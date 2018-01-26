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Истории из жизни

Помешательство или она правда видела его?

Мне девушка одна с прошлой работы рассказывала. Рассказывала очень правдоподобно.

У нее сестра старшая похоронила мужа, который погиб по неосторожности. Сестра была еще довольно молодой, имела ребенка. Так вот - первое время после похорон он ей снился и предупреждал, чтоб ни с кем не гуляла, замуж не выходила, он к ней будет приходить, сам с ней жить будет. Сны такие ее очень пугали, первое время она даже спала с родственниками (мамой, сестрой), с включенным светом.

Где-то полгода прошло, вроде успокоилась, перебралась в свою комнату, стала жить как раньше. И вот в одну из ночей он к ней явился. Она проснулась среди ночи от ужаса, что рядом с ней в постели кто-то лежит, дотрагивается до нее. Он начал ее успокаивать, типа - это я, муж твой, супружеский долг исполнить пришел. Она от ужаса закричала, прибежали родственники - ничего не увидели. Такое повторялось не один раз.

Не знаю как, но через какое-то время все, кто жил в этом доме, стали верить в то, что это все на самом деле происходит, он на самом деле к ней приходит и ложится в постель. Она снова спала с мамой и сестрой, но они продолжали просыпаться от ее диких криков.

Закончилось все грустно. Дошла ее сестра до психиатрической лечебницы с этими видениями. Лечилась около года, потом стала очень тихим, замкнутым человеком. Совсем не похожей на себя прежнюю.

И сейчас так до сих пор никто и не может сказать, что это было: помешательство или она правда видела его?

Автор - Лелена.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:51
Сегодня, 04:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 259Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Похороны мужа сон ночь ужас кто-то супружеский долг видения

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 05:25
0
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Она видела его, правда из-за помешательства.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:01
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 127
Много в истории не понятного и в самом деле)))) почему не обратились к батюшке или к народным средствам. А после лечения обычно все пациенты тихие))) после этого их отпускают, а иначе продолжают лечение! Вот эта история у автора мистические чем предыдущая
Зарегистрирован: 2.01.2019
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