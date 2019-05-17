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Истории из жизни

Смерть бывшего мужа

Случилось в моей жизни неприятное событие под названием развод.

Причина банальна и проста, он начал пить, по синеве вел себя неадекватно, лечиться категорически не хотел. Своими действиями он усугубил болезнь печени и желудка. С переодичностью он брался за ум и появлялся какой-то энтузиазм, но надолго его не хватало. А мне порядком надоело (да полетят в меня тапки)...

Ушла, практически без скандала, делить было нечего, забрала вещи и кота.

За две недели ДО:

- ощущения приближающейся беды (образно, как будто кто-то надувает мыльный пузырь и он должен взорваться со дня на день);
- все валится из рук и постоянные недосыпы с последующейся головной болью;
- запах смерти (я как-то писала давно очень в своем рассказе об этом) И... не придала запаху никакого значения, подумала, что показалось.

Буду писать с датами:

- с 16 на 17 декабря кто-то ходит по коридору, тихо крадётся, если выглянуть - никого нет, сначала меня разбудил мой парень, сказал, что кто-то ходит, попросил меня послушать, и ведь действительно услышала. Человек я впечатлительный, долго не могла выглянуть в коридор, а когда выглянула, показалось, что что-то промелькнуло, почти до утра я не могла уснуть, и по коридору ходила только с включённым в нем светом;
- до среды меня одолела паника, что-то не так, не могла понять;
- в среду, 18 декабря, в whatsapp бывшая свекровь прислала новость о смерти сына, моего бывшего мужа с 16.

Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать...

Прошло ровно 9 месяцев с момента развода: 16 марта нас развели - 16 декабря он умер.

В ночь на 9 день мой парень просыпается и показывая на дверь говорит (маленькое уточнение, он иногда страдает сомнамбулизмом): Что он тут делает? Он что, теперь вечно с нами будет?
До утра я не уснула, мне было страшно до дрожи в коленках и мурашек, спала с включённым светом.

И как вишенка на торте, до 40 дня у меня болел кот. Не ел, не пил, тошнило его постоянно. Из упитанного крупного кота превратился в веточку, вызвала врача, его всего обкололи, сдали анализы, узи и прочее. Вывод: болезнь жкт и печень. Я стала боятся уже за кота... Благо три дня уколов и измененный рацион с вливанием лекарств (так как он не пил и не ел) помогли и он стал отходить.

Могу сказать, что умер бывший муж из-за желудочного кровотечения, плюс не ел и не пил, его тошнило.

Теперь сниться постоянно, видимо не могу отпустить эту ситуацию.

Я не прошу советов, думаю справлюсь как-нибудь сама, просто выложила, как мне показалось, некоторые случайности или совпадения из всей этой ситуации, которую отпустить не могу...

Вчера, 14:04 by Жизнь в адуПросмотров: 1 232Комментарии: 13
+17

Ключевые слова: Муж развод пьянство смерть даты кот авторская история

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 14:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 382
Нет, не случайность. Слишком много событий,чтобы это были просто совпадения. Возможно скажу банальность, но если хотите отпустить ситуацию-- сходите в церковь. Не важно верите или не верите, просто сходите. Там бабушки подскажут, что и как надо сделать. Понимаю, хотите справиться сами, но не игнорируйте помощь, по-любому станет легче.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 14:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 146
Видимо правду говорят, что животные перетягивают на себя болезни хозяев. И тут явно не просто так кот мучился.
Жутко это все. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 020
Прочитала вашу историю "Предчувствую смерть" Могу сказать только одно:"Вы не одиноки в таких предчувствиях".
По истории +.
Прочтя ваш рассказ, вспомнила. Перед смертью Бывшего меня положили на операцию. В палате лежало еще 2 женщины. Одной из них постоянно звонили. Она какое-то время беседовала по телефону, а потом заявляла с неким сарказмом:"Да, я теперь вдова. Безутешная вдовушка," Спрашивать было не удобно, но из её разговоров было понятно, что у неё умер муж. Толи бывший, толи настоящий, но с ним она уже жила отдельно, и было понятно, что он вел такой же образ жизни, как и ваш Бывший, впрочем, как и мой Бывший, и она теперь чувствует себя абсолютно свободной. Я ещё тогда задумалась:"К чему мне всё это надо слышать?". Через несколько дней и я стала "безутешной вдовушкой" по поводу смерти Бывшего. Получается, нам всё-таки подают знаки, только мы не всегда их можем расшифровать?. Или, действительно , такие вот совпадения.
До сорока дней после смерти Бывшего около 3 часов ночи в квартире начинало твориться черте что. Какие-то резкие звуки, от которых мы с мужем подрывались. Типа удара железом по батарее. Хотя у нас батареи между этажами соединены фторопластовыми трубами и уже не постучишь соседу по ним, чтобы тот сделал музыку потише), то зарядное с комода само упадет, то на кухне что-то упадет в умывальник со звоном. Пока я уже в бешенстве в 3 ночи не заорала: "Да ты задобал уже мешать спать и пугать!. Умер (реально звучало "сдох", извините), так лежи себе тихонько!" Вроде притихло всё, но до 40 дней все-равно пошуршивал. Теперь тишина.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#4 написал: Pmariam
Вчера, 15:43
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1198|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 650
Живые к живым, мертвые к мертвым! во снах посылайте его на все три! с отборным матом. Иначе прицепится надолго и будет энергией вашей питаться.
а вот на счет его "нахождения" в вашей квартире - я не совсем поняла: он знал это место что с такой наглостью там обитает?
в любом случае по известному адресу матом!!!
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: Jako tako
Вчера, 16:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 146
Цитата: Light_a_dark
Пока я уже в бешенстве в 3 ночи не заорала: "Да ты задобал уже мешать спать и пугать!. Умер (реально звучало "сдох", извините), так лежи себе тихонько!" .

Вот это круто smile
Наверное внимание Ваше привлекал таким образом
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Дремлющее Зло
Вчера, 19:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
"Мой парень"... С этого и следовало начать. Бросила умирающего мужа ради другого. Неудивительно, что и после смерти ему покоя не было, вот и напоминал о себе...
Зарегистрирован: 11.02.2020
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:08
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 94
Комментариев: 5 851
Удаётся же некоторым сразу другого найти. Для меня просто мистика flushed
В остальном мистики не вижу.

Цитата: Light_a_dark
Типа удара железом по батарее.

Тоже такое слышала. Ещё сорока не было так отец умер. Правда, один единственный раз
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 020
Цитата: зелёное яблочко
Удаётся же некоторым сразу другого найти. Для меня просто мистика

Моя знакомая дважды была официально замужем и дважды неофициально. Причем только она отходила от похорон предыдущего супруга, как сразу появлялся следующий. Итого она похоронила четырех мужиков. Сама очень - очень обыкновенная. Похожа на училку-заучку. Гулька из волос на голове, очки на носу.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#9 написал: Славянин777
Вчера, 22:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 103
Цитата: Light_a_dark
Цитата: зелёное яблочко
Удаётся же некоторым сразу другого найти. Для меня просто мистика

Моя знакомая дважды была официально замужем и дважды неофициально. Причем только она отходила от похорон предыдущего супруга, как сразу появлялся следующий. Итого она похоронила четырех мужиков. Сама очень - очень обыкновенная. Похожа на училку-заучку. Гулька из волос на голове, очки на носу.


Здравствуйте!
Простите конечно,но первое что пришло на ум - а не " Черная ли вдова " Ваша подруга???!!!))) Эко ловко у неё получается "упаковывать" благоверных...))) Простите не удержался...) Буду впредь сторониться Училок - Заучек!!!)))

За Историю Плюс!!!
Котик Ваш на себя перетянул болезни.
А по поводу почившего супруга, закажите Сорокауст в нескольких Храмах за упокой его души - все пройдёт.
За Историю Плюс!
Дай Бог Всё Наладится!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#10 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:13
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Репутация: (223|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 568
Я так поняла, что прошло полгода после развода. За это время могли возникнуть новые отношения. Не вижу в этом ничего такого предосудительного. Тем более что бывших супругов ничего не связывало.
Сама история жуткая, конечно. У меня бы началась паника. Возможно и я попросила бы его меня не беспокоить. Ведь в такой ситуации нервы сдают.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#11 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:28
0
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Репутация: (36|0)
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Комментариев: 974
Ну чё, высокие отношения. Умер, как же бывшую не навестить, шанс то какой.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#12 написал: Ягсе
Сегодня, 00:10
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Так себе ситуация, но он скоро уйдёт.
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#13 написал: vikki z
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История жуткая, но точно верю что такое может быть. +++
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