Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Заговоренный кулон

Заговоренный кулон


Со мной случилось это одним весенним днем. Немного страшно вспоминать этот день, но я решила поделиться этой историей со всеми. Возможно, кто-то будет считать меня сумасшедшей или вовсе ненормальной, но мне абсолютно все равно.

Весна, первые теплые дни. Я гуляла по паркам, скверам, улицам ничего не могло предвещать беды. Столкнулась я со старой бабушкой, которая торговала различными товарами на улице, думаю, в вашем городе тоже есть подобные люди. Я остановилась и увидела красивый кулон с резьбой. Цена не могла меня не радовать, поэтому я приобрела этот кулончик. Бабушка с каким-то странным взглядом на меня смотрела, с чувством жалости как будто.

Прошло две недели после покупки, как я заметила, что у меня ночью начинала болеть шея, боль была невыносимой, из-за этого я даже просыпалась. Никакие обезболивающие мази мне не помогали, я не понимала в чем дело. Я даже умудрилась сходить к врачу, но никакого диагноза он мне не вынес, по его словам все было со мной нормально.

Как-то ночью, проснувшись из-за боли, я нечаянно порвала кулон, и он слетел с моей шеи. Мои руки и ноги онемели, я не могла произнести ни одного слова, слезы из глаз моих лились ручьем, мне было страшно. Следующие два дня я не могла встать с кровати. Родители были напуганы и решили позвать батюшку в дом, освятить мою комнату. Батюшка же сказал, что кулон наделен плохой энергетикой, и от него нужно избавиться, тогда все беды уйдут вместе с ним. Батюшка был уверен, что кулон находится под заговором и именно он является источником бед.

И вправду, когда я избавилась от кулона, все стало на свои места, и я начала себя чувствовать прекрасно.

Автор - канал Мистика.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:54
Сегодня, 06:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 704Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Весна улица торговля бабушка кулон ночь боль заговор плохая энергетика

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: nerenga
Сегодня, 09:02
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 727
Батюшка экстрасенс что ли? Откуда узнал о плохой энергии?
Шея ночью болит часто при неудобном положении головы и шеи. Пережимаются сосуды шеи и мозг страдает от кислородного голодания.
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 09:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 669
Врач "диагноза не вынес" опять таки же... А бабка сволочь. Понимает, что хренью торгует во вред людям, но не прекращает деятельности.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#3 написал: Kate23
Сегодня, 11:27
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Вообще к таким вещам как кулоны или что-то подобное нужно относиться очень осторожно. И лучше по возможности такие вещи не носить.
Мало ли что там может быть.
Слышала одну историю, про то как купили кулон в Египте, а там внутри кулона оказался какой-то яд, опасный для здоровья человека.
Зарегистрирован: 11.04.2020
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:08
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (72|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 538
Цитата: Гюльнара
Врач "диагноза не вынес" опять таки же... А бабка сволочь. Понимает, что хренью торгует во вред людям, но не прекращает деятельности.

Может он тоже бабку мучил и она специально вынесла этот кулон на продажу, чтобы он сам нашел свою хозяйку и бабка таким образом от него избавилась?Главной целью в ее торговле был он, а остальные вещи для массовки. Ну это конечно, ее не оправдывает. Но жить захочешь и не так раскорячешься.
Я верю. Мне тоже дарили кулон, причем церковный, с великомученицей Екатериной. У меня сразу пошли приличные проблемы со здоровьем и на работе,дошло до увольнения. Сняла - все нормализовалось. Через какое то время снова надела и опять проблемы. Выкинула его в итоге. Дарила мне его женщина, которая очень меня недолюбливала, хоть и была моей родственницей.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 12:11
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 506
Пойду- ка я лучше в раздел стихов..
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#6 написал: LudaM
Сегодня, 13:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 825
Батюшка то каков, а?
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#7 написал: Мастер Талий
Сегодня, 15:36
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Цитата: Фиолетовая Дымка
Может он тоже бабку мучил и она специально вынесла этот кулон на продажу, чтобы он сам нашел свою хозяйку и бабка таким образом от него избавилась?Главной целью в ее торговле был он, а остальные вещи для массовки. Ну это конечно, ее не оправдывает. Но жить захочешь и не так раскорячешься.

Наверняка были другие методы утилизировать такую вещицу. Хотя, всякие ситуации бывают.
Зарегистрирован: 11.05.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.