Один дома

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:10

vikki z Просмотров: 908 Комментарии: 3 +20 Вчера, 10:10 by

Произошло это с моим дядей в небольшой деревеньке. Как-то его жена, соответственно, моя тётя уехала в город и осталась ночевать у подруги, потому что было много дел, которые необходимо было решить с утра.Он остался дома один. Поужинал, решил посмотреть кино по телевизору. Ближе к 12 ночи отключили электричество. В забытых Богом деревнях - это вообще нередкая история, когда отключают свет. Сильный, ветер, снег, дождь - все, что угодно может повлиять на электрическую систему.На дворе была поздняя осень и темнело рано. Он побрел в коридор, где находилась печка, сел на табуретку и закурил. И чувствует, что его кто-то трогает за голову, прям за волосы. И такой страх накатил, в горле пересохло, сердце стало стучать. Он выбежал на веранду, взял первое, что попалось под руку - палку или кочергу, я уже и не вспомню. Зажёг свечу, но не решался войти.Потом, спустя некоторое время, свет включили, он зашёл в дом, да и на веранде холодно уже было. В доме было все чисто. После этого лёг спать "под телевизор", даже страшновато было его выключать, хотя мужик взрослый. Но после такого.На следующий день вернулась моя тётя, он ей все рассказал и ещё сказал, что, когда спал, чувствовал, что все равно сквозь сон кто-то трогал его за волосы.

Ключевые слова: Домовой ночной гость дядя электричество авторская история

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