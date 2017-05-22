Покровитель дома или вредитель?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 260 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:19 by

Что вы знаете про домовых? Я сама, к счастью, с подобными явлениями не сталкивалась. Кто-то считает, что это дух дома, кто-то именует их мелкой нечистью. А некоторые, вообще, отказывают им в праве на существование, списывая все на физику или работу психики. Вот несколько историй на эту тему.Жительница одной деревни, недавно рассказала мне, что в доме у неё живёт домовой. Проявляет он себя сносно, не вредничает. Ночью, иной раз, слышится звяканье посуды, как будто кто-то переставляет тарелки или ложки перебирает, реже слышен скрип половиц, вроде ходит кто-то, но не тяжёлый, как взрослый мужчина, а легче, как ребёнок. Сперва она прокрадывалась тихонько на кухню и резко включала свет, но никого застать так и не получилось. Светлана признаётся, что воспринимает своего духа как домовёнка. Существо молодое и игривое. Несколько раз бывало, что она явственно слышала, как дети прыгают на диване в своей комнате, она аккуратно подкрадывалась и резко открывала шторы. Дети спокойно спали.Домочадцы тоже слышат иногда шаги, легкий стук из стен и звяканье посуды. Вреда никого не делает, может иногда "поиграть", положит Света кухонное полотенце на место, а оно пропадает на несколько дней, потом находится в самых непредсказуемых местах. Она считает, что он привязан к ней, потому что иногда, приходя с работы, слышит весёлый шепоток: "Света!", - и настолько она привыкла к таким явлениям, что уже считает их вполне обыденными. Даже появилась традиция, оставлять что-нибудь вкусненькое на столе на ночь, как символическое угощение. Она верит, что таким образом поддерживает дружеские отношения со своим духом дома.А вот ещё одна история, которую нам рассказала одна бабушка. Когда она была девочкой, у них в избе жил домовой, но довольно вредный. Изводил котов, ни один не приживался. Или сразу убегали, или дохли. Но сперва странно себя вели: кот начинал бегать по дому взбрыкивая, как будто кто-то сидит у него на спине и, если кот попадался упорный, и не уходил сразу после таких поездок, то начинал худеть и чахнуть. Мать ей говорила: "Домовой заездил!"Постоянно пропадали мелкие предметы: то гребень, то платок, а один раз месяц утюг искали. Нашёлся он на планах в траве (участок за домом). Скотина частенько утром выглядела измученной, как будто на лошадях день работали. В доме не было ни одной целой тарелки, все были в щербинках. Закончилось всё довольно печально, дом у них сгорел. Домовой постарался или была другая причина, старушка не знает. Слава богу, никто не погиб и часть имущества спасли.Отец мне рассказывал однажды, еще до свадьбы, он на себе испытал, что такое ночной душитель. Жил он тогда один, в маленькой комнатушке в деревянном бараке. В комнату помещался диван, шкаф и электроплитка на тумбочке. Удобства общие, в конце коридора. Проснулся он на рассвете оттого, что на грудь тяжесть навалилась неимоверная. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, сознание ясное. Паника. Начал рыпаться в своём непослушном теле и случайно скосил глаза на зеркало, что сбоку висело. В зеркале он увидел своё отражение, а на груди сидит небольшая лохматая тварюшка. Как только он это заметил, существо спрыгнуло куда-то на пол. Я расспрашивала подробно о внешнем виде этого существа, но отец говорил, что оно лохматое и человекоподобное, а больше он ничего рассмотреть не успел. Ни до этого случая, ни после, никакой мистики не наблюдалось.Каждый сам решает, как ему относится к явным проявления домового в доме. Стоит ли его задабривать или наоборот попытаться изгнать? Надо ли вообще заводить такую "дружбу"?Автор - канал Рассказки из деревни.

Ключевые слова: Деревня ночной душитель лохматая тварюшка странный кот свекровь домовой

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