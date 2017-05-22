Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Покровитель дома или вредитель?

Что вы знаете про домовых? Я сама, к счастью, с подобными явлениями не сталкивалась. Кто-то считает, что это дух дома, кто-то именует их мелкой нечистью. А некоторые, вообще, отказывают им в праве на существование, списывая все на физику или работу психики. Вот несколько историй на эту тему.

Покровитель дома или вредитель?


Жительница одной деревни, недавно рассказала мне, что в доме у неё живёт домовой. Проявляет он себя сносно, не вредничает. Ночью, иной раз, слышится звяканье посуды, как будто кто-то переставляет тарелки или ложки перебирает, реже слышен скрип половиц, вроде ходит кто-то, но не тяжёлый, как взрослый мужчина, а легче, как ребёнок. Сперва она прокрадывалась тихонько на кухню и резко включала свет, но никого застать так и не получилось. Светлана признаётся, что воспринимает своего духа как домовёнка. Существо молодое и игривое. Несколько раз бывало, что она явственно слышала, как дети прыгают на диване в своей комнате, она аккуратно подкрадывалась и резко открывала шторы. Дети спокойно спали.

Домочадцы тоже слышат иногда шаги, легкий стук из стен и звяканье посуды. Вреда никого не делает, может иногда "поиграть", положит Света кухонное полотенце на место, а оно пропадает на несколько дней, потом находится в самых непредсказуемых местах. Она считает, что он привязан к ней, потому что иногда, приходя с работы, слышит весёлый шепоток: "Света!", - и настолько она привыкла к таким явлениям, что уже считает их вполне обыденными. Даже появилась традиция, оставлять что-нибудь вкусненькое на столе на ночь, как символическое угощение. Она верит, что таким образом поддерживает дружеские отношения со своим духом дома.

А вот ещё одна история, которую нам рассказала одна бабушка. Когда она была девочкой, у них в избе жил домовой, но довольно вредный. Изводил котов, ни один не приживался. Или сразу убегали, или дохли. Но сперва странно себя вели: кот начинал бегать по дому взбрыкивая, как будто кто-то сидит у него на спине и, если кот попадался упорный, и не уходил сразу после таких поездок, то начинал худеть и чахнуть. Мать ей говорила: "Домовой заездил!"

Постоянно пропадали мелкие предметы: то гребень, то платок, а один раз месяц утюг искали. Нашёлся он на планах в траве (участок за домом). Скотина частенько утром выглядела измученной, как будто на лошадях день работали. В доме не было ни одной целой тарелки, все были в щербинках. Закончилось всё довольно печально, дом у них сгорел. Домовой постарался или была другая причина, старушка не знает. Слава богу, никто не погиб и часть имущества спасли.

Интересно, связанны ли домовой и эффект сонного паралича? Ведь считается, что домовой может придушить нерадивого хозяина?

Отец мне рассказывал однажды, еще до свадьбы, он на себе испытал, что такое ночной душитель. Жил он тогда один, в маленькой комнатушке в деревянном бараке. В комнату помещался диван, шкаф и электроплитка на тумбочке. Удобства общие, в конце коридора. Проснулся он на рассвете оттого, что на грудь тяжесть навалилась неимоверная. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, сознание ясное. Паника. Начал рыпаться в своём непослушном теле и случайно скосил глаза на зеркало, что сбоку висело. В зеркале он увидел своё отражение, а на груди сидит небольшая лохматая тварюшка. Как только он это заметил, существо спрыгнуло куда-то на пол. Я расспрашивала подробно о внешнем виде этого существа, но отец говорил, что оно лохматое и человекоподобное, а больше он ничего рассмотреть не успел. Ни до этого случая, ни после, никакой мистики не наблюдалось.

Каждый сам решает, как ему относится к явным проявления домового в доме. Стоит ли его задабривать или наоборот попытаться изгнать? Надо ли вообще заводить такую "дружбу"?

Из комментария к истории...

Тамара и Михаил Клемишевы
Я никогда не думала, что столкнусь с подобным! Мои родители жили в небольшом поселке. Первый раз я попала в непонятную ситуацию после похорон мамы! Отец, муж и брат зарезали теленка, разделали его и принесли мне кусочек мяса, чтобы я приготовила ужин. Решила сделать котлеты и пожарить их на электроплитке, т.к. топить печь было уже поздно. Мужчины ушли к отцу на работу помыться, а я занялась ужином. Поставила на шесток плитку, а сама отвернулась к столу и занялась приготовлением котлет. Ощущение было такое, что мне в спину кто-то смотрит, повернусь, никого нет. Я выключила плитку, села так, чтобы мне была видна и печь, и дверь, и окно. И вот из-под печи, через подпечек, куда складывали ухваты и кочережки, вылез кот, забрался ко мне на колени и стал ластиться ко мне. Надо сказать, что моя мама не любила котов, и наш кот был практически диким, домой он заходил чтобы поесть и сразу уходил на улицу. Я сидела прижавшись к стене, руки заложила за спину, волосы мои стояли дыбом и не могла пошевелиться. Сколько времени это длилось я не знаю. Но вот за окном заговорили мои, пришедшие домой, мужчины. Кот тут же ушел в подпечек. Дверь открылась, и в кухню с улицы вошел отец, а с ним пришел кот, наш кот. Оцепенение с меня сошло, и я нагнулась, хотела его погладить, кот шарахнулся от меня и зашипел. Вот возникает вопрос, кто же тогда ко мне ластился? Мы долго думали, как кот мог оказаться в доме, если отец сказал, что он сидел ждал его у ворот дома?

Прошло много лет, мы переехали жить в Беларусь. Нам дали на достройку дом, мы его достроили и поселились в нем. Мать моего мужа жила в Баку, и когда там начались беспорядки мы забрали ее к себе. С этого времени я, боковым зрением, стала замечать, что по полу нет, нет, да мелькнет какой-то клубочек серенький и не только я, и муж, и дети тоже замечали. Но все молчали, думая, что показалось. Прошло несколько лет, моя свекровь серьезно заболела и умерла. После ее похорон я не могла оставаться дома одна, такое оказывалось давление, что и я и, кстати, наш кот, вылетали из дома и бродили, пока муж не приходил с работы. Прошло сорок дней, и снится мне сон, что мне на руку наваливается что-то тяжелое, шерстяное. Я спрашиваю: "Ты кто"? Получаю ответ: "Я Вася".
- Что ты хочешь, Вася?
- Животик погладь.
Я погладила, шерстка довольно-таки жесткая. Потом я попросила:
- Не обижай меня Вася!
Получила ответ: "Не буду".
Вот так я познакомилась с нашим домовым, которого свекровь привезла с собой. Он сорок дней тосковал после ее смерти, а потом начал знакомиться с новой хозяйкой. Видимо, и в первом случае ко мне знакомиться приходил домовой.

Автор - канал Рассказки из деревни.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19
Вчера, 20:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 260Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Деревня ночной душитель лохматая тварюшка странный кот свекровь домовой

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 980
Второй домовой странный какой. Свекровь его привезла, а он значит ни на кого внимание не обращает, мордой воротит . А тут хозяйка померла, деваться не куда пришёл. Да так откровенно))))
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#2 написал: Ягсе
Вчера, 22:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 243
Домовые есть. За историю плюс.
Зарегистрирован: 25.11.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.