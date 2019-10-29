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Истории из жизни

Маленькая ведьмочка

Приходилось ли вам когда-нибудь иметь дело с нечистой силой? Наверное, нет. Вот и я думал, что сверхъестественное меня никогда не коснется. Пока не встретил её. С Таней мы учились на одном курсе, и я был буквально околдован ее красотой: огненно-рыжие волосы, зеленые глаза и заливистый смех-колокольчик. В шутку я называл ее своей маленькой ведьмочкой.

Маленькая ведьмочка


Но, увы, мой интерес быстро пропал, и я увлекся прехорошенькой блондиночкой с первого курса. Но едва я расстался с Таней, как начал болеть. Это было просто наваждение, как говорится в народе, то понос, то золотуха. Сначала я загремел в больничку с пневмонией (хотя раньше сроду хуже насморка болячек не знал), потом сломал ногу, а едва снял гипс, как умудрился попасть под машину и угодил на больничную койку уже на полгода.

И стали мне девчонки нашептывать, мол, у Танюхи бабка ведьмой была, и, видать, обиженная подруга решила мне отомстить, наслав порчу. В женские сплетни я, конечно, не поверил, но, когда выписался, решил для очистки совести сходить к бывшей невесте. Пришел без предупреждения, дверь ее комнаты в общаге была открытой, и я тихонько протиснулся в узкий коридорчик. Тани дома не было, зато нашел кое-что поинтереснее подружки: собственную фотографию, наклеенную на человечка из теста. Размером мучной человечек был примерно с мою руку. И самое ужасное, мой мини-клон был весь истыкан иголками.

Маленькая ведьмочка


В ужасе я выбежал из комнаты и бегом звонить своей бабушке, она посоветовала сходить в церковь. Так я и сделал. Больше ничего со мной плохого не приключалось, а вот Танюха исчезла: то ли перевелась куда, то ли замуж вышла. Честно говоря, знать не хочу. Может, это, конечно, и совпадение, но на душе жутковато.

Автор - Станислав Обрамченко.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:52
Сегодня, 02:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 085Комментарии: 10
+16

Ключевые слова: Ведьмочка увлечение бабка порча фото человечек из теста страх

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Комментарии

#1 написал: Barbelo
Сегодня, 09:08
+6
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Плюс поставила, но какие-то стереотипы. Ведьмы не только с рыжими волосами и зелёными глазами бывают. Ну и больше на творчество смахивает рассказ.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#2 написал: Lilit Dji
Сегодня, 09:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Правильно сделала blush нечего от одной к другой скакать.
Зарегистрирован: 28.01.2018
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 09:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (256|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 466
Хреновая ведьма из неё, однако. За мужиков цепляется, следы не заметает...
Он и не обязан с ней жить до конца жизни, он наоборот, честно дал ей возможность найти своё счастье. Кто виноват, что некоторые до трясучки готовы за мужиков цепляться? Фанючки (от слова "фанатка"), блин. Бегают за мужиками, самомнение им раздувают до размеров слона, фу.
А, да. Тоже мелькнула мысль отнести к творчеству, так как реально, слишком клишированный образ Татьяны получился.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (137|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 191
Цитата: Fleur Delacour
Хреновая ведьма из неё, однако. За мужиков цепляется, следы не заметает...

Молодая, неопытная, на физиологии зацикленная)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 09:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 467
Это ещё что, рано возрадовался, поднимет она его потом из могилы и будет тело- эскиз плоти, силуэт образа истории писать за подписью Боевой Зомби Фаэтона Лайка.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:33
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1681|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 889
А кукла так на виду и лежала, ждала. Ога. Вдруг придёт человек, и всё поймёт *саркастический смех*
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Talisha
Сегодня, 11:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1640|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 214
Видно плохо расстались, раз мстила:) От ведьмы настоящей мужчины не уходят, а это так была - колдунья...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: Шахерезада
Сегодня, 12:21
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 855
Цитата: Fleur Delacour
Хреновая ведьма из неё, однако. За мужиков цепляется, следы не заметает...
Кто виноват, что некоторые до трясучки готовы за мужиков цепляться? Фанючки (от слова "фанатка"), блин. Бегают за мужиками, самомнение им раздувают до размеров слона, фу.

Вы правы, если ведьма теряет голову от мужика, это уже не ведьма, а слуга своих животных инстинктов и легкая добыча для темных сил.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#9 написал: Sisi
Сегодня, 13:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 109
Цитата: зелёное яблочко
А кукла так на виду и лежала, ждала. Ога. Вдруг придёт человек, и всё поймёт *саркастический смех*

И дверь открыла!))))
Зарегистрирован: 1.07.2019
#10 написал: Kili_M
Сегодня, 14:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 94
Девоньки, ну что ж вы. Судя по всему, встречались они долго и дело к свадьбе шло (невестой назвал), а тут взял и загляделся на блондиночку. Таня может не то чтобы зациклилась и вернуть хотела, а просто показала ему, что нех на всяких куколок заглядываться, когда другую невестой зовешь. Поделом парню, ей-богу. Надеюсь, правда, она его отпустила в итоге и нашла себе другой путь для магии. Мстительность - черта молодежи, ну дала легкий поджопник, но не жизни же лишать. Верю, что ведьмы все-таки не настолько плохи.
Зарегистрирован: 4.03.2020
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