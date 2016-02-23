Дедушка леса

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Geogirl Просмотров: 98 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 17:48 by

Дом моих родственников, старый деревянный дом с историей, находится в одной из деревень Вологодской области. Раньше это была большая деревня, прошу прощения, село. Были там и церковь, и школа, и клуб, и двухэтажный магазин, много людей жило. Сейчас это уже совсем небольшое поселение. Бо́льшая часть домов старая, построенная еще в XIX веке или раньше, но есть и современные домики.Ребенком я каждое лето и почти все каникулы проводила там, в доме моих родственников.В нескольких километрах от села был лес (не могу точно сказать, насколько далеко он был от села, но ехали в лес мы обычно на мотоцикле или машине). Настоящий могучий русский лес, где и грибов было много-премного, и дикие животные водились.И вот в один из выходных дней поехали мы в лес за грибами и ягодами. Поехали большой компанией: моя мама, я, моя кузина и ее родители, ее брат, дедушка. Да еще взяли с собой дворовую собачку - Пушка. Мне и моей кузине было по шесть лет, а ее брату тринадцать.Нам, детям, велели быть «на глазах», то есть, чтобы нас видел хоть кто-нибудь из взрослых, а если забредем далеко, то сразу начать кричать.И вот мы, две маленькие девчушки, начали с энтузиазмом собирать грибы. А их видимо-невидимо, и белые, и маслята, опята. Наклоняемся, срезаем аккуратно грибки, укладываем в корзиночки, а еще едим ягоды, которых тоже в лесу немало. Болтаем, смеемся, мы же обе городские, для нас поездка в лес – настоящий праздник!Сначала мы все время видели кого-нибудь из взрослых или слышали лай Пушка. Но, видимо, зашли мы совсем далеко от наших, начало смеркаться, похолодало, корзинки уже полные и тяжелые. Стали смотреть по сторонам, чтобы вернуться к родителям, а заодно поесть на природе импровизированный обед, который бабушка дала в дорогу: вареные яйца, пироги с луком и мясом, пирожки с вареньем.Смотрим по сторонам – а никого и нет, лес тёмный. Стали кричать, звать – ответа нет. Сперва мы испугались, да так сильно, что обе заревели хором. Сидим на мху, плачем, мысли уже в голове, что нас съедят серые волки, кикимора украдет или умрем мы с голоду. Потом успокоились, начали искать дорогу. Ориентир у нас был овраг, недалеко от которого оставили машину. Вроде бы вот овраг, а ни машины, ни родных, ходим и ходим словно по кругу. Ходим и ходим, темно, сыро, кричат какие-то птицы, шорохи непонятные, а главное, кажется, что кто-то смотрит из-за веток. Жутко. И стало нам казаться, что кто-то большой и невидимый ходит рядом, смотрит на нас.Началась гроза. Стоим обе под деревом, маленькие, замерзшие, испуганные. Закончился дождь, и тут моя сестренка вспомнила рассказы бабушки о Хозяине леса, которому надо поклониться в ножки низко-низко и попросить о помощи. Стали мы кричать и просить Хозяина о помощи.Не помню дословно, что именно мы говорили и кричали, помню только, что просили «Дедушку лесного» нас отпустить и показать дорогу. Говорили, что мы взяли совсем немного грибов, не мусорили, не ломали ничего. Кричали мы долго. А потом увидели сквозь ветки нашу полянку, на которой машина стоит. Выбегаем радостные, нас уже ждут упреки родных: «Где вы были?! Мы три часа бегаем по лесу и зовем вас!». Отругали нас, поехали домой.Дома стали обсуждать с сестренкой случившееся, странно в этой истории было то, что мы, как оказалось, были в паре шагов от родных, а не слышали их криков, а они не слышали нас. Когда мы потерялись, то вышли в какой-то темный лес, и небо было уже явно не дневное. А вот стоило нам выйти к родным, а небо-то светлое, всего три часа дня! Как такое может быть?Рассказали мы после ужина все бабушке. Бабушка и подтвердила, что это нам Хозяин леса помог, вывел в «человечий» лес.Далее слова бабушки:«Есть ведь два леса, один – для нас, людей, а второй – для всех настоящих жителей леса. Туда нет дороги для людей, только колдуны зайти могут, а для остальных – погибель или беда. Правда, иногда Хозяин леса может туда и заманить людей. Говорят, что браконьеров он так заманивает, нерадивых охотников. Заманивает, люди ходят там по кругу, не могут выйти. Иногда их и мертвыми находят. Наказывает так хозяин за жадность, за вред лесу. А может он и обычных грибников заманить, так, для забавы. Вас вот заманил. А почему? А чтобы проучить, чтобы внимательнее были в лесу! А вы его вежливо попросили, он и отпустил!».Больше мы в лесу не терялись, зато сразу, как только заходили в лес, дружно кричали: «Здравствуй, Дедушка леса! Мы только за грибочками пришли, твой лес не попортим!».

Ключевые слова: Деревня лес лесовик леший хозяин леса дети авторская история

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