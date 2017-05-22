Покровитель дома или вредитель?Что вы знаете про домовых? Я сама, к счастью, с подобными явлениями не сталкивалась. Кто-то считает, что это дух дома, кто-то именует их мелкой нечистью. А некоторые, вообще, отказывают им в праве на существование, списывая все на физику или работу психики. Вот несколько историй на эту тему.
Жительница одной деревни, недавно рассказала мне, что в доме у неё живёт домовой. Проявляет он себя сносно, не вредничает. Ночью, иной раз, слышится звяканье посуды, как будто кто-то переставляет тарелки или ложки перебирает, реже слышен скрип половиц, вроде ходит кто-то, но не тяжёлый, как взрослый мужчина, а легче, как ребёнок. Сперва она прокрадывалась тихонько на кухню и резко включала свет, но никого застать так и не получилось. Светлана признаётся, что воспринимает своего духа как домовёнка. Существо молодое и игривое. Несколько раз бывало, что она явственно слышала, как дети прыгают на диване в своей комнате, она аккуратно подкрадывалась и резко открывала шторы. Дети спокойно спали.
Домочадцы тоже слышат иногда шаги, легкий стук из стен и звяканье посуды. Вреда никого не делает, может иногда "поиграть", положит Света кухонное полотенце на место, а оно пропадает на несколько дней, потом находится в самых непредсказуемых местах. Она считает, что он привязан к ней, потому что иногда, приходя с работы, слышит весёлый шепоток: "Света!", - и настолько она привыкла к таким явлениям, что уже считает их вполне обыденными. Даже появилась традиция, оставлять что-нибудь вкусненькое на столе на ночь, как символическое угощение. Она верит, что таким образом поддерживает дружеские отношения со своим духом дома.
А вот ещё одна история, которую нам рассказала одна бабушка. Когда она была девочкой, у них в избе жил домовой, но довольно вредный. Изводил котов, ни один не приживался. Или сразу убегали, или дохли. Но сперва странно себя вели: кот начинал бегать по дому взбрыкивая, как будто кто-то сидит у него на спине и, если кот попадался упорный, и не уходил сразу после таких поездок, то начинал худеть и чахнуть. Мать ей говорила: "Домовой заездил!"
Постоянно пропадали мелкие предметы: то гребень, то платок, а один раз месяц утюг искали. Нашёлся он на планах в траве (участок за домом). Скотина частенько утром выглядела измученной, как будто на лошадях день работали. В доме не было ни одной целой тарелки, все были в щербинках. Закончилось всё довольно печально, дом у них сгорел. Домовой постарался или была другая причина, старушка не знает. Слава богу, никто не погиб и часть имущества спасли.
Интересно, связанны ли домовой и эффект сонного паралича? Ведь считается, что домовой может придушить нерадивого хозяина?
Отец мне рассказывал однажды, еще до свадьбы, он на себе испытал, что такое ночной душитель. Жил он тогда один, в маленькой комнатушке в деревянном бараке. В комнату помещался диван, шкаф и электроплитка на тумбочке. Удобства общие, в конце коридора. Проснулся он на рассвете оттого, что на грудь тяжесть навалилась неимоверная. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, сознание ясное. Паника. Начал рыпаться в своём непослушном теле и случайно скосил глаза на зеркало, что сбоку висело. В зеркале он увидел своё отражение, а на груди сидит небольшая лохматая тварюшка. Как только он это заметил, существо спрыгнуло куда-то на пол. Я расспрашивала подробно о внешнем виде этого существа, но отец говорил, что оно лохматое и человекоподобное, а больше он ничего рассмотреть не успел. Ни до этого случая, ни после, никакой мистики не наблюдалось.
Каждый сам решает, как ему относится к явным проявления домового в доме. Стоит ли его задабривать или наоборот попытаться изгнать? Надо ли вообще заводить такую "дружбу"?
Из комментария к истории...
Тамара и Михаил Клемишевы
Я никогда не думала, что столкнусь с подобным! Мои родители жили в небольшом поселке. Первый раз я попала в непонятную ситуацию после похорон мамы! Отец, муж и брат зарезали теленка, разделали его и принесли мне кусочек мяса, чтобы я приготовила ужин. Решила сделать котлеты и пожарить их на электроплитке, т.к. топить печь было уже поздно. Мужчины ушли к отцу на работу помыться, а я занялась ужином. Поставила на шесток плитку, а сама отвернулась к столу и занялась приготовлением котлет. Ощущение было такое, что мне в спину кто-то смотрит, повернусь, никого нет. Я выключила плитку, села так, чтобы мне была видна и печь, и дверь, и окно. И вот из-под печи, через подпечек, куда складывали ухваты и кочережки, вылез кот, забрался ко мне на колени и стал ластиться ко мне. Надо сказать, что моя мама не любила котов, и наш кот был практически диким, домой он заходил чтобы поесть и сразу уходил на улицу. Я сидела прижавшись к стене, руки заложила за спину, волосы мои стояли дыбом и не могла пошевелиться. Сколько времени это длилось я не знаю. Но вот за окном заговорили мои, пришедшие домой, мужчины. Кот тут же ушел в подпечек. Дверь открылась, и в кухню с улицы вошел отец, а с ним пришел кот, наш кот. Оцепенение с меня сошло, и я нагнулась, хотела его погладить, кот шарахнулся от меня и зашипел. Вот возникает вопрос, кто же тогда ко мне ластился? Мы долго думали, как кот мог оказаться в доме, если отец сказал, что он сидел ждал его у ворот дома?
Прошло много лет, мы переехали жить в Беларусь. Нам дали на достройку дом, мы его достроили и поселились в нем. Мать моего мужа жила в Баку, и когда там начались беспорядки мы забрали ее к себе. С этого времени я, боковым зрением, стала замечать, что по полу нет, нет, да мелькнет какой-то клубочек серенький и не только я, и муж, и дети тоже замечали. Но все молчали, думая, что показалось. Прошло несколько лет, моя свекровь серьезно заболела и умерла. После ее похорон я не могла оставаться дома одна, такое оказывалось давление, что и я и, кстати, наш кот, вылетали из дома и бродили, пока муж не приходил с работы. Прошло сорок дней, и снится мне сон, что мне на руку наваливается что-то тяжелое, шерстяное. Я спрашиваю: "Ты кто"? Получаю ответ: "Я Вася".
- Что ты хочешь, Вася?
- Животик погладь.
Я погладила, шерстка довольно-таки жесткая. Потом я попросила:
- Не обижай меня Вася!
Получила ответ: "Не буду".
Вот так я познакомилась с нашим домовым, которого свекровь привезла с собой. Он сорок дней тосковал после ее смерти, а потом начал знакомиться с новой хозяйкой. Видимо, и в первом случае ко мне знакомиться приходил домовой.
Автор - канал Рассказки из деревни.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19
Вчера, 20:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 260Комментарии: 2
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