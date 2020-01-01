Очевидное-невероятное. Снова мистика

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:31

зелёное яблочко Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:31 by

Разве забыли, как возвращаясь однажды из лесу с полной корзиной природных даров, вдруг неожиданно стали плутать и утеряли дорогу? А потом, испугавшись, стали кружить на одном и том же месте в бесполезных попытках попасть домой? Было?Или и того круче… На знаком месте, почти на опушке леса, вдруг начали растерянно искать заветную тропинку. А вместо нее обнаружили непролазную чащу, из которой потом сумели выйти только с помощью встретившихся грибников. Тоже ведь вспомнили, правда?КОГДА ЛЕС ПУГАЕТИ разве это не мистика? Она самая! И я попытаюсь представить Вам ее виновников.А для этого хочу поделиться историей, в которой все, до единого слова - правда. Та самая, которая заставила меня поверить в существование Хозяина леса, старика Лесовика. ЗАИНТРИГОВАЛА? Тогда читайте дальше.Случилось это давно. Тогда у меня не было еще дачного домика на опушке бора, фотоаппарата и мобильного, компаса и карты. Фактически ничего не было. Кроме плетеного лукошка и неуемного желания находиться в лесу, собирать его дары и согревать душу общением с природой.Поездка была спонтанной - выдался неожиданно выходной среди недели. Но в тоже время она носила абсолютно адресный характер. В последнее воскресенье привезла из лесу парочку боровиков, значит, сейчас - самый разгар пласта сосновых белых. Поэтому знала наверняка, что грибалка удастся. Любителей тихой охоты среди будней не очень много, а боровикам самое время - конец августа, их любимая пора.Правда, погода слегка подвела: пасмурно и дождливо. Но разве это – помеха, когда тебя ждет чудо-планета под названием Лес?В дизеле рядом оказалась разговорчивая пенсионерка, едущая до моей станции, но за клюквой, а не за грибами. Она, увидев во мне внимательно-терпеливого слушателя, за дорогу рассказала о себе, семье и своем образе жизни все.И я поняла, что фактически за счет продажи лесных даров живут и она, и ее сын-инвалид При этом старушка не казалась удрученной этим, а, наоборот, рассказывала много о подробностях своих лесных походов, живо и с воодушевлением.Мне показалось интересным, как женщина, которой явно за 70 лет, не боится одна ездить так далеко от города, в довольно глухие лесные массивы. И я осторожно взялась расспрашивать ее об этом.Моя собеседница лукаво улыбнулась в ответ на все мои: «Не страшно?» А потом заговорщически перейдя на шепот, заявила: «А у меня оберег есть».И повела рассказ о том, как себя вести в лесу, чтобы не разозлить и не настроить против себя лесные силы. Особенно вредным и озорным, по отношению к людям, из всех них Леший считается. Любит он почудить и людишек постращать. Именно поэтому (она показала свою одежду) все вещи в лес наизнанку одеваются. А если вдруг плутать в лесу случится, тут особые слова знать надо…Но слова эти поглотил голос из динамика, объявивший нашу станцию.Распрощавшись со своей попутчицей, я уверенно рванула в сторону своих грибных сосновых грядок. Первое время назойливые мысли все не давали мне покоя: вроде вполне адекватная бабуся, а в такую ересь верит! Леший, лесные силы – смех и только!Ну да это ее дело!Шикарная находка отвлекла от размышлений об услышанном.Боровые красавцы! Целая семейка, да такая, что от восторга перехватило дух! Совсем рядом с лесной тропкой уверенно ждали внимания к себе не просто боровики... Это был настоящий грибной букет-сказка. ТАКАЯ НАХОДКА - великая удача, выпадающая крайне редко.Оправдались мои надежды: слой белых набирал силу, поэтому грибы почти везде росли семейками, дружно и захватывающе красиво.Замечательной получилась грибалка. Лукошко боровиков: настоящих, пузатых, ядреных насобиралось легко и быстро.Погода, правда, капризничает. Пасмурно, и, похоже, августовские тучи вот-вот устроят бурную помывку и лесу, и мне. Пора и честь знать!Мурлыкая под нос, напевая и предвкушая радостное удивление домашних, повернула к деревне.Так и есть… Пора доставать дождевик. Вместо ожидаемого ливня начался противный мелкий и, кажется, долгий дождь.