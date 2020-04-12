Чёрная пелена

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:08

V.V.Pukin Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:08 by

Про случай, о котором сейчас расскажу, вспомнил после недавней встречи с одним знакомым. Он-то как раз и был главным персонажем описываемых событий. Только не виделись мы давненько. Если бы он первым меня не окликнул, я б мимо прошёл, так и не признав. В общем, по порядку…Витя - парень лет тридцати. Первая наша встреча произошла пару лет назад, в больничной палате. Я тогда пришёл навестить хворающего товарища, а Витя лежал на соседней койке. Выглядел он в ту пору архи неважно. Очень смахивал на пожелтевшую мумию с ввалившимися щеками и таращившимися из тёмных кругов глазами. Всё время проводил в горизонтальном положении, лишь изредка, ссутулившись, усаживался на край больничной койки, чтобы глотнуть чайку и запить очередную пилюлю. Практически ничего не ел, так как аппетит начисто отсутствовал. Но что болит конкретно, внятно врачам объяснить не мог. Потому что, по его словам, понемногу болело везде. И необоримая слабость ощущалась во всём теле.Через неделю, когда я заехал забрать товарища с выпиской, обратил внимание на перемены во внешнем виде его соседа. Витя совсем счах. Без содрогания на высохшие мощи смотреть было невозможно. Однако, парня тоже выписывали домой. Порядок есть порядок – полежал десять койко-дней, дай следующему болезному отдохнуть. К тому же, в отличие от удручающего внешнего вида, по анализам картина вырисовывалась не такая уж плохая.Пока ехали домой товарищ рассказал Витину историю.Тот служил в охране одного из крупных бизнес-центров Екатеринбурга. Не стану уточнять какого, дабы не плодить лишние слухи. Первые несколько месяцев всё шло хорошо. Но как-то Витя заступил на суточную смену с тяжёлого похмелья. Положение слегка облегчало то, что было воскресенье. Почти все офисы на замке, клерков и посетителей – по пальцам пересчитать. Можно без особого напряжения ждать, пока организм проветрится от похмельного яда. Но почему-то ни к обеду, ни к вечеру Витино состояние не улучшалось. Наоборот, чем темнее становилось за витражными окнами бизнес-центра, тем хуже парень себя чувствовал.Было ощущение, будто всё тело спелёнуто чёрной простынёй. В лёгких не хватало воздуха, сердце бешено колотилось, а мышцы совершенно ослабли и ныли. Витя не мог понять, что с ним происходит. Ночью, когда бизнес-центр окончательно стих в безмолвии и неподвижности, охранник попытался вздремнуть. Но не получилось. Лёжа стало ещё хуже. Навалился какой-то неизъяснимый ужас. Словно сама смерть пришла и встала за спиной, выжидая момента, чтобы взмахнуть косой…Как дождался утренней пересменки, Витя и сам не помнил. На полусогнутых еле доковылял домой и рухнул в кровать совершенно обессиленный. На своё счастье тут же провалился в глубокий сон.А проснувшись, чувствовал себя гораздо лучше. За последующие три дня выходных и вовсе полностью восстановился. Решив, что это были последствия отравления алкоголем, вскоре позабыл про все неприятные ощущения.Однако, заступив утром на очередную смену, с удивлением и беспокойством стал замечать нарастающую внутри слабость и знакомое ощущение скованности и удушья. Что за наваждение?!.. Промучившись пару часов, по служебной необходимости поднялся на лифте к верхним этажам. И тут, странное дело, ему полегчало. Витя почти успокоился.Но стоило ему спуститься вниз, в комнату охраны, как «чёрная пелена» опутала тело вновь. Вдобавок появилось жуткое ощущение чьего-то невидимого присутствия возле. Казалось, что этот невидимый кто-то неотрывно следует за каждым шагом и словно высасывает жизненные силы. В итоге, к концу суточной смены Витя, хоть и чувствовал себя не таким убитым, как в предыдущий раз, но всё равно был похож на выжатый лимон.Так происходило теперь постоянно. Каждую очередную вахту он ожидал со страхом. Шёл на службу, как на каторгу. Вдобавок сон стал беспокойным. Снились кошмары, от которых парень вскакивал посреди ночи в холодном поту.Из-за всего этого Витя сильно похудел. Стал молчаливым и замкнутым. От любой мало-мальски негативной информации, вроде криминальных сводок в теленовостях, ему сразу становилось плохо. Не говоря уже о личных неприятностях. Те вовсе вгоняли в полную безысходность.Промучился таким образом месяц или два, пока наконец мать не обратила внимание на пугающие перемены во внешнем виде и характере сына. Так как в больничку идти тот отказывался наотрез, свезла Витю почти силком к народному целителю.Неизвестно, насколько грамотным был тот экстрасенс, но вот что он сказал:- У молодого человека почти полностью разрушена защитная аура. От этого сильно пострадало его биополе. Процесс восстановления будет длительный и сложный…Но что послужило толчком к разрушению Витиной защитной ауры, доморощенный лекарь так и не сформулировал. Посоветовал чаще посещать церковь и записаться на его сеансы.Насколько я понял, Витя послушно посещал назначенные недешёвые сеансы, взяв специально для этого отпуск. И даже, кажется, ему стало легче.Но едва лишь вернулся к работе, всё началось по новой. А бросать хорошее место не хотелось. Тем более его повысили - назначили начальником смены или вроде того.В конце концов, бедолага оказался на больничной койке. В терапевтическом отделении стационара. С так и неопределённым до конца диагнозом. Там-то я его впервые увидел…И вот, когда спустя два года мы вновь встретились, я с приятным удивлением обратил внимание на разительные перемены в Витиной наружности. Не сказать, конечно, что кровь с молоком, но и от прежней «мумии» не осталось следа.На мои законные расспросы Витя выдал продолжение своей истории.После больнички он вернулся к работе в том злополучном бизнес-центре и постепенно заметил следующую закономерность. Состояние его ухудшалось на первых этажах и особенно в подземных уровнях. Когда же поднимался на верхотуру, сразу чувствовал облегчение. Также легче было днём, в будни, при большом скоплении людей. По ночам же и в безлюдные выходные давящая чернота наваливалась с удвоенной силой.Невольно данная тема всё чаще стала всплывать в его разговорах с напарниками и знакомыми. И однажды кто-то поделился информацией, от которой у Вити мороз пошёл по коже.Мол, прежде на месте бизнес-центра находилось то ли старое кладбище, то ли древнее захоронение. Которое при строительстве здания не перенесли, а просто заровняли бульдозерами. Так ли это на самом деле, трудно сейчас сказать.Но тут же кто-то из присутствовавших при разговоре охранников сразу вспомнил, что по ночам видел странные фантомные фигуры в пустынных коридорах.Правда, всё, в конечном итоге, свели к шуткам.Одному Вите было не до смеха. Молодой мужик на полном серьёзе посчитал, что «чёрная пелена», спутывающая всякий раз, когда он находился в здании, и история с осквернённым строителями старинным захоронением неразрывно связаны. Хотя сам и не видел никаких «привидений» с фантомами.Взвесив все «за» и «против», уволился с перспективного для него места работы. С тех пор больше в роковое для него здание не заходил. Даже близко старался не приближаться.В этом была причина или нет, но спустя небольшое время Витя окончательно оклемался. Окреп, забыв про все хвори-болячки, отсутствие аппетита и унылое настроение. Став прежним энергичным и весёлым парнем…Не думаю, что всё происшедшее с моим знакомым можно объяснить самообманом и самовнушением. Знаю, действительно есть люди, весьма подверженные внешнему воздействию. Невидимому, я имею ввиду. Вокруг нас, помимо известных видов энергии, существуют и те, чья природа до сих пор необъяснима. Поэтому не исключено, что в чём-то Витя был прав.А главное, для него всё закончилось в этот раз благополучно…12.04.2020

Ключевые слова: ночь старое кладбище необъяснимое ужас кошмарные сны плохая аура зловещее здание покойники осквернённое захоронение авторская история

Другие, подобные истории: