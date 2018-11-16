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Истории из жизни

Один дома

Произошло это с моим дядей в небольшой деревеньке. Как-то его жена, соответственно, моя тётя уехала в город и осталась ночевать у подруги, потому что было много дел, которые необходимо было решить с утра.

Он остался дома один. Поужинал, решил посмотреть кино по телевизору. Ближе к 12 ночи отключили электричество. В забытых Богом деревнях - это вообще нередкая история, когда отключают свет. Сильный, ветер, снег, дождь - все, что угодно может повлиять на электрическую систему.

На дворе была поздняя осень и темнело рано. Он побрел в коридор, где находилась печка, сел на табуретку и закурил. И чувствует, что его кто-то трогает за голову, прям за волосы. И такой страх накатил, в горле пересохло, сердце стало стучать. Он выбежал на веранду, взял первое, что попалось под руку - палку или кочергу, я уже и не вспомню. Зажёг свечу, но не решался войти.

Потом, спустя некоторое время, свет включили, он зашёл в дом, да и на веранде холодно уже было. В доме было все чисто. После этого лёг спать "под телевизор", даже страшновато было его выключать, хотя мужик взрослый. Но после такого.

На следующий день вернулась моя тётя, он ей все рассказал и ещё сказал, что, когда спал, чувствовал, что все равно сквозь сон кто-то трогал его за волосы.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:10
Вчера, 10:10 by vikki zПросмотров: 908Комментарии: 3
+20

Ключевые слова: Домовой ночной гость дядя электричество авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 11:56
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 551
Ну вот, кикимора поддержать хотела дядю в столь страшный момент,а он за кочергу сразу.
Она может хотела как в той песне"ничего не бойся, я с тобой", а эффект получился прямо противоположный.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Славянин777
Вчера, 11:58
+2
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Репутация: (78|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 167
Здравствуйте!
За Историю Плюс!
Нельзя Вашей Тёте оставлять Вашего Дядю одного!
А то так и уведут тайные поклонницы...))
Может домовой был?
Что гладил это Хорошо! Люб и Дорог значит!)
Зарегистрирован: 21.12.2019
#3 написал: Фингал
Вчера, 15:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
не понятно, что значит трогает - чувствует чужую руку на голове, волосы кто то выдирает, просто касание.
может что то задевало волосы, пакет например висящий на крючке вровень с головой, а он в темноте перепугался, да еще выпивший может был
Зарегистрирован: 11.08.2019
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