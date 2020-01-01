Очевидное-невероятное. Снова мистика

Очевидное-невероятное. Снова мистикаРазве забыли, как возвращаясь однажды из лесу с полной корзиной природных даров, вдруг неожиданно стали плутать и утеряли дорогу? А потом, испугавшись, стали кружить на одном и том же месте в бесполезных попытках попасть домой? Было?
Или и того круче… На знаком месте, почти на опушке леса, вдруг начали растерянно искать заветную тропинку. А вместо нее обнаружили непролазную чащу, из которой потом сумели выйти только с помощью встретившихся грибников. Тоже ведь вспомнили, правда?
КОГДА ЛЕС ПУГАЕТ
И разве это не мистика? Она самая! И я попытаюсь представить Вам ее виновников.
А для этого хочу поделиться историей, в которой все, до единого слова - правда. Та самая, которая заставила меня поверить в существование Хозяина леса, старика Лесовика. ЗАИНТРИГОВАЛА? Тогда читайте дальше.
Случилось это давно. Тогда у меня не было еще дачного домика на опушке бора, фотоаппарата и мобильного, компаса и карты. Фактически ничего не было. Кроме плетеного лукошка и неуемного желания находиться в лесу, собирать его дары и согревать душу общением с природой.
Поездка была спонтанной - выдался неожиданно выходной среди недели. Но в тоже время она носила абсолютно адресный характер. В последнее воскресенье привезла из лесу парочку боровиков, значит, сейчас - самый разгар пласта сосновых белых. Поэтому знала наверняка, что грибалка удастся. Любителей тихой охоты среди будней не очень много, а боровикам самое время - конец августа, их любимая пора.
Правда, погода слегка подвела: пасмурно и дождливо. Но разве это – помеха, когда тебя ждет чудо-планета под названием Лес?
В дизеле рядом оказалась разговорчивая пенсионерка, едущая до моей станции, но за клюквой, а не за грибами. Она, увидев во мне внимательно-терпеливого слушателя, за дорогу рассказала о себе, семье и своем образе жизни все.
И я поняла, что фактически за счет продажи лесных даров живут и она, и ее сын-инвалид При этом старушка не казалась удрученной этим, а, наоборот, рассказывала много о подробностях своих лесных походов, живо и с воодушевлением.
Мне показалось интересным, как женщина, которой явно за 70 лет, не боится одна ездить так далеко от города, в довольно глухие лесные массивы. И я осторожно взялась расспрашивать ее об этом.
Моя собеседница лукаво улыбнулась в ответ на все мои: «Не страшно?» А потом заговорщически перейдя на шепот, заявила: «А у меня оберег есть».
И повела рассказ о том, как себя вести в лесу, чтобы не разозлить и не настроить против себя лесные силы. Особенно вредным и озорным, по отношению к людям, из всех них Леший считается. Любит он почудить и людишек постращать. Именно поэтому (она показала свою одежду) все вещи в лес наизнанку одеваются. А если вдруг плутать в лесу случится, тут особые слова знать надо…
Но слова эти поглотил голос из динамика, объявивший нашу станцию.
Распрощавшись со своей попутчицей, я уверенно рванула в сторону своих грибных сосновых грядок. Первое время назойливые мысли все не давали мне покоя: вроде вполне адекватная бабуся, а в такую ересь верит! Леший, лесные силы – смех и только!
Ну да это ее дело!
Шикарная находка отвлекла от размышлений об услышанном.
Боровые красавцы! Целая семейка, да такая, что от восторга перехватило дух! Совсем рядом с лесной тропкой уверенно ждали внимания к себе не просто боровики... Это был настоящий грибной букет-сказка. ТАКАЯ НАХОДКА - великая удача, выпадающая крайне редко.
Оправдались мои надежды: слой белых набирал силу, поэтому грибы почти везде росли семейками, дружно и захватывающе красиво.
Замечательной получилась грибалка. Лукошко боровиков: настоящих, пузатых, ядреных насобиралось легко и быстро.
Погода, правда, капризничает. Пасмурно, и, похоже, августовские тучи вот-вот устроят бурную помывку и лесу, и мне. Пора и честь знать!
Мурлыкая под нос, напевая и предвкушая радостное удивление домашних, повернула к деревне.
Так и есть… Пора доставать дождевик. Вместо ожидаемого ливня начался противный мелкий и, кажется, долгий дождь.
Вот здесь можно сократить расстояние, если срезать угол, идя по лесу, а не по дороге. Вперед! Дождь подгоняет.
