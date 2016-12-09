Как покойный муж пришёл в гости
История от автора. Давно собирался вам её рассказать, да как-то руки не доходили. Она более комичная, чем все остальные мои истории и рассказы, но к мистике имеет прямое отношение. Итак, слушайте.
В 2005 году я поехал в гости к товарищу в соседний город. Встретились, выпили, отметили приезд. Товарищ отлучился в магазин, а я вышел на балкон с кружкой кофе, чтобы скоротать ожидание.
Дом четырёхэтажный, старой планировки. Второй этаж. Внизу на лавочке сидят три классических бабульки, которых можно встретить у абсолютно любого жилого дома, и сплетничают. Я, было, собрался зайти обратно в квартиру, но разговор заставил меня остановиться, и я услышал:
- Ой, вы знаете, бабы, мой ко мне вчера приходил!
- Да ты что?! Ужас какой. А сколько же его уже нет?
- Да год, как схоронили.
- А чего хотел-то? Просил чего?
- Да ничего не просил. Я уже спать легла, отвернулась к стенке. Только задремала, слышу, ключ в двери проворачивается. Хотела было подскочить, посмотреть кто, да меня как сковало всю. Уже когда зашёл, я поняла, что дед. Слышу, пиджак повесил на вешалку, заходит в спальню. "Ну привет, Петровна," - говорит. Я молчу. Чую, он на кровать прилёг. Обнял меня и подбородком в плечо уткнулся. А подбородок колючий, страх, весь в щетине. А я лежу и думаю: "Что же я, дура, электробритву ему в карман не положила?"
Закончить бабульки не успели. Картина в голове, изображающая небритого покойника с электробритвой в руке в тщетных поисках розетки на том свете вызвала у меня приступ гомерического хохота. Чтобы не навлечь на себя проклятия, я быстро ретировался с глаз бабулек.
Автор - Копилка историй.
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Сегодня, 08:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 862Комментарии: 9
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