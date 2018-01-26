Помешательство или она правда видела его?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 259 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 04:51 by

Мне девушка одна с прошлой работы рассказывала. Рассказывала очень правдоподобно.У нее сестра старшая похоронила мужа, который погиб по неосторожности. Сестра была еще довольно молодой, имела ребенка. Так вот - первое время после похорон он ей снился и предупреждал, чтоб ни с кем не гуляла, замуж не выходила, он к ней будет приходить, сам с ней жить будет. Сны такие ее очень пугали, первое время она даже спала с родственниками (мамой, сестрой), с включенным светом.Где-то полгода прошло, вроде успокоилась, перебралась в свою комнату, стала жить как раньше. И вот в одну из ночей он к ней явился. Она проснулась среди ночи от ужаса, что рядом с ней в постели кто-то лежит, дотрагивается до нее. Он начал ее успокаивать, типа - это я, муж твой, супружеский долг исполнить пришел. Она от ужаса закричала, прибежали родственники - ничего не увидели. Такое повторялось не один раз.Не знаю как, но через какое-то время все, кто жил в этом доме, стали верить в то, что это все на самом деле происходит, он на самом деле к ней приходит и ложится в постель. Она снова спала с мамой и сестрой, но они продолжали просыпаться от ее диких криков.Закончилось все грустно. Дошла ее сестра до психиатрической лечебницы с этими видениями. Лечилась около года, потом стала очень тихим, замкнутым человеком. Совсем не похожей на себя прежнюю.И сейчас так до сих пор никто и не может сказать, что это было: помешательство или она правда видела его?Автор - Лелена.

Ключевые слова: Похороны мужа сон ночь ужас кто-то супружеский долг видения

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