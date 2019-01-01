Иной мир

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45

Причина: Изменён раздел.

mad_billy Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:45 by

Я очнулся в больничной палате. Она выглядела так, словно пережила войну. Стены потрескались, окна не было вообще, как и двери, на месте которой зияла гигантская дыра. С трудом я поднялся – боль в теле прошла, словно меня и не переезжала машина. Об этом напоминала лишь повреждённая и грязная одежда. Я осторожно вышел из палаты.- Здесь кто-нибудь есть? – мой голос эхом пронёсся по коридору.Вся больница выглядела также заброшено. Я вышел на улицу. Вокруг здания была сплошная белая пустыня. Приглядевшись, я понял, что это дробленые кости. Местность была покрыта дюнами. Я поднялся на самую высокую из них.Лишь одна деталь выделялась на однообразном фоне – высокая башня в нескольких километрах. Вдруг раздался громкий грохот. Я оглянулся. Больница обрушилась, сравнявшись с землёй. Выбора не было, и я двинулся к башне. «Где я?» - этот вопрос тонкой иглой ковырял мой мозг.Путь до башни занял пару часов. Приблизившись, я искренне поразился её размерам. Это был настоящий небоскрёб из камня. Я обошёл строение, ища вход. Очень быстро он был найден, но я не решился войти – изнутри раздались грузные шаги. Я спрятался за стеной и стал наблюдать. Быстро наружу вышел незнакомец в чёрных одеждах. Он осмотрелся и быстрым шагом направился куда-то. Вдруг под моей ногой что-то предательски хрустнуло. Странный человек тут же оглянулся и кинулся ко мне, доставая из-за пояса меч. Он повалил меня и приставил лезвие к горлу. По бледному тощему лицу растянулась злобная ухмылка.

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