ДОЖДЬ
Быстрее-быстрее, пока не промокла насквозь. Да и до поезда остается не так много времени. Рюкзак тянет спину, рукава куртки, чувствую, уже промокли. А на основную дорогу почему-то все никак не выйду. Вроде, уже должна бы… Ничего не пойму - лес какой-то незнакомый, насупившийся, знакомой дороги все нет. И дальше… ее не видать.
Спасибо, хоть дождь закончился. На поезд уже не успела. Остается следующий рейс, поздний. Поэтому - без паники. Слева – утоптанная тропинка. Попробую…
Сотня метров, километр, второй. Снова - хмурый, чужой лес. Хотя нет…здесь я уже (!) была: запомнилась ель с тремя стволами. Похоже, кружусь на одном месте… КУДА? ВПЕРЕД или НАЗАД? Вперед, снова лесом. И… снова - та же ель!
Между тем – начинает смеркаться. По-прежнему пасмурно, но пока я металась (около шести часов) по лесу, земля почти высохла. И темнеет катастрофически быстро. Еще одна попытка, и если она не удастся – дело плохо.
Час блужданий по лесу ничего не дал. Ель с тремя стволами, будто магнит, притягивает меня к себе, в каком бы направлении от нее и сколько бы времени я не двигалась.
ПОЧТИ СУМЕРКИ
Когда поняла, что ночевать придется в лесу, начала обустраивать место для ночевки. Внутренняя паника постепенно прошла. Я четко осознала, что придется ждать рассвет.
И только тогда начинать двигаться снова. Зверей бояться нечего - хищники в этих местах не обитают. А все остальные лесные жители в августе месяце сыты и опасными быть не могут.
Прежде всего нашла место поукромнее, внизу трех молодых елей, густо смыкающих кроны. Накинула на них дождевик, привязала бечевкой края. Крыша (худо-бедно) готова.
Натаскала крупных пушистых лапок и сложила в форме матраца. Вот и постель!
И когда устроилась на ней, внезапно вспомнила утренний диалог в поезде. Глупая я! Не моя попутчица, а я!
НОЧЬ В ЛЕСУ
Я - глупая!!! Почему не дослушала и не запомнила слова заговора? Похоже, именно Леший решил ТАК пошутить со мной, не верящей в его силы. А что старушка говорила ЕЩЕ???
Одежда… Все переодеть наизнанку, срочно! Сделано. Обувь? Поменять сапоги левый - на правый? ОООЙ! Это сложнее!!! Но… Что это?
Непонятный звук, резкий, гортанный и гулкое хлопанье крыльев где-то совсем недалеко. Филин? Очень может быть...
И сразу – шлейфом, будто вырастая из него, еще один звук. И он нарастает и становится все ближе.
Поезд? Да, совсем недалеко. И в том же направлении, но значительно ближе – светлая полоса… Не может быть! Огни фонарей, освещающих вокзальную платформу!!!
И что теперь? Смеяться или плакать? Это мой поезд, который приближается к станции. И до нее – рукой подать. Но не по кромешной темени, которая укрыла весь лес. А с рассветом, который наступит уже скоро.
И, будто подтверждая правильность моих мыслей, где-то совсем близко снова хлопанье крыльев.
Но мне уже совсем не страшно. И звезды, высыпавшие на очистившемся от туч небе, обещают скорый рассвет. И душистые еловые лапки, на которых устроилась, согревают и навевают дрему.
НОЧНАЯ ИДИЛЛИЯ
Первый утренний поезд отвез меня в город. В вагоне, анализируя и спокойно оценивая произошедшее, твердо дала себе слово изучить досконально все сведения о мифических лесных жителях. Потому что поняла четко: не бывает в лесу случайностей. И несерьезно - ироничное отношение к преданиям о хозяевах леса, хранителях его даров и тайн, обязательно обернется чем-то, похожим на мое приключение. Замечательно мудрой была моя попутчица в поезде, преподавшая мне первый урок на эту тему. И Леший, он же Филин, оказался настойчиво-терпеливым и все же добрым. Он заставил меня поверить в свою силу, переодеться-переобуться и… отпустил с миром. Приходи, собирай, но помни, КТО в лесу хозяин!
ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ХРАМОВ
Запомнила. На всю жизнь. И заговоров теперь знаю множество. И в иерархии лесной разбираюсь. И не считаю это глупостью или чушью. Поэтому никогда больше и не блуждаю по лесу тщетно. Захотите – поделюсь с вами. Но это – уже в следующей статье.
А пока - спасибо за дочитывания. И, пожалуйста, черкните пару строчек, если похожее с вами случалось...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:31
Сегодня, 03:31 by зелёное яблочкоПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес Грибы Леший морок плутать филин