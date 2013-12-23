Случай на отаре

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 324 Комментарии: 3 +10 Сегодня, 18:28 by

Давным-давно, еще во времена СССР, когда повсеместно работали колхозы и совхозы, мой дядя, 18-летний пацан, трудился на отаре пастухом. Овец было много, счет шел на тысячи голов, и охраняли стадо сразу несколько человек. Летом они жили прямо рядом с кошарами в небольших деревянных постройках. Там, в Иркутской области, Осинском районе, и произошла эта история, от которой даже спустя 50 лет пробирает мороз по коже. Итак, для удобства поведу рассказ от лица дяди.Лето выдалось засушливым, знойным. В поисках более-менее нормальной травы вместе со стадом нам приходилось наматывать километры. Мы, ясное дело, верхом, с собаками. Тяжело было в тот год. Еще и волки повадились. Совсем обнаглели серые хищники. То ли из-за пожаров, то ли еще из-за чего, но стали они подходить близко к людям и, не боясь огня, открыто задирать ягнят. И именно тем летом приспичило одному из мужиков взять на отару с собой бабу с грудным младенцем, дескать, трудно ей одной в деревне. А ночами у нас холодно, во времянках тепла не было, на лето же строились. Видать, и простыл крохотный пацан, да так сильно, что мы испугались, вдруг помрет ребятенок? Было решено командировать отца в деревню, чтобы сопроводил жену с сыном. Дали ему ружьишко, телегу и доброго коня.Не прошло и недели, как вернулся Афанасий чернее черной ночи. Умер по дороге ребятенок, в деревне сразу по приезде и схоронили, а следом пришлось ему и жену закапывать. Не выдержала горя мать, руки на себя наложила.Несколько дней кряду беспробудно пил самогонку Афоня. Вот вам крест, не закусывал – только пил, как воду, не морщась. А на четвертый, утром кровать Афоньки пустой оказалась, не было и на улице его. Только в кошаре нашли мертвого. И началась катавасия: пока из райцентра вызвали медиков, милицию, пока опросы, то да се. А тело Афонино так и лежало в кошаре, благо, там солнца нет и более-менее прохладно. Но все равно, извините за подробности, трупный запах уже пошел. Не помню, сколько времени прошло, пока схоронить нам его разрешили. Признали все тогда самоубийством.Трагический, для семьи Афони и его самого, июль закончился. Всех упокоили. Наступил август, прохладный уже. Как-то ночью спим с товарищами, и вдруг - ба-бах, будто из ружья кто пальнул. Мы за свои ружья схватились и бегом на звук. Вокруг все обыскали – никого. В кошаре тишина, только овцы испуганно жмутся друг к дружке.Почесали мы загривки с парнями да пошли обратно на боковую. Следующей ночью все повторилось. А потом опять и опять. И, честно говоря, уже начали думать про коллективную галлюцинацию, как заметили, что после того, как услышим выстрел, утром все время одна овца с ягненком сдохнет. Просто мистика какая-то!Время было, сами помните, какое, жили махровыми атеистами и во всякую чушь не верили. Но, как часто с людьми бывает, как только припекло, тут же поверили в сверхъестественные силы. Деревня наша была бурятская, хотя имена русские у всех. Мы, рожденные при Советах, ни во что не верили, а вот родители наши и деды скрывали, но все равно нет-нет, но к шаманам обращались. Служители культа тоже в открытую с бубном не ходили, однако все в деревне знали, к кому надобно обратиться. Короче говоря, привезли старого шамана на отару. Тот первым делом в кошары пошел и начал входить в экстаз.Такого устрашающего зрелища я еще не видел. Шаман весь трясся, как в припадке, а потом упал на колени и стал походить на тряпичную, совершенно обмякшую куклу, которую кто-то держит за веревочки. Из приоткрытого посиневшего рта текла тонкая струйка слюны, и вдруг из этих разверстых губ послышался басовитый голос. Представляете, человек без сознания, а из него голос! Да еще и абсолютно не похожий на его собственный. Хрипы, сипы раздавались из глотки шамана, но вполне разборчиво нечто твердило его ртом: «Три черные овцы с ягнятами». Позже шаман сказал, что такова цена предков, чтобы могла успокоиться душа самоубийцы (видать, как я понял, это его неспокойный дух забирал ночами овец и пугал нас звуками выстрелов).Провели мы обряд честь по чести, как велел старый шаман. Трудно сказать, кто из нас поверил во все это. Но против фактов не попрешь: больше смертей в лагере не было: ни человеческих, ни животных. Да и шум по ночам прекратился.Автор - Семен З.

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