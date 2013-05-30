Призрачное наследство

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Хоррор-тян Просмотров: 654 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 03:37 by

История из моей жизни. Есть те, кому уже посчастливилось поучаствовать в получении наследства?Тема делёжки наследства - не самая приятная. Кто в этом участвовал, тот знает, что подобные мероприятия очень часто превращают родственников во врагов. Но моя история не столько печальная, сколько мистическая. А дело в моём уже почившем дедушке.Дедуля мой был замечательным человеком. Всю жизнь провел в труде. К работе подходил честно и ответственно. За свои заслуги, в своё время, получил большой дачный участок. Содержал семью, которая росла и, со временем, стала многодетной. За пятерых детей дедушка с бабушкой получили трёхкомнатную квартиру в городе. А когда старшие дети стали подростками, было принято решение всем вместе начать строить кирпичный дом на даче, взамен старого деревянного. За пару лет отстроили добротный одноэтажный домик с чердаком.Дети выросли, обзавелись своими семьями, родили внуков. И вот, для дедушки и бабушки пришло время заслуженного отдыха. Только не задалась у одной из дочерей семейная жизнь. И на их плечи легло воспитание внучки (меня). Потому что их дочери нужно было работать и как-то снова встать на ноги.Но даже после того, как у неё появилась новая семья, и всё устаканилось, меня очень часто отвозили к дедушке с бабушкой. В учебный год я гостила у них на выходных, а летом мы втроём ездили на дачу.Ещё помню, как дедушка привозил coca-cola в день, когда ему выдавали зарплату, большую двухлитровую. Тогда это было диковинкой, мама такого не покупала. Мне казалось, что это самый вкусный напиток на свете. Деда ставил её на стол, мы собирались вокруг, чтобы с любопытством понаблюдать, как большой деда, своей крепкой мозолистой рукой легко открывал тугую крышку. Пузырьки газа летели во все стороны, иногда мне попадали прямо в лицо, заставляя щуриться. Затем мне наливали целую кружку!Мои двоюродные братья и сёстры тоже приезжали летом на дачу, но не часто. Зато, какие это были волшебные дни! Мы играли вместе. Участок для нас был просто огромным. На нём было всё: лес из яблоневых и грушёвых деревьев, ряды клубники, заросли кустов малины, смородины, крыжовника.Были бассейны из баков. Баки эти не просто бочки, а два железных полых куба 2 метра в высоту. Для удобства к ним сбоку были приварены лестницы. В баках хранилась вода для полива, по её глади вечно бегали водомерки и всякие букашки. Порой деду приходилось убирать оттуда паутину. А ещё с них было видно другие дачи прямо до горизонта. Мы забирались туда вечерами, чтобы посмотреть на закат.После ужина мы все вместе играли в карты, дедушка рассказывал нам интересные и порой мистические истории.Вспоминаю то время с улыбкой на лице.Однажды, после одного из рабочих дней, когда мы очень сильно старались на участке, все очень устали, играть уже не хотелось. Младшая сестра и бабушка сразу ушли спать, а мы с дедушкой сидели возле дома. Просто молча... Казалось, что от нас идёт пар, как от горячего паровоза, который вернулся из поездки в несколько сотен километров. Я встала и пожелала дедушке спокойной ночи. Но он попросил посидеть с ним ещё немного. К сожалению, я сделала то, о чём до сих пор жалею: я начала канючить, и всё-таки ушла, сославшись на то, что утро вечера мудренее.Ранним утром меня разбудил грохот. Я вскочила от испуга и пошла проверять, что случилось. Только на крыльце дома меня заставила притормозить одна мысль. Ни бабушка, ни сестра не отреагировали, несмотря на то что, шум был внушительным. Ладно, может, так сильно устали? Грохот раздался из-за дома, туда я и пошла неуверенным шагом. Как вдруг навстречу мне вышел дедушка.- Деда, что случилось?- Ничего страшного, я вёдра уронил.Он не дал мне пойти посмотреть, и повёл обратно в дом. Когда мы были уже у двери, деда остановился и заговорил.- Внучка любимая, послушай, я знаю про то, что в новой семье ты чужая, и дальше, возможно, будет хуже. Но ты не бойся. Будь сильной. Я позаботился о тебе, ты позже всё узнаешь. Я всех люблю, но в то же время всё понимаю и вижу. Иди спать. Ты хорошо помогала нам всё это время. Спасибо, Аннушка.