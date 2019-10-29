Маленькая ведьмочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 085 Комментарии: 10 +16 Сегодня, 02:52 by

Приходилось ли вам когда-нибудь иметь дело с нечистой силой? Наверное, нет. Вот и я думал, что сверхъестественное меня никогда не коснется. Пока не встретил её. С Таней мы учились на одном курсе, и я был буквально околдован ее красотой: огненно-рыжие волосы, зеленые глаза и заливистый смех-колокольчик. В шутку я называл ее своей маленькой ведьмочкой.Но, увы, мой интерес быстро пропал, и я увлекся прехорошенькой блондиночкой с первого курса. Но едва я расстался с Таней, как начал болеть. Это было просто наваждение, как говорится в народе, то понос, то золотуха. Сначала я загремел в больничку с пневмонией (хотя раньше сроду хуже насморка болячек не знал), потом сломал ногу, а едва снял гипс, как умудрился попасть под машину и угодил на больничную койку уже на полгода.И стали мне девчонки нашептывать, мол, у Танюхи бабка ведьмой была, и, видать, обиженная подруга решила мне отомстить, наслав порчу. В женские сплетни я, конечно, не поверил, но, когда выписался, решил для очистки совести сходить к бывшей невесте. Пришел без предупреждения, дверь ее комнаты в общаге была открытой, и я тихонько протиснулся в узкий коридорчик. Тани дома не было, зато нашел кое-что поинтереснее подружки: собственную фотографию, наклеенную на человечка из теста. Размером мучной человечек был примерно с мою руку. И самое ужасное, мой мини-клон был весь истыкан иголками.В ужасе я выбежал из комнаты и бегом звонить своей бабушке, она посоветовала сходить в церковь. Так я и сделал. Больше ничего со мной плохого не приключалось, а вот Танюха исчезла: то ли перевелась куда, то ли замуж вышла. Честно говоря, знать не хочу. Может, это, конечно, и совпадение, но на душе жутковато.Автор - Станислав Обрамченко.

Ключевые слова: Ведьмочка увлечение бабка порча фото человечек из теста страх

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