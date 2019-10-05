Лето. Жара. Полдень

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 13:08

Фиолетовая Дымка Просмотров: 486 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 13:08 by

Миша сам из деревни, но, как подрос, перебрался в город .Сначала в институт поступил, потом нашел работу, да и остался там жить с концами. Зато родители по - прежнему жили в деревне (у них там небольшое хозяйство). Деревня вполне благополучная, недалеко от нее растут поля ржи. Так вот, дело было жарким июльским днем. Поработав с отцом по хозяйству, он решил в такую жару освежиться и искупаться в местном озере. До озера минут 20 пешком. Идет он, а на улице жара такая, что аж воздух плавится, хотя еще и 12 часов нет. Идет по проселочной дороге, слева - пролесок, справа поле ржи. Где-то за полем далеко виднеются редкие деревья. Смотрит Миша, а где пролесок, береза стоит и тень такую хорошую на травку зеленую бросает. Дай, думает, под дерево прилягу, порелаксирую. Все равно спешить некуда.Прилег он, смотрит на рожь, тенек дает какую - никакую прохладу. Глаза прикрыл, и тут он почувствовал что-то вроде толчка. Затем холод, нереальный, аж пар изо рта пошел. Пот на футболке замерз и неприятно к телу липнет. Он несколько раз повторял, что был дикий холод, что зуб на зуб не попадал. Голову поднимает, а перед ним женщина стоит. Возраст ее около 40 - 45 лет, лицо строгое, морщинистое, как будто много времени на солнце проводила. Зато глаза, такие живые, выразительные, карие, смотрят на него сурово. Одета в белую рубаху и черную длинную юбку. Русые волосы заплетены в косу и обернуты вокруг головы. Далее, эта женщина зло спрашивает, что это он тут прилечь решил, да в такое время. Он с вызовом, стуча зубами, отвечает, что где хочет там и лежит. Она над ним наклоняется и руку тянет. А рука у нее жилистая такая, рабочая, с мозолями. И что удивительно - на этой руке длинные, острые ногти. Проводит она этими ногтями по его легкой штанине от колена и ниже, а штанина рвется под этим ногтем, а где ноготь с ногой соприкасается - царапина такая приличная появляется. "Ты не спорь. Знаешь, что со спорщиками бывает?", - говорит женщина. Он говорит, что даже не испугался, а просто "обалдел" от такого. Да еще и холод не давал нормально соображать.Зажмурился крепко.Далее снова тело его резко дергается. Холод пропал, все такая же жара. Он открывает глаза, а перед ним девица молодая уже сидит. Красивая, косы русые, глаза большие и карие. Венок на голове и платье белое. Смеется так заливисто и зовет пойти в рожь, мол, кое-что интересное нашла, показать ему хочет, клад один. Руку к нему тянет, ну он ей свою и протягивает. Тут она резко дергается, улыбка с лица сползает, и спрашивает: "Издеваешься, да?!" И в рожь быстро убегает, больше он ее не видел. Тут он вообще ничего не понял, смотрит на руку - на запястье давняя татуировка с крестом. По бокам от креста надпись "Спаси и сохрани". Давно он ее вывести хотел, да все то времени не было, то денег. А потом и вовсе подзабыл, привык. И тут - такое. Встает он, голова кружится и кашель сильный, пот вообще ручьями течет. Тут уже не до купаний. Поплелся домой. Родители встретили, удивились, чего так быстро и почему штанина порвана. Потом температуру ему измерили - около 39. Как позже выяснилось, острый бронхит. Лечился около трех недель. Все были в шоке - ушел здоровый парень, менее чем через час вернулся больной. Как будто на холоде в легкой одежде день провел. А какой холод - то в такую жару?Вот такая история приключилась с Мишей.Что это за нечисть встретилась ему жарким летним днем и почему она была так рассержена от того, что он решил лечь отдохнуть? Сам он относится к этому вопросу философски. Все также на отдыхе ходит этим же путем на озеро, только больше не устраивается под березой отдыхать. А то, мало ли?

Ключевые слова: Лето девушка мистика авторская история

Другие, подобные истории: