Смерть бывшего мужа

Жизнь в аду Просмотров: 1 232 Комментарии: 13 +17 Вчера, 14:04 by

Случилось в моей жизни неприятное событие под названием развод.Причина банальна и проста, он начал пить, по синеве вел себя неадекватно, лечиться категорически не хотел. Своими действиями он усугубил болезнь печени и желудка. С переодичностью он брался за ум и появлялся какой-то энтузиазм, но надолго его не хватало. А мне порядком надоело (да полетят в меня тапки)...Ушла, практически без скандала, делить было нечего, забрала вещи и кота.За две недели ДО:- ощущения приближающейся беды (образно, как будто кто-то надувает мыльный пузырь и он должен взорваться со дня на день);- все валится из рук и постоянные недосыпы с последующейся головной болью;- запах смерти (я как-то писала давно очень в своем рассказе об этом) И... не придала запаху никакого значения, подумала, что показалось.Буду писать с датами:- с 16 на 17 декабря кто-то ходит по коридору, тихо крадётся, если выглянуть - никого нет, сначала меня разбудил мой парень, сказал, что кто-то ходит, попросил меня послушать, и ведь действительно услышала. Человек я впечатлительный, долго не могла выглянуть в коридор, а когда выглянула, показалось, что что-то промелькнуло, почти до утра я не могла уснуть, и по коридору ходила только с включённым в нем светом;- до среды меня одолела паника, что-то не так, не могла понять;- в среду, 18 декабря, в whatsapp бывшая свекровь прислала новость о смерти сына, моего бывшего мужа с 16.Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать...Прошло ровно 9 месяцев с момента развода: 16 марта нас развели - 16 декабря он умер.В ночь на 9 день мой парень просыпается и показывая на дверь говорит (маленькое уточнение, он иногда страдает сомнамбулизмом): Что он тут делает? Он что, теперь вечно с нами будет?До утра я не уснула, мне было страшно до дрожи в коленках и мурашек, спала с включённым светом.И как вишенка на торте, до 40 дня у меня болел кот. Не ел, не пил, тошнило его постоянно. Из упитанного крупного кота превратился в веточку, вызвала врача, его всего обкололи, сдали анализы, узи и прочее. Вывод: болезнь жкт и печень. Я стала боятся уже за кота... Благо три дня уколов и измененный рацион с вливанием лекарств (так как он не пил и не ел) помогли и он стал отходить.Могу сказать, что умер бывший муж из-за желудочного кровотечения, плюс не ел и не пил, его тошнило.Теперь сниться постоянно, видимо не могу отпустить эту ситуацию.Я не прошу советов, думаю справлюсь как-нибудь сама, просто выложила, как мне показалось, некоторые случайности или совпадения из всей этой ситуации, которую отпустить не могу...

Ключевые слова: Муж развод пьянство смерть даты кот авторская история

Другие, подобные истории: