Заговоренный кулон

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 704 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 06:54 by

Со мной случилось это одним весенним днем. Немного страшно вспоминать этот день, но я решила поделиться этой историей со всеми. Возможно, кто-то будет считать меня сумасшедшей или вовсе ненормальной, но мне абсолютно все равно.Весна, первые теплые дни. Я гуляла по паркам, скверам, улицам ничего не могло предвещать беды. Столкнулась я со старой бабушкой, которая торговала различными товарами на улице, думаю, в вашем городе тоже есть подобные люди. Я остановилась и увидела красивый кулон с резьбой. Цена не могла меня не радовать, поэтому я приобрела этот кулончик. Бабушка с каким-то странным взглядом на меня смотрела, с чувством жалости как будто.Прошло две недели после покупки, как я заметила, что у меня ночью начинала болеть шея, боль была невыносимой, из-за этого я даже просыпалась. Никакие обезболивающие мази мне не помогали, я не понимала в чем дело. Я даже умудрилась сходить к врачу, но никакого диагноза он мне не вынес, по его словам все было со мной нормально.Как-то ночью, проснувшись из-за боли, я нечаянно порвала кулон, и он слетел с моей шеи. Мои руки и ноги онемели, я не могла произнести ни одного слова, слезы из глаз моих лились ручьем, мне было страшно. Следующие два дня я не могла встать с кровати. Родители были напуганы и решили позвать батюшку в дом, освятить мою комнату. Батюшка же сказал, что кулон наделен плохой энергетикой, и от него нужно избавиться, тогда все беды уйдут вместе с ним. Батюшка был уверен, что кулон находится под заговором и именно он является источником бед.И вправду, когда я избавилась от кулона, все стало на свои места, и я начала себя чувствовать прекрасно.Автор - канал Мистика.

Ключевые слова: Весна улица торговля бабушка кулон ночь боль заговор плохая энергетика

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