Вот здесь можно сократить расстояние, если срезать угол, идя по лесу, а не по дороге. Вперед! Дождь подгоняет.ДОЖДЬБыстрее-быстрее, пока не промокла насквозь. Да и до поезда остается не так много времени. Рюкзак тянет спину, рукава куртки, чувствую, уже промокли. А на основную дорогу почему-то все никак не выйду. Вроде, уже должна бы… Ничего не пойму - лес какой-то незнакомый, насупившийся, знакомой дороги все нет. И дальше… ее не видать.Спасибо, хоть дождь закончился. На поезд уже не успела. Остается следующий рейс, поздний. Поэтому - без паники. Слева – утоптанная тропинка. Попробую…Сотня метров, километр, второй. Снова - хмурый, чужой лес. Хотя нет…здесь я уже (!) была: запомнилась ель с тремя стволами. Похоже, кружусь на одном месте… КУДА? ВПЕРЕД или НАЗАД? Вперед, снова лесом. И… снова - та же ель!Между тем – начинает смеркаться. По-прежнему пасмурно, но пока я металась (около шести часов) по лесу, земля почти высохла. И темнеет катастрофически быстро. Еще одна попытка, и если она не удастся – дело плохо.Час блужданий по лесу ничего не дал. Ель с тремя стволами, будто магнит, притягивает меня к себе, в каком бы направлении от нее и сколько бы времени я не двигалась.ПОЧТИ СУМЕРКИКогда поняла, что ночевать придется в лесу, начала обустраивать место для ночевки. Внутренняя паника постепенно прошла. Я четко осознала, что придется ждать рассвет.И только тогда начинать двигаться снова. Зверей бояться нечего - хищники в этих местах не обитают. А все остальные лесные жители в августе месяце сыты и опасными быть не могут.Прежде всего нашла место поукромнее, внизу трех молодых елей, густо смыкающих кроны. Накинула на них дождевик, привязала бечевкой края. Крыша (худо-бедно) готова.Натаскала крупных пушистых лапок и сложила в форме матраца. Вот и постель!И когда устроилась на ней, внезапно вспомнила утренний диалог в поезде. Глупая я! Не моя попутчица, а я!НОЧЬ В ЛЕСУЯ - глупая!!! Почему не дослушала и не запомнила слова заговора? Похоже, именно Леший решил ТАК пошутить со мной, не верящей в его силы. А что старушка говорила ЕЩЕ???Одежда… Все переодеть наизнанку, срочно! Сделано. Обувь? Поменять сапоги левый - на правый? ОООЙ! Это сложнее!!! Но… Что это?Непонятный звук, резкий, гортанный и гулкое хлопанье крыльев где-то совсем недалеко. Филин? Очень может быть...И сразу – шлейфом, будто вырастая из него, еще один звук. И он нарастает и становится все ближе.Поезд? Да, совсем недалеко. И в том же направлении, но значительно ближе – светлая полоса… Не может быть! Огни фонарей, освещающих вокзальную платформу!!!И что теперь? Смеяться или плакать? Это мой поезд, который приближается к станции. И до нее – рукой подать. Но не по кромешной темени, которая укрыла весь лес. А с рассветом, который наступит уже скоро.И, будто подтверждая правильность моих мыслей, где-то совсем близко снова хлопанье крыльев.Но мне уже совсем не страшно. И звезды, высыпавшие на очистившемся от туч небе, обещают скорый рассвет. И душистые еловые лапки, на которых устроилась, согревают и навевают дрему.НОЧНАЯ ИДИЛЛИЯПервый утренний поезд отвез меня в город. В вагоне, анализируя и спокойно оценивая произошедшее, твердо дала себе слово изучить досконально все сведения о мифических лесных жителях. Потому что поняла четко: не бывает в лесу случайностей. И несерьезно - ироничное отношение к преданиям о хозяевах леса, хранителях его даров и тайн, обязательно обернется чем-то, похожим на мое приключение. Замечательно мудрой была моя попутчица в поезде, преподавшая мне первый урок на эту тему. И Леший, он же Филин, оказался настойчиво-терпеливым и все же добрым. Он заставил меня поверить в свою силу, переодеться-переобуться и… отпустил с миром. Приходи, собирай, но помни, КТО в лесу хозяин!ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ХРАМОВЗапомнила. На всю жизнь. И заговоров теперь знаю множество. И в иерархии лесной разбираюсь. И не считаю это глупостью или чушью. Поэтому никогда больше и не блуждаю по лесу тщетно. Захотите – поделюсь с вами. Но это – уже в следующей статье.А пока - спасибо за дочитывания. И, пожалуйста, черкните пару строчек, если похожее с вами случалось...

Ключевые слова: Лес Грибы Леший морок плутать филин

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