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Истории из жизни

Как покойный муж пришёл в гости

Как покойный муж пришёл в гости


История от автора. Давно собирался вам её рассказать, да как-то руки не доходили. Она более комичная, чем все остальные мои истории и рассказы, но к мистике имеет прямое отношение. Итак, слушайте.

В 2005 году я поехал в гости к товарищу в соседний город. Встретились, выпили, отметили приезд. Товарищ отлучился в магазин, а я вышел на балкон с кружкой кофе, чтобы скоротать ожидание.

Дом четырёхэтажный, старой планировки. Второй этаж. Внизу на лавочке сидят три классических бабульки, которых можно встретить у абсолютно любого жилого дома, и сплетничают. Я, было, собрался зайти обратно в квартиру, но разговор заставил меня остановиться, и я услышал:

- Ой, вы знаете, бабы, мой ко мне вчера приходил!

- Да ты что?! Ужас какой. А сколько же его уже нет?

- Да год, как схоронили.

- А чего хотел-то? Просил чего?

- Да ничего не просил. Я уже спать легла, отвернулась к стенке. Только задремала, слышу, ключ в двери проворачивается. Хотела было подскочить, посмотреть кто, да меня как сковало всю. Уже когда зашёл, я поняла, что дед. Слышу, пиджак повесил на вешалку, заходит в спальню. "Ну привет, Петровна," - говорит. Я молчу. Чую, он на кровать прилёг. Обнял меня и подбородком в плечо уткнулся. А подбородок колючий, страх, весь в щетине. А я лежу и думаю: "Что же я, дура, электробритву ему в карман не положила?"

Закончить бабульки не успели. Картина в голове, изображающая небритого покойника с электробритвой в руке в тщетных поисках розетки на том свете вызвала у меня приступ гомерического хохота. Чтобы не навлечь на себя проклятия, я быстро ретировался с глаз бабулек.

Автор - Копилка историй.
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Сегодня, 08:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 862Комментарии: 9
+8

Ключевые слова: Старый дом друг балкон бабульки разговор покойный дед электробритва

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 09:40
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2352|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 134
Бабульки больше двух - те еще фантазерки, хотя может и правду говорит Петровна. Но обычно, чтобы зянятнее провести время на лавочке, они такие хохмы придумывают...
За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 039
А может это сосед? crazy
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: DRUID
Сегодня, 10:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (283|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 359
Тааак копыт значит не будет mmmm
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 11:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Я верю бабушке ) кто знает, кто это к ней приходил.
Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 039
Мои наблюдения.
Считается, что дети до 4 лет видят что-то, что человеку возраста где-то до 40 (в среднем, исключая исключения flushed )не видно и не понятно. Начиная где-то от сорока и чем старше, тем больше, люди опять начинают сталкиваться с необъяснимым с точки зрения физики, химии, ну и т.д. Получается, что в период "невидения непознанного" мы более "толстокожие"?. Или наоборот, более чувствительные в младенчестве и старости?
Ну в общем мысль я пока не додумала fearful
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 13:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 026
Конечно, электробритва это чушь. Надо было станочек бритвенный положить и пену.
Зарегистрирован: 15.07.2015
   
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 13:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Цитата: Light_a_dark
Мои наблюдения.
Считается, что дети до 4 лет видят что-то, что человеку возраста где-то до 40 (в среднем, исключая исключения flushed )не видно и не понятно. Начиная где-то от сорока и чем старше, тем больше, люди опять начинают сталкиваться с необъяснимым с точки зрения физики, химии, ну и т.д. Получается, что в период "невидения непознанного" мы более "толстокожие"?. Или наоборот, более чувствительные в младенчестве и старости?
Ну в общем мысль я пока не додумала fearful

Я уверена, что видеть-не видеть помогает какой-то механизм или блок в мозге. А в детстве и в подростковом возрасте (кто сумел эту способность сохранить) это вИдение отличается большей яркостью и детализацией что ли. )
Если у меня когда-нибудь будет ребёнок, постараюсь особенно внимательно наблюдать за такими вещами. Тем более, предпосылки имеются smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:26
+1
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Репутация: (121|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 039
Цитата: Jako tako
Если у меня когда-нибудь будет ребёнок, постараюсь особенно внимательно наблюдать за такими вещами. Тем более, предпосылки имеются

Предпосылки к вИдению, или к ребенку?
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 13:32
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Jako tako
Если у меня когда-нибудь будет ребёнок, постараюсь особенно внимательно наблюдать за такими вещами. Тем более, предпосылки имеются

Предпосылки к вИдению, или к ребенку?

Ах, если бы к ребёнку. smile Предпосылки к мистике в жизни гипотетического ребёнка.
Зарегистрирован: 14.09.2019
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