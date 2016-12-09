Как покойный муж пришёл в гости

Сделано_в_СССР Просмотров: 862 Комментарии: 9 +8 Сегодня, 08:03 by

История от автора. Давно собирался вам её рассказать, да как-то руки не доходили. Она более комичная, чем все остальные мои истории и рассказы, но к мистике имеет прямое отношение. Итак, слушайте.В 2005 году я поехал в гости к товарищу в соседний город. Встретились, выпили, отметили приезд. Товарищ отлучился в магазин, а я вышел на балкон с кружкой кофе, чтобы скоротать ожидание.Дом четырёхэтажный, старой планировки. Второй этаж. Внизу на лавочке сидят три классических бабульки, которых можно встретить у абсолютно любого жилого дома, и сплетничают. Я, было, собрался зайти обратно в квартиру, но разговор заставил меня остановиться, и я услышал:- Ой, вы знаете, бабы, мой ко мне вчера приходил!- Да ты что?! Ужас какой. А сколько же его уже нет?- Да год, как схоронили.- А чего хотел-то? Просил чего?- Да ничего не просил. Я уже спать легла, отвернулась к стенке. Только задремала, слышу, ключ в двери проворачивается. Хотела было подскочить, посмотреть кто, да меня как сковало всю. Уже когда зашёл, я поняла, что дед. Слышу, пиджак повесил на вешалку, заходит в спальню. "Ну привет, Петровна," - говорит. Я молчу. Чую, он на кровать прилёг. Обнял меня и подбородком в плечо уткнулся. А подбородок колючий, страх, весь в щетине. А я лежу и думаю: "Что же я, дура, электробритву ему в карман не положила?"Закончить бабульки не успели. Картина в голове, изображающая небритого покойника с электробритвой в руке в тщетных поисках розетки на том свете вызвала у меня приступ гомерического хохота. Чтобы не навлечь на себя проклятия, я быстро ретировался с глаз бабулек.Автор - Копилка историй.

Ключевые слова: Старый дом друг балкон бабульки разговор покойный дед электробритва

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