкое исступление, дрогнувшим голосом я спросил:-А… а… как он погиб?Увидев мою реакцию, сторож затянулся, выдохнул и ответил:- Да никто толком не знает. В любом случае, погиб он не самым лучшим образом. Его нашли запертым в будке с выбитыми стеклами. Закрыв уши руками, он лежал на полу, а умер он от разрыва сердца.Попятившись назад, я без раздумья сразу же рванул в город.Еле как добежав до квартиры, я заперся у себя в комнате. Потом судорожно начал все обдумывать. Для меня, для человека, который старается мыслить критически, - это было просто чудовищным потрясением… Сейчас я пытаюсь об этом не думать, вернее, мне нравится себя успокаивать тем, что это была всего лишь шутка, мужик реально просто хотел спугнуть хулигана, который шастал по кладбищу. Но одно не дает мне покоя: за 3 года моих посещений городского кладбища тот сторож не сказал мне ни слова, он лишь смотрел и махал в ответ, и каждый раз, несмотря на то, что я никогда не шумел, он приставлял палец к губам…Автор неизвестен.

Ключевые слова: Сторож кладбище призрак

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