Снова грохот. И тут я открываю глаза. Я лежу в постели. Рядом проснулась и сестра. Выбежала на улицу бабушка. Мы с сестрой посмотрели друг на друга и поняли всё без слов. Дедушка умер в августе 2009 года, когда мне было 13 лет.На дачу мы вернулись после поминок на сороковой день. Нужно было всё убрать, чтобы закрыть сезон и запереть дом.Я пошла к тому месту, где умер деда. Хоть мне и было отчего-то жутко.Пока, расскажу вам об этом месте: рядом с баками располагался летний душ и начинался участок с грушами. После работы мы относили все вёдра туда. В то утро дедушке, видимо, не спалось, он пошёл принять душ, а когда вышел - сердце остановилось. Он упал, задел вёдра, они попадали, наделав столько шума.Наконец, я завернула за угол и подняла глаза. Какое же было удивление, когда я увидела сотни бабочек. Они кружили над кучами упавших, переспевших груш, которые не успели собрать. Такое количество бабочек, наверное, можно увидеть только на фэнтезийной картинке. Я подумала, что и тут поминают дедушку.Через некоторое время слова дедушки подтвердились. В новой семье меня не воспринимали. Отношения с мамой совсем расклеились. Затем она развелась и с этим мужчиной. Когда она сошлась с новым, я сбежала от них в общагу своего колледжа. Так началась моя самостоятельная жизнь. В которой пришлось полагаться только на себя. О какой-либо поддержке я и не мечтала, даже позабыла о словах дедушки. До тех пор, пока не умерла бабушка...При прочтении завещания, оказалось, что в нём не только дети дедушки и бабушки, но ещё и я. Об этом я узнала, когда меня в утвердительной форме попросили подписать документы об отказе. Моя часть просто уходила матери, но видимо, таким образом, родственники пытались исправить несправедливость. Я пыталась задавать вопросы, но не протестовала. В итоге, меня лишили наследства. На моих глазах происходила какая-то "дворцовая драма". Были и попытки ставить друг другу палки в колёса, чтобы отжать себе побольше. Без ссор не обошлось. С того времени отношения между братьями и сестрами стали туго натянутыми.Мои друзья говорят, что меня неплохо кинули. Но я не знаю, как объяснить им то, что в восемнадцать лет, после стольких лет жизни в игноре у семьи, я совершенно не умела себя защитить. Так же, как не могла поверить, что мама делает это не из благих намерений.Тогда никто не мог меня защитить. По крайней мере, никто из этого мира. А то, что это пытался сделать дедушка, я узнала от своей крёстной. Она по секрету рассказала мне, что с момента раздела наследства, а точнее, с момента подписания мной отказа, мою мать мучают кошмары. В них к ней приходил дедушка. Ругал её за то, что она так поступила со мной. В какой-то момент он совсем её извёл. Так, что ей пришлось пойти в церковь - это не помогло. Он стал лишь сильнее её ругать.Уже год прошел, как всё поделили, а он не мог успокоиться. То, что деда не мог успокоиться, меня напрягало больше всего. Я хотела ему помочь, как бы странно это ни звучало. Крёстная предложила съездить на кладбище и поговорить с ним. Мы сели в машину и поехали. Она помогла мне отыскать могилку, а затем оставила нас наедине. Я убралась на участке, поставила цветы и угощение, но заговорить не смогла, а просто присела на скамеечку и заплакала. Через пару минут я взяла себя в руки и успокоилась. Потом себя пожалею!- Дедуля! Дедушка, спасибо! Спасибо, что позаботился обо мне! Пожалуйста, не переживай, что деньги ушли. Я считаю, что так и надо. Правда, мама знает, как обойтись с ними лучше. Пусть это будет даже забота не обо мне. Я сильная, я справлюсь. Я не желаю никому зла, пусть у них всё будет хорошо. Дедуль, тогда я просто боялась их потерять, только потому, что не приняла их условия. Я справлюсь. Не ругай маму, пожалуйста. Не приходи к ней во сне. Хватит. Ты много для меня сделал. Пора тебе отдохнуть, пора успокоиться. Я люблю тебя, и мама любит. Просто всё вот так. Но я ещё жива. Я смогу сделать свою жизнь хорошей. Я очень постараюсь, как старался ты!Затем я ещё немного посидела в полной тишине. Было ощущение, что он сидит рядом...В ночь следующего дня дед пришёл к маме в последний раз. Они попрощались. С тех пор он больше не снился ей.Мама думает, что помог тот поход в церковь... Пусть думает так.

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