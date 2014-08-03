Кулончик с кладбища

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:55 by

Шестилетняя Танечка была милым и послушным ребенком, почти не создававшим проблем для своих любящих родителей. Практически все свободное время девочка проводила во дворе, играя с подружками, а ее мама, занимаясь домашними делами, периодически поглядывала в окно, чтобы убедиться в том, что с дочкой все в порядке. Отец Танечки дни напролет пропадал на работе, дабы обеспечить свою семью всем необходимым, так, что его никогда не было дома.Как-то в один из жарких июльских дней Танечка с мамой поехали на кладбище навестить могилу бабушки по папиной линии, нужно было привести там все в порядок, посадить цветы, выполоть сорняки ну и так далее.Пока мама девочки занималась уборкой, Танечка решила немного прогуляться по кладбищу. Она блуждала между могил, стараясь не отходить далеко, и рассматривала надгробия, тут ее внимание привлек красивый памятник в виде мраморного ангелочка, склонившего голову на сложенные ладони, под ним стоял небольшой портрет, на котором была изображена какая-то девочка. Танечке стало грустно, в свои шесть лет она уже немного понимала, что такое смерть, и ей было очень жаль эту несчастную девочку, которая ушла из жизни так рано. Присев на корточки, она стала внимательно рассматривать портрет, и тут заметила лежащий на могильной плите маленький кулончик на тонкой цепочке в виде полумесяца, Танечка взяла его в руки, и он ей очень понравился, она захотела забрать кулончик себе, но боялась, что мама не разрешит ей этого сделать и начнет ругаться, тогда девочка решила спрятать кулон в карман платья и, ничего не говоря о нем маме, унести домой.Приехав домой с кладбища, Танечка спрятала кулончик в маленькую шкатулку, которую папа подарил ей на 8 марта, и пошла гулять с подружками. Ей очень хотелось рассказать им о своей находке, но что-то останавливало ее, было такое чувство, как будто это какой-то большой секрет, который никому нельзя раскрывать.Перед сном Танечка достала кулончик и стала его рассматривать, он был такой красивый, что ей очень захотелось надеть его на шею, что она и сделала. Встав с кровати, девочка подошла к большому зеркалу и стала любоваться собой, потом снова вернулась в кровать и незаметно для себя уснула.Танечке снился кошмар, в котором она отчаянно барахталась под толщей воды, пытаясь всплыть на поверхность, но ей не хватало кислорода и она начала захлебываться, девочку охватила безумная паника и она, в ужасе проснувшись, начала плакать и звать маму с папой. Родители девочки прибежали к ней в комнату и стали спрашивать, что случилось. Танечка рассказала им о своем страшном сне и они, пожалев дочь, решили положить ее спать с собой.Утром Танечка быстро сняла с себя кулончик и спрятала обратно в шкатулку, чтобы мама не узнала о нем. День прошел незаметно, а ночью Танечке не спалось, она очень боялась, что ей снова присниться кошмар, но опять идти спать к родителям ей очень не хотелось, она считала себя уже взрослой и не хотела, чтобы мама с папой думали, что она маленькая трусишка. Вскоре ей все-таки удалось уснуть, но через какое-то время она проснулась от того, что ее ногам стало мокро, открыв глаза Танечка онемела от страха, на ее кровати сидела девочка, которая выглядела очень страшно, у нее были мутные глаза и серая вздувшаяся кожа. Посиневшими губами она что-то пыталась сказать, но не могла, из ее рта прямо на ноги Танечки лилась грязная вода. Танечка в ужасе вскочив с кровати побежала в спальню к маме и папе, она плача и заикаясь рассказала им о том, что с ней случилось, родители стали успокаивать девочку, убеждая ее в том, что это был очередной страшный сон, папа даже сходил с ней в ее комнату и доказал, что там никого нет, а постельное белье чистое и сухое.С тех пор Танечку каждую ночь мучили кошмары, ей постоянно снилась та страшная мертвая девочка, она пыталась, что-то ей сказать, но каждый раз из ее рта вытекала грязная вода, не дававшая произнести ей не слова. Танечка замкнулась в себе, она уже не ходила гулять с подружками, а все время проводила у себя в комнате, родители очень переживали за дочь и всячески пытались ее растормошить, отец даже взял недельный отпуск, но все было бестолку. А как-то в одно солнечное утро Танечка не проснулась, приехавшие врачи скорой помощи констатировали глубокую кому и увезли девочку в реанимацию.***Танечке снилось, что она гуляла по кладбищу, вокруг пели птички и светило жаркое летнее солнце, она увидела красивый памятник в виде мраморного ангелочка склонившего голову на сложенные ладони, и подошла к нему. Позади себя Танечка почувствовала какое-то движение, обернувшись, она заметила,что к ней идет красивая девочка с голубыми глазами и темными волосами, в которых почему-то была одна седая прядка. Танечка вспомнила, что именно эту девочку она видела тогда на портрете.- Привет, меня зовут Ева и это моя могила - поздоровалась девочка и продолжила говорить. - Я утонула несколько лет назад, а когда я была еще жива, моя бабушка, потомственная колдунья, подарила мне кулончик в виде полумесяца и сказала, что если вдруг я умру, то тот, кто найдет его и возьмет себе, сможет вернуть меня к жизни.- Так это ты снилась мне все это время? - спросила Танечка.- Да, я тогда была еще очень слаба, поэтому не могла прийти к тебе в нормальном виде и все рассказать, но чем дольше мой кулончик находился у тебя, тем сильнее я становилась, - ответила Ева.- Значит, я могу вернуть тебя к жизни? - радостно спросила Танечка. Ей очень хотелось помочь этой красивой девочке с причудливой седой прядкой в волосах стать снова живой.- Можешь, для этого тебе нужно одеть мой кулончик и просто обнять меня - ответила Ева.- Всего лишь? - обрадовалась Танечка, ее глаза сразу засияли, но тут же погасли и она грустно сказала:- Но у меня нет с собой этого кулона, он остался лежать дома.- Не волнуйся, он у меня, я достала его из твоей шкатулки, - улыбнулась Ева и одела на шею Танечки свой кулончик. После этого Танечка обняла девочку со всей своей детской искренностью и зажмурила глаза в ожидании чуда.Неожиданно все вокруг завертелось в бешенном ритме, а Ева, засияв ярким светом, буквально растворилась в воздухе. Танечка открыла глаза и поняла, что обнимает пустоту, она оглядела пространство вокруг себя и увидела, что до сих пор находится на кладбище, но теперь оно было не такое пустое как раньше, везде были люди, но выглядели они все как-то странно, у них были отреченные грустные лица, и на некоторых из них была современная одежда, а на некоторых -старомодная.Танечке стало страшно, она думала, что она откроет глаза и окажется дома в своей кроватке, но она почему-то снова была на кладбище. Девочка ничего не понимала, заплакав, она стала звать маму и папу, но их нигде не было, а эти странные серые люди вокруг как будто совсем ее не замечали...***Родители Танечки по очереди дежурили возле ее кровати в больнице, они были просто убиты горем. Наблюдавший за девочкой врач не мог точно сказать, когда их дочь выйдет из комы, он считал, что это может произойти когда угодно, например через месяц или через год, а может, вообще никогда.В это утро мама Танечки дремала сидя в кресле, возле кровати своей дочери, и тут она почувствовала, что кто-то дотронулся до ее руки. Открыв глаза, она увидела перед собой свою Танечку.- Я проснулась, - сказала девочка и улыбнулась. На ее шее висел кулон в виде полумесяца, а в волосах была маленькая седая прядь.

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