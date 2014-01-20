Тетины истории

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

molodoyGnom77 Просмотров: 1 267 Комментарии: 11 +19 Сегодня, 05:34 by

Моя тетя живет в ХМАО, в небольшом городке Урай, точнее на его окраинах, в дачном секторе. К ней я приезжал с очень малого возраста на летних и зимних каникулах, с тех пор прошло много времени, и уже скоро буду заканчивать школу. Она всегда мне рассказывала много разных историй и событий из своей жизни, но всегда они имели добрый характер, ведь на тот момент я был очень мал, и рассказывать что-то более непростое и непонятное не было смысла, я бы не понял или забил себе голову ненужными вещами и сильно бы достал ее. Меня всегда манило неизвестное, тайное, "далекое", я стремился к этому, чтобы попасть в водоворот событий с этим. И вот, настал момент хотя бы немного прикоснуться к такому, тетя пообещала мне рассказать много разных жутких историй, связанных с местами ее дачного сектора. Я их распределю по названиям. Истории будут мало связаны между собой и будут почти о разном.Дом тети находится на склоне, возле болотистой реки. За забором, то есть по бокам склонов идет болото, а посередине небольшая речушка, к ней прям не подойти, утонешь в болоте, но по руслу, недалеко от участка тети, стояла на большом плоту ГЭС, к сожалению, она уже не работала, только там можно было вблизи побыть у реки и вовсе перейти ее, но суть не в этом, а что на этой локации происходило. С 2002 по 2008 года, всегда там, весной, с наступлением темноты, с 11 часов вечера до часу ночи, начинались бултыхания в речке, пару раз в забор прилетал мох, все это сопровождалось звуками как будто дерутся кошки, но что там делать кошкам весной, когда еще не сошел снег, болото, небольшие сугробы и ледяная река. Борьба прекращалась возле ГЭС, после - тишина. Попытки понаблюдать были бесполезны, если смотрел, ничего не происходило или резко заканчивалось.Тетя часто ходила и ходит гулять в лес, особенно летом, ну вот и выйдет летним вечерком за участок, обойдя ту самую речушку, и вот он лес-чудес. Весь лес был из елей берез и осин, в нем было много разных троп, больших, маленьких. Идешь себе, идешь, заблудиться трудно. Лес весь окружен большим болотом, он как остров среди него. Но вот есть одна тропа, по словам тети, которая уводит дальше, так сказать, границ этого леса, она как секретный проход на соседний остров, а на том соседнем острове небольшого размера, она нашла землянку чью-то, по виду заброшенную и очень давно, и огромное костровище, кто-то жил там, судя по всему, больше ничего там не было. В то место она выходила только один раз в жизни, больше не могла выйти на ту тропу, сколько ни искала.Бывало зимой, вечером, резко наступал туман и затягивал все дачи, шел он с болот и был до утра. Он появлялся в любой день. В тот вечер и ночь, когда был туман, как будто из его глубины был слышен вой, не то волка, не то лося, что-то между. Ночью кто-то начинал стучать в окна, тетя запирала двери, зашторивала окна и топила камин, тогда переставали стучать.Наверное, самая жутка история. Однажды глубокой зимой, как всегда, вечером сидела тетя дома у камина, смотрела на то, как горят бревна, и тут резко сильно задувается огонь, и повеяло морозящим холодом, а потом мощный удар по крыше, что снег повалился с нее. Никто не понял что произошло, огонь в камине задули с верху дымохода. Утром выяснилось, что не только у тети такое было, а у многих, кто жил в ее дачном секторе. Это бы единичный случай, больше ничего подобного не было. Что или кто тогда это сделало, вообще нет объяснения.

Ключевые слова: Болото туман тропа лес дача ГЭС речка неизвестное авторская